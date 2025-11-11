El sorteo de Copa, en directo

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Real conocerá a su segundo adversario en el 'Torneo del KO', tras eliminar en primera ronda al Negreira

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:48

La Real Sociedad conocerá su segundo rival en la Copa del Rey durante el sorteo que se celebra desde las 13 horas de este martes en Las Rozas. Los txuri-urdin, tras derrotar al Negreira, de la regional gallega, en la primera eliminatoria espera adversario para un partido que debe disputarse el 3 de diciembre. Será de inferior categoría, a partido único y fuera de casa.

12:16

Nueva oportunidad para los meritorios

Así las cosas, parece claro, sobre todo si el rival es de Segunda o Tercera RFEF, que Sergio Francisco volverá a contar los jugadores menos utilizados hasta ahora para ese encuentro, como hizo en Negreira, aunque el conjunto txuri-urdin no estuvo cómodo en el Jesús García Calvo. Entonces salieron Marrero; Odriozola, Aritz, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Sucic, Goti; Marín, Sadiq y Zakharyan. Quizá la alineación titular de la próxima ronda no difiera demasiado de ésta.

12:11

El partido, el 3 de diciembre

Queda tiempo para la disputa de ese encuentro correspondiente a la segunda ronda de Copa. En principio, debe disputarse entre el 2 y el 4 de diciembre, pero por la disposición del calendario liguero, ese enfrentamiento copero de los txuri-urdin debe ubicarse en el miércoles 3, toda vez que la Real se mide en Liga al Villarreal en Anoeta el domingo 30 a las 14 horas y al Alavés en Mendizorrotza el sábado 6 a las 16.15 horas.

12:06

División de grupos del sorteo

GRUPO 1

Primera División (7): Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.

12:03

11 posibles rivales

Son 11 los posibles rivales que tiene la Real Sociedad. La opción más acusada es que deba medirse a un Segunda RFEF.

1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra, Ponferradina y Ourense (Copa Federación).

11:16

Desde Portugalete a Mallorca

Al igual que en la primera ronda, opera el criterio de proximidad, en virtud del cual la RFEF ha dividido a los 56 equipos participantes en el sorteo en dos grupos, uno correspondiente a la parte a la mitad norte de la Península y el otro, a la mitad sur. No obstante, a la Real le puede tocar medirse al Portugalete , de Tercera RFEF, que está ubicado a 110 kilómetros y por lo tanto a poco más de una hora de autocar o el Atlético Baleares de Mallorca, a 565 kilómetros en avión. También sería poco más de una hora de vuelo. Otro adversario sería el Ourense , localidad gallega situada a 667 kilómetros. En la primera ronda, la Real ya se midió a un rival gallego, el Negreira , localidad de A Coruña que está a 702 kilómetros de Donostia.

10:56

Eguerdi on!!!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey, que está prevista para las 13 horas en Las Rozas. La Real Sociedad, tras superar con cierta comodidad (0-3) al Negreira de regional en la primera eliminatoria, conocerá a su segundo rival: puede ser de Primera, Segunda o Tercera RFEF, en todo caso de una categoría muy inferior, a partido único y en cancha del adversario.

