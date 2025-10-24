Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla

20:17

Almeyda

El argentino Matías Almeyda es el entrenador del Sevilla. Como entrenador brilló en el Chivas de Guadalajara en México y en el AEK de Atenas, de donde ha llegado esta temporada. Fue un excelente centrocampista en los años 90. Formó parte del gran River Plate que ganó la Copa Libertadores de 1996. Compartíó vestuario 'millonario' con figuras de la talla de Francescoli. Hernán Crespo, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega o Marcelo Salas. Pasó largos años en Italia en Lazio, Parma e Inter. Sus equipos no son innovadores, pero buscan la presión alta y el buen manejo del balón. Buen motivador, trabaja el lado psicológico de sus futbolistas. En Sevilla ha tenido un buen aterrizaje.