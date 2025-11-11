El sorteo de Copa, en directo
La Real conocerá a su segundo adversario en el 'Torneo del KO', tras eliminar en primera ronda al Negreira
San Sebastián
Martes, 11 de noviembre 2025, 12:48
La Real Sociedad conocerá su segundo rival en la Copa del Rey durante el sorteo que se celebra desde las 13 horas de este martes en Las Rozas. Los txuri-urdin, tras derrotar al Negreira, de la regional gallega, en la primera eliminatoria espera adversario para un partido que debe disputarse el 3 de diciembre. Será de inferior categoría, a partido único y fuera de casa.
12:16
Nueva oportunidad para los meritorios
Así las cosas, parece claro, sobre todo si el rival es de Segunda o Tercera RFEF, que Sergio Francisco volverá a contar los jugadores menos utilizados hasta ahora para ese encuentro, como hizo en Negreira, aunque el conjunto txuri-urdin no estuvo cómodo en el Jesús García Calvo. Entonces salieron Marrero; Odriozola, Aritz, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Sucic, Goti; Marín, Sadiq y Zakharyan. Quizá la alineación titular de la próxima ronda no difiera demasiado de ésta.
Enlace copiado
12:11
El partido, el 3 de diciembre
Queda tiempo para la disputa de ese encuentro correspondiente a la segunda ronda de Copa. En principio, debe disputarse entre el 2 y el 4 de diciembre, pero por la disposición del calendario liguero, ese enfrentamiento copero de los txuri-urdin debe ubicarse en el miércoles 3, toda vez que la Real se mide en Liga al Villarreal en Anoeta el domingo 30 a las 14 horas y al Alavés en Mendizorrotza el sábado 6 a las 16.15 horas.
Enlace copiado
12:06
División de grupos del sorteo
GRUPO 1
Primera División (7): Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.
Segunda División (10): Mirandés, Racing Club, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Real Zaragoza y Andorra.
1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra y Ponferradina.
2ª RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.
3ª RFEF (1): Portugalete.
Copa Federación (1): Ourense CF.
GRUPO 2
Primera División (8): Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.
Segunda División (7): Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés, Albacete.
1ª RFEF (6): Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.
2ª RFEF (6): Torrent, Atlético Antoniano, Navalcarnero, Extremadura, Quintanar del Rey y Ávila.
3ª RFEF (1): Cieza.
12:03
11 posibles rivales
Son 11 los posibles rivales que tiene la Real Sociedad. La opción más acusada es que deba medirse a un Segunda RFEF.
1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Ponferradina y Ourense (Copa Federación).
2ª RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC y Atlético Baleares.
3ª RFEF . Portugalete
Los 7 equipo de Primera incluidos en el Grupo 1 se emparejarán primero al de Tercera RFEF y luego a los cinco de Segunda RFEF. Por lo tanto, sólo habrá un duelo entre un equipo de Primera y otro a la 1ª RFEF.
11:16
Desde Portugalete a Mallorca
Al igual que en la primera ronda, opera el criterio de proximidad, en virtud del cual la RFEF ha dividido a los 56 equipos participantes en el sorteo en dos grupos, uno correspondiente a la parte a la mitad norte de la Península y el otro, a la mitad sur. No obstante, a la Real le puede tocar medirse al Portugalete , de Tercera RFEF, que está ubicado a 110 kilómetros y por lo tanto a poco más de una hora de autocar o el Atlético Baleares de Mallorca, a 565 kilómetros en avión. También sería poco más de una hora de vuelo. Otro adversario sería el Ourense , localidad gallega situada a 667 kilómetros. En la primera ronda, la Real ya se midió a un rival gallego, el Negreira , localidad de A Coruña que está a 702 kilómetros de Donostia.
Enlace copiado
10:56
Eguerdi on!!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, que está prevista para las 13 horas en Las Rozas. La Real Sociedad, tras superar con cierta comodidad (0-3) al Negreira de regional en la primera eliminatoria, conocerá a su segundo rival: puede ser de Primera, Segunda o Tercera RFEF, en todo caso de una categoría muy inferior, a partido único y en cancha del adversario.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
- 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
-
3
- 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
- 5 Alex Roca, maratoniano con una discapacidad del 76%, comparte su Behobia- San Sebastián: «Una de las experiencias más bonitas de mi vida»
-
6
-
7
- 8 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
-
9
- 10 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad