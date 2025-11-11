El sorteo de Copa, en directo

11:16

Desde Portugalete a Mallorca

Al igual que en la primera ronda, opera el criterio de proximidad, en virtud del cual la RFEF ha dividido a los 56 equipos participantes en el sorteo en dos grupos, uno correspondiente a la parte a la mitad norte de la Península y el otro, a la mitad sur. No obstante, a la Real le puede tocar medirse al Portugalete , de Tercera RFEF, que está ubicado a 110 kilómetros y por lo tanto a poco más de una hora de autocar o el Atlético Baleares de Mallorca, a 565 kilómetros en avión. También sería poco más de una hora de vuelo. Otro adversario sería el Ourense , localidad gallega situada a 667 kilómetros. En la primera ronda, la Real ya se midió a un rival gallego, el Negreira , localidad de A Coruña que está a 702 kilómetros de Donostia.