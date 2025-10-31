Sonrisas y complicidad antes del derbi

La Real Sociedad ha llevado a cabo este viernes la última sesión de entrenamiento previa al derbi ante el Athletic. Sonrisas y mucha complicidad, ... esas dos palabras han sido las claves de un inicio de entrenamiento con mucho viento. Sergio Francisco ha podido contar con Kubo por tercera práctica consecutiva por lo que podrá echar mano del japonés si lo considera oportuno. Lo lógico es que parta desde el banquillo.

💙 ¡Preparados para el Derbi! pic.twitter.com/RMyyqYUQWk — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 31, 2025

Los 24 jugadores, entre los que estaba el portero Folgado, han llegado antes de tiempo al entrenamiento hasta tal punto de que muchos se han ido vistiendo según iban saliendo desde el gimnasio. Algunos compartían temas como el golf, mientras que Sucic, Caleta-Car y Zakharyan, que pasan mucho tiempo juntos, sonreían antes de la sesión. Kubo y Sadiq, juguetones y sonrientes, llegaban los últimos junto a Odriozola saludaba amablemente a la prensa desplazada a Zubieta.

Sin descartes

En los quince minutos abiertos a la prensa se vieron calentamientos con balón por parejas, en la que había que mantener la coordinación al tener que conducir dados de la mano. De ahí pasaron a realizar varios rondos y los futbolistas que perdían la pelota tenían que esprintar para pasar a defender en otros rondos. El buen rollo está instalado en Zubieta tras la victoria ante el Sevilla, aunque ahora hay que terminar de plasmar las buenas sensaciones ganando al eterno rival. Sergio no tendrá que hacer descartes más allá del tercer portero porque Yangel, presente ante el Sevilla, está lesionado. Sadiq entrará en la convocatoria tras su buen encuentro ante el Negreira.

La plantilla se concentrará mañana para comer en Zubieta antes de partir en autobús a Anoeta. La afición prepara un bonito recibimiento al equipo a partir de las 16:30 horas en el parking sur del estadio. Esperemos que respete la lluvia.