Sigue el minuto a minuto del Reus - Real Sociedad de Copa

19:49

Ciudad de hockey

La gloria deportiva de la capital de la comarca del Baix Camp es el Reus Deportiu. En su palmarés figuran nada menos que ocho Copas de Europa de hockey sobre patines y un Mundial del Clubes. La modalidad es una religión en la ciudad tarraconense.

Reus fue sede olímpica en los Juegos de Barcelona 1992, en los que el hockey sobre patines fue deporte de exhibición, como la pelota. Se construyó para la ocasión el Pabellón Olímpico, que acogió la fase de semifinales tras las rondas preliminares en Vic y Sant Sadurní. Hubo ceremonia de inauguración y encendido de la llama olímpica en la plaza del Mercadal, junto a la fabulosa casa Navàs. Argentina se impondría en la final jugada en el Palau Blaugrana de Barcelona a España.

El Reus Deportiu también tuvo equipo de fútbol y llegó a estar en Segunda hace poco, pero desapareció en 2020 y su testigo lo tomó el Reus FC un año después. El equipo de hockey, sin embargo, sigue siendo puntero en su Liga, que los últimos años domina el Barcelona.