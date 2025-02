Sigue el minuto a minuto del Real-Midtjylland

18:50

Hoy juega la Real

Arratsalde on!!!! Pónganse sus mejores galas porque hoy vuelve a jugar la Real en Europa y, aunque lo parezca, esto no sucede todos los días. El partido no ha levantado pasiones entre una masa txuri-urdin que se va acostumbrando a los jueves, pero hoy la Real tiene la oportunidad de pasar una eliminatoria de una fase final europea por primera vez este siglo. Es una noche grande en Anoeta.