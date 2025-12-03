Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Copa del Rey Ronda eliminatoria. Jornada 4 X03/12 ·

Escudo Reddis

Reddis

21:00h.

Real Sociedad

Escudo Real Sociedad de Fútbol
[ALTERNATIVE TEXT]

Reddis

[ALTERNATIVE TEXT]

RSO

Directo

Sigue el minuto a minuto del Reus - Real Sociedad de Copa

Los de Sergio deben asegurar el pase a tercera ronda sin problemas ante el conjunto catalán, de Segunda RFEF

Minuto a minuto

Iñaki Izquierdo
Iker Valverde

Iñaki Izquierdo e Iker Valverde

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:58

19:57

Carrera, delantero titular

19:56

Reus luce una arquitectura soberbia en el centro urbano. Es un museo al aire libre del modernismo, con varias decenas de edificios verdaderamente magníficos, unos muy cerca de los otros, que conforman una ruta muy recomendable. En la en la plaza del Mercadal, entre la fabulosa casa Navàs y el Ayuntamiento se alza el museo de Antonio Gaudí, que creció en Reus, aunque no hay ningún edificio suyo en la ciudad.

19:49

Ciudad de hockey

La gloria deportiva de la capital de la comarca del Baix Camp es el Reus Deportiu. En su palmarés figuran nada menos que ocho Copas de Europa de hockey sobre patines y un Mundial del Clubes. La modalidad es una religión en la ciudad tarraconense.

Reus fue sede olímpica en los Juegos de Barcelona 1992, en los que el hockey sobre patines fue deporte de exhibición, como la pelota. Se construyó para la ocasión el Pabellón Olímpico, que acogió la fase de semifinales tras las rondas preliminares en Vic y Sant Sadurní. Hubo ceremonia de inauguración y encendido de la llama olímpica en la plaza del Mercadal, junto a la fabulosa casa Navàs. Argentina se impondría en la final jugada en el Palau Blaugrana de Barcelona a España.

19:39

Reus FC Reddis

El nombre completo del rival de la Real es Reus FC Reddis. ¿Qué significa Reddis? Hay dos teorías. La más aceptada dice que la palabra tiene origen celta, con la raíz 'red' que originó el nombre 'reddis', entendido como cruce de caminos. La otra versión es que podría venir del latín 'reus', que significa prisioneros, debido a que la ciudad era el destino de los presos de la vecina Tarraco (Tarragona). ¿Cuál elegirá la Real? ¿Un paso intermedio hacia las fases decisivas de la Copa o quedar atrapada en este campo mediterráneo?

19:28

Reus taldea, Euskararen Nazioarteko Egunean, Realari euskeraz egin dio harrera bere zelaian.

19:21

Gabon!

Gabon guztioi! Ongi etorri a la retransmisión de DV de la eliminatoria de segunda ronda de Copa entre el Reus Reddis y la Real Sociedad en tierras catalanas. El conjunto de Sergio debe cerrar el pase sin problemas ante un rival de Segunda RFEF.

Alineación y estadísticas

Alineación

Alineación

Estadísticas

%

RSO

Reddis

%

RSO

RSO

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

