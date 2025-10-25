Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín conduce el balón por delante de Agoumé, ayer en Anoeta. Estrada
El seguimiento a...Jon Martín

Sobriedad ante la adversidad

Sergio apostó por el canterano dos meses después de su último partido y el joven central respondió sin alardes, pero con eficaciabruno parcero

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 00:09

Comenta

Jon Martín fue la gran novedad que presentó Sergio Francisco en su once inicial. El técnico irundarra echó mano del zaguero lasartearra en lugar de ... Caleta-Car para afrontar un partido delicadísimo y vital para el futuro a corto plazo y éste respondió al desafío con un encuentro sobrio, sin estridencias, pero donde se mostró tremendamente eficaz para resolver los problemas que se le fueron presentando. Y eso no es poco en esta Real endeble defensivamente.

