Real SociedadSigue en directo la rueda de prensa de Sergio
El entrenador de la Real Sociedad informa sobre la última hora del equipo antes de recibir mañana al Sevilla
San Sebastián
Jueves, 23 de octubre 2025, 13:37
La Real Sociedad recibe este viernes al Sevilla (Anoeta, 21.00 horas) en un partido que se presenta como una final para los de Sergio. El técnico txuri-urdin comparece en la sala de prensa de Zubieta para informar sobre la última hora del equipo.
13:46
Fin de la rueda de prensa
Acaba la rueda de prensa de Sergio. Muchas gracias por haber seguido la comparecencia con nosotros y hasta la próxima
13:46
Rupérez
Esa rodilla cada vez está mejor y espero pronto tenerle pisando más el campo y con opciones de entrenar con el grupo
13:45
Zakharyan
Mañana podríamos ponerle de titular. Nos está demostrando que podemos contar con él. El otro día es diferente porque sale con una mayor agresividad para mostrarse. Dio un paso adelante en cuanto al protagonismo. Y eso es muy importante, que quieran ser protagonistas, que quieran ser ellos quienes quieran ganar el partido.
13:44
Partido
Siempre hablamos de los primeros diez minutos de cada parte, que tenemos que ser los primeros en hacer la primera ocasión. Si entramos bien a la gente vamos a conectar a la gente y nos van a ayudar. Anoeta va a ser clave.
13:43
Delanteros
Había que elegir convocatoria, que sentíamos y creo que Karrika hizo unos buenos minutos. Está entrenando muy bien. Lo que les pedí a los dos es que estén disponibles, estén preparados. El partido luego va a pedir. Karri ha dado ese paso adelante para que podamos contar con él más.
13:42
Falta de gol
Estamos trabajando para intentar tener finalizaciones, hacer trabajos analíticos... Pero creo que lo más importante es esa capacidad de generar ocasiones. El rango ocasión gol que tenemos no es el del equipo. El equipo es mucho mejor que ese rango y cuando lo consigamos a ver si podemos mejorar
13:41
Cambio de sistema
El sistema me da igual. Lo más importante es que seamos un equipo protagonista en casa, que quiere ganar. Queremos construir a partir de una victoria en casa. La gestión de la alineación es difícil cada semana. Sí que tengo la sensación de que cada vez hay jugadores que pueden jugar de inicio y eso es buena noticia para el entrenador.
13:39
Vestuario
Creo que hace varias semanas en las que todos somos conscientes de que tenemos que subir una marcha, otro punto de concentración, de energía. Plantilla, staff, club, todos estamos yendo de la mano para dar lo mejor que tenemos
13:38
Plantilla
La mejora de Soler, Yangel nos hacen ser más fuertes. Es una realidad. Los fichajes ya nos están aportando. Poco a poco se va construyendo una idea, una manera de hacer, que el equipo se ve reconocible que es a lo que un entrenador aspira. Ojalá que a partir de ahí lleguen mejores resultados
13:37
Clasificacion
Veo el vaso medio lleno. Es muy difícil en el futbol actual hacer ocasiones. Tenemos que mejorar, por supuesto, hemos hablado mucho de la gestión de la pérdida. Estoy convencido de que las victorias van a llegar y van a llegar en cadena.
13:36
Equipo
Nosotros tenemos que tener esa determinación para buscar el partido porque necesitamos ganar y queremos ganarlo. Estoy con muchas ganas de seguir haciendo las cosas y de seguir dando herramientas al equipo. Siento que el equipo está mejorando y que está creciendo. Veo a mucha gente muy bien y eso me da confianza. Me deja ser optimista para el partido de mañana y para lo que viene
13:35
Rival
El Sevilla es un muy buen equipo. Le gusta mucho el intercambio de golpes. Es capaz de defenderse bien y es agresivo también en los duelos. Seguro que tenemos un partido difícil mañana.
13:34
Kubo
Kubo tiene un esguince de tobillo, con una molestia que no se le acaba de ir. La semana pasada hace el gesto que tiene ese punto de molestia. Espero que la semana que viene va a estar. Cuando dije que Kubo estaba bien lo sentía así, pero luego los siguientes días nos dan la foto real. Espero contar con Take porque es un jugado muy importante
13:32
Estoy muy bien, con muchas ganas para el partido de mañana y con esa mirada de ir hacia adelante
13:32
Bajas
Take no llega a tiempo y Aritz ya está bien
13:32
Empieza la rueda de prensa de Sergio
13:31
Sin Kubo
Sergio no podrá con Take Kubo para la 'final' de mañana. El japonés no se ha ejercitado en la última sesión preparatoria este jueves por lo que no llega a tiempo para estar disponible
13:30
Convocatoria
Esta es la convocatoria de la Real para recibir al Sevilla
📋 Deialdia.#RealSociedadSevillapic.twitter.com/Y3WPoUo6aP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) October 23, 2025
13:28
Buenas tardes,
En unos minutos empieza la rueda de prensa de Sergio antes del partido de mañana ante el Sevilla en Anoeta
