Sigue el minuto a minuto del Real Sociedad - Sevilla

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:55
20:40
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla: «Respetamos a todos los rivales y va a ser un partido difícil. Buscamos la estabilidad, pero es lo más complicado del fútbol».
20:38
Los dos equipos ya calientan sobre el terreno de juego.
20:38
«Hemos elegido los jugadores para el partido con intención de que salga bien y ganar en casa. Como cualquier otra semana, hemos estado concentrados. Hemos hecho buena semana de entrenamientos. Nos llega el partido y tenemos muchas ganas de demostrar el nivel que tenemos y sumar de tres. Yo estoy tranquilo aunque no estén saliendo las cosas como queremos. Estamos creciendo, mejorando y cada vez más cerca de lo que queremos ser. Con el club hablo todos los días y somos conscientes de que hay que mejorar».
20:22
El Sevilla jugará de negro.
20:17
El argentino Matías Almeyda es el entrenador del Sevilla. Como entrenador brilló en el Chivas de Guadalajara en México y en el AEK de Atenas, de donde ha llegado esta temporada. Fue un excelente centrocampista en los años 90. Formó parte del gran River Plate que ganó la Copa Libertadores de 1996. Compartíó vestuario 'millonario' con figuras de la talla de Francescoli. Hernán Crespo, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega o Marcelo Salas. Pasó largos años en Italia en Lazio, Parma e Inter. Sus equipos no son innovadores, pero buscan la presión alta y el buen manejo del balón. Buen motivador, trabaja el lado psicológico de sus futbolistas. En Sevilla ha tenido un buen aterrizaje.
20:06
Jugador a vigilar por parte del Sevilla: el suizo Rubén Vargas, que suma dos goles y cuatro asistencias en ocho partidos disputados esta temporada. Desborde por banda, llegada al segundo palo y un excelente golpeo desde la frontal para un futbolista del que los defensas realistas tendrán que estar muy pendientes.
20:01
Real y Sevilla abren la décima jornada de Liga. El primer partido del sábado es el Girona-Oviedo, los dos equipos que están por detrás de los blanquiazules en la tabla.
19:58
El árbitro del partido es Cordero Vega, cántabro. Ha dirigido once veces a la Real, con cinco triunfos blanquiazules, dos empates y cuatro derrotas. Pitó en el Oviedo-Real (1-0) de esta temporada.
19:55
19:54
19:51
La Real ya tiene alineación confirmada: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Rangel Herrera, Brais Méndez, Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea.
19:48
La Real es 18ª en la clasificación, con seis puntos merced a una victoria (sobre el Mallorca en Anoeta) y tres empates (Valencia, Espanyol y Celta). Ha marcado ocho goles y ha encajado 13. El Sevilla es 9º, con 13 puntos. Ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno. Casi duplica el número de goles marcados por la Real, con 16, y ha recibido 14. La temporada pasada, el equipo nervionense ganó 0-1 en Anoeta.
19:38
A excepción del partido del Rayo, la Real viene creciendo en sensaciones desde la victoria ante el Mallorca, con buenos partidos en Montjuic y Balaídos, pero en esta situación sólo sacan a uno de pobre los puntos. Y eso es lo que necesita hoy la Real, que deberá controlar las transiciones del Sevilla (ha marcado 8 goles de 16 al contragolpe), fuerte de los de Nervión y talón de Aquiles de los blanquiazules.
19:24
Gabon guztioi! Hoy la Real se juega mucho en Anoeta frente al Sevilla. El equipo de Sergio está en descenso y necesita ganar por lo civil o por lo criminal para no alimentar todavía más las dudas en torno al equipo. Si no, el puesto del irundarra quedaría aún más comprometido. Enfrente, el tercer mejor visitante de La Liga.
Sergio Francisco
4-4-2
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Jon Martín
defensa
Sergio Gómez
defensa
Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Yangel Herrera
centrocampista
Brais Méndez
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Ander Barrenetxea
Delantero
Matías Almeyda
4-3-3
Odysseas Vlachodimos
portero
José Ángel Carmona
defensa
Fábio Rafael Rodrigues Cardoso
defensa
Marcos do Nascimento Teixeira
defensa
Gabriel Suazo
defensa
Lucien Agoumé
centrocampista
Nemanja Gudelj
centrocampista
Djibril Sow
centrocampista
Alexis Sánchez
Delantero
Isaac Romero
Delantero
Rubén Vargas
Delantero
0%
RSO
0%
SEV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
