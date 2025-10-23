13:36

Equipo

Nosotros tenemos que tener esa determinación para buscar el partido porque necesitamos ganar y queremos ganarlo. Estoy con muchas ganas de seguir haciendo las cosas y de seguir dando herramientas al equipo. Siento que el equipo está mejorando y que está creciendo. Veo a mucha gente muy bien y eso me da confianza. Me deja ser optimista para el partido de mañana y para lo que viene