LaLiga EA Sports Jornada 10 V24/10 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

21:00h.

Sevilla

Escudo Sevilla Fútbol Club
RSO

SEV

Directo

Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla

El conjunto txuri-urdin busca su segunda victoria de la temporada que suponga el punto de inflexión que le saque de puestos de descenso y le ponga en el camino correcto

Minuto a minuto

Iñaki Izquierdo
Iker Valverde

Iñaki Izquierdo e Iker Valverde

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:55

20:40

Almeyda: «Va a ser un partido difícil»

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla: «Respetamos a todos los rivales y va a ser un partido difícil. Buscamos la estabilidad, pero es lo más complicado del fútbol».

20:38

Los dos equipos ya calientan sobre el terreno de juego.

20:38

Sergio: «Somos conscientes de que hay que mejorar»

«Hemos elegido los jugadores para el partido con intención de que salga bien y ganar en casa. Como cualquier otra semana, hemos estado concentrados. Hemos hecho buena semana de entrenamientos. Nos llega el partido y tenemos muchas ganas de demostrar el nivel que tenemos y sumar de tres. Yo estoy tranquilo aunque no estén saliendo las cosas como queremos. Estamos creciendo, mejorando y cada vez más cerca de lo que queremos ser. Con el club hablo todos los días y somos conscientes de que hay que mejorar».

20:22

El Sevilla jugará de negro.

20:17

Almeyda

El argentino Matías Almeyda es el entrenador del Sevilla. Como entrenador brilló en el Chivas de Guadalajara en México y en el AEK de Atenas, de donde ha llegado esta temporada. Fue un excelente centrocampista en los años 90. Formó parte del gran River Plate que ganó la Copa Libertadores de 1996. Compartíó vestuario 'millonario' con figuras de la talla de Francescoli. Hernán Crespo, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega o Marcelo Salas. Pasó largos años en Italia en Lazio, Parma e Inter. Sus equipos no son innovadores, pero buscan la presión alta y el buen manejo del balón. Buen motivador, trabaja el lado psicológico de sus futbolistas. En Sevilla ha tenido un buen aterrizaje.

20:06

Vargas, el peligro del Sevilla

Jugador a vigilar por parte del Sevilla: el suizo Rubén Vargas, que suma dos goles y cuatro asistencias en ocho partidos disputados esta temporada. Desborde por banda, llegada al segundo palo y un excelente golpeo desde la frontal para un futbolista del que los defensas realistas tendrán que estar muy pendientes.

20:01

Real y Sevilla abren la décima jornada de Liga. El primer partido del sábado es el Girona-Oviedo, los dos equipos que están por detrás de los blanquiazules en la tabla.

19:58

El árbitro del partido es Cordero Vega, cántabro. Ha dirigido once veces a la Real, con cinco triunfos blanquiazules, dos empates y cuatro derrotas. Pitó en el Oviedo-Real (1-0) de esta temporada.

19:55

Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla

19:54

19:51

Juega Jon Martín

La Real ya tiene alineación confirmada: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Rangel Herrera, Brais Méndez, Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.

19:48

La Real es 18ª en la clasificación, con seis puntos merced a una victoria (sobre el Mallorca en Anoeta) y tres empates (Valencia, Espanyol y Celta). Ha marcado ocho goles y ha encajado 13. El Sevilla es 9º, con 13 puntos. Ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno. Casi duplica el número de goles marcados por la Real, con 16, y ha recibido 14. La temporada pasada, el equipo nervionense ganó 0-1 en Anoeta.

19:38

A excepción del partido del Rayo, la Real viene creciendo en sensaciones desde la victoria ante el Mallorca, con buenos partidos en Montjuic y Balaídos, pero en esta situación sólo sacan a uno de pobre los puntos. Y eso es lo que necesita hoy la Real, que deberá controlar las transiciones del Sevilla (ha marcado 8 goles de 16 al contragolpe), fuerte de los de Nervión y talón de Aquiles de los blanquiazules.

19:24

Gabon!

Gabon guztioi! Hoy la Real se juega mucho en Anoeta frente al Sevilla. El equipo de Sergio está en descenso y necesita ganar por lo civil o por lo criminal para no alimentar todavía más las dudas en torno al equipo. Si no, el puesto del irundarra quedaría aún más comprometido. Enfrente, el tercer mejor visitante de La Liga.

Alineación y estadísticas

Sergio Francisco

4-4-2

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Jon Martín

defensa

Sergio Gómez

defensa

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Yangel Herrera

centrocampista

Brais Méndez

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Ander Barrenetxea

Delantero

Matías Almeyda

4-3-3

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

Fábio Rafael Rodrigues Cardoso

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Lucien Agoumé

centrocampista

Nemanja Gudelj

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Alexis Sánchez

Delantero

Isaac Romero

Delantero

Rubén Vargas

Delantero

Estadísticas

0%

SEV

RSO

0%

SEV

SEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla

Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla