Sigue el minuto a minuto del Reus - Real Sociedad de Copa

Secciones
Servicios
Destacamos
Reddis
RSO
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:58
19:57
Enlace copiado
19:56
Reus luce una arquitectura soberbia en el centro urbano. Es un museo al aire libre del modernismo, con varias decenas de edificios verdaderamente magníficos, unos muy cerca de los otros, que conforman una ruta muy recomendable. En la en la plaza del Mercadal, entre la fabulosa casa Navàs y el Ayuntamiento se alza el museo de Antonio Gaudí, que creció en Reus, aunque no hay ningún edificio suyo en la ciudad.
19:49
La gloria deportiva de la capital de la comarca del Baix Camp es el Reus Deportiu. En su palmarés figuran nada menos que ocho Copas de Europa de hockey sobre patines y un Mundial del Clubes. La modalidad es una religión en la ciudad tarraconense.
Reus fue sede olímpica en los Juegos de Barcelona 1992, en los que el hockey sobre patines fue deporte de exhibición, como la pelota. Se construyó para la ocasión el Pabellón Olímpico, que acogió la fase de semifinales tras las rondas preliminares en Vic y Sant Sadurní. Hubo ceremonia de inauguración y encendido de la llama olímpica en la plaza del Mercadal, junto a la fabulosa casa Navàs. Argentina se impondría en la final jugada en el Palau Blaugrana de Barcelona a España.
El Reus Deportiu también tuvo equipo de fútbol y llegó a estar en Segunda hace poco, pero desapareció en 2020 y su testigo lo tomó el Reus FC un año después. El equipo de hockey, sin embargo, sigue siendo puntero en su Liga, que los últimos años domina el Barcelona.
Enlace copiado
19:39
El nombre completo del rival de la Real es Reus FC Reddis. ¿Qué significa Reddis? Hay dos teorías. La más aceptada dice que la palabra tiene origen celta, con la raíz 'red' que originó el nombre 'reddis', entendido como cruce de caminos. La otra versión es que podría venir del latín 'reus', que significa prisioneros, debido a que la ciudad era el destino de los presos de la vecina Tarraco (Tarragona). ¿Cuál elegirá la Real? ¿Un paso intermedio hacia las fases decisivas de la Copa o quedar atrapada en este campo mediterráneo?
Enlace copiado
19:28
Reus taldea, Euskararen Nazioarteko Egunean, Realari euskeraz egin dio harrera bere zelaian.
Ongi etorria, euskaraz.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 3, 2025
💙 Mila esker, @ReusFCR! pic.twitter.com/WLJKfkZ8S8
19:21
Gabon guztioi! Ongi etorri a la retransmisión de DV de la eliminatoria de segunda ronda de Copa entre el Reus Reddis y la Real Sociedad en tierras catalanas. El conjunto de Sergio debe cerrar el pase sin problemas ante un rival de Segunda RFEF.
Enlace copiado
%
Reddis
%
RSO
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia