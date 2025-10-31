Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kubo golpea el balón con la cabeza ante el analista Ruiz de Ocenda en el entrenamiento de este viernes en el 'z2' de Zubieta

Ver 49 fotos
Kubo golpea el balón con la cabeza ante el analista Ruiz de Ocenda en el entrenamiento de este viernes en el 'z2' de Zubieta José Mari López
Real Sociedad

Sonrisas y complicidad antes del derbi

La Real ha llevado a cabo la última sesión con Kubo y Sergio no tendrá que hacer descartes

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:48

Comenta

La Real Sociedad ha llevado a cabo este viernes la última sesión de entrenamiento previa al derbi ante el Athletic. Sonrisas y mucha complicidad, ... esas dos palabras han sido las claves de un inicio de entrenamiento con mucho viento. Sergio Francisco ha podido contar con Kubo por tercera práctica consecutiva por lo que podrá echar mano del japonés si lo considera oportuno. Lo lógico es que parta desde el banquillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  8. 8

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  9. 9 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sonrisas y complicidad antes del derbi