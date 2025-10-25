Sobriedad ante la adversidad

Jon Martín fue la gran novedad que presentó Sergio Francisco en su once inicial. El técnico irundarra echó mano del zaguero lasartearra en lugar de ... Caleta-Car para afrontar un partido delicadísimo y vital para el futuro a corto plazo y éste respondió al desafío con un encuentro sobrio, sin estridencias, pero donde se mostró tremendamente eficaz para resolver los problemas que se le fueron presentando. Y eso no es poco en esta Real endeble defensivamente.

El bagaje de Jon Martín en esta temporada era de un solo partido, el que disputó en Anoeta ante el Espanyol y donde salió en la foto al cometer un penalti. No repitió en las siguientes jornadas y entre la convocatoria para disputar el Mundial Sub-20 y la lesión de tobillo que le hizo volver antes de tiempo, no había vuelto a vestirse de corto. Lo volvió a hacer ayer en un partido con altas dosis de responsabilidad y no le pesó.

Si Caleta-Car no ha aportado nada diferencial en los partidos que ha disputado, siendo señalado incluso en alguno de ellos, mejor hacer kilómetros de rodaje con quien está llamado a liderar la defensa txuri-urdin los próximos años. Y si encima el canterano responde...

Mejor en defensa

El lasartearra jugó como central derecho. Ni él ni Zubeldia aportaron demasiado en la salida de balón porque entre la presión alta del Sevilla y el miedo a cometer algún error que pudiera comprometer la victoria, ambos optaron casi siempre por recurrir a Remiro para iniciar en largo.

Eso sí, en el minuto 41 Martín sorprendió con una arrancada por el carril derecho en la que se marchó de Gudelj y Suazo, que tuvieron que hacerle falta para pararle. Fue toda su aportación en ataque porque en las acciones a balón parado ni Brais ni Sergio Gómez las ejecutaron correctamente y así es complicado aprovechar su juego aéreo.

Fue en defensa donde realmente fue importante. Ahí el canterano sí hizo valer su poderío aéreo para imponerse en los duelos. Sujetó a Vargas en un par de ocasiones impidiendo que se diera la vuelta y, aunque el poderoso Akor Adams le ganó la partida en una acción que derivó en un córner sacado sin consecuencias, no le permitió imponer su corpulencia en el tramo final.

El buen rendimiento ofrecido ayer por Jon Martín debería convertirle en un fijo de cara al derbi, aunque el martes también podría jugar en la Copa ante el Negreira. El lasartearra necesita minutos para ir curtiéndose en Primera, aunque con su escaso bagaje ya ha demostrado que puede y debe ser uno de los centrales titulares de esta Real.