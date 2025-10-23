Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Real Sociedad

Sigue en directo la rueda de prensa de Sergio

El entrenador de la Real Sociedad informa sobre la última hora del equipo antes de recibir mañana al Sevilla

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:37

Actualizado Hace 1 minuto

La Real Sociedad recibe este viernes al Sevilla (Anoeta, 21.00 horas) en un partido que se presenta como una final para los de Sergio. El técnico txuri-urdin comparece en la sala de prensa de Zubieta para informar sobre la última hora del equipo.

13:46

Fin de la rueda de prensa

Acaba la rueda de prensa de Sergio. Muchas gracias por haber seguido la comparecencia con nosotros y hasta la próxima

Enlace copiado

13:46

Rupérez

Esa rodilla cada vez está mejor y espero pronto tenerle pisando más el campo y con opciones de entrenar con el grupo

Enlace copiado

13:45

Zakharyan

Mañana podríamos ponerle de titular. Nos está demostrando que podemos contar con él. El otro día es diferente porque sale con una mayor agresividad para mostrarse. Dio un paso adelante en cuanto al protagonismo. Y eso es muy importante, que quieran ser protagonistas, que quieran ser ellos quienes quieran ganar el partido.

Enlace copiado

13:44

Partido

Siempre hablamos de los primeros diez minutos de cada parte, que tenemos que ser los primeros en hacer la primera ocasión. Si entramos bien a la gente vamos a conectar a la gente y nos van a ayudar. Anoeta va a ser clave.

Enlace copiado

13:43

Delanteros

Había que elegir convocatoria, que sentíamos y creo que Karrika hizo unos buenos minutos. Está entrenando muy bien. Lo que les pedí a los dos es que estén disponibles, estén preparados. El partido luego va a pedir. Karri ha dado ese paso adelante para que podamos contar con él más.

Enlace copiado

13:42

Falta de gol

Estamos trabajando para intentar tener finalizaciones, hacer trabajos analíticos... Pero creo que lo más importante es esa capacidad de generar ocasiones. El rango ocasión gol que tenemos no es el del equipo. El equipo es mucho mejor que ese rango y cuando lo consigamos a ver si podemos mejorar

Enlace copiado

13:41

Cambio de sistema

El sistema me da igual. Lo más importante es que seamos un equipo protagonista en casa, que quiere ganar. Queremos construir a partir de una victoria en casa. La gestión de la alineación es difícil cada semana. Sí que tengo la sensación de que cada vez hay jugadores que pueden jugar de inicio y eso es buena noticia para el entrenador.

Enlace copiado

13:39

Vestuario

Creo que hace varias semanas en las que todos somos conscientes de que tenemos que subir una marcha, otro punto de concentración, de energía. Plantilla, staff, club, todos estamos yendo de la mano para dar lo mejor que tenemos

Enlace copiado

13:38

Plantilla

La mejora de Soler, Yangel nos hacen ser más fuertes. Es una realidad. Los fichajes ya nos están aportando. Poco a poco se va construyendo una idea, una manera de hacer, que el equipo se ve reconocible que es a lo que un entrenador aspira. Ojalá que a partir de ahí lleguen mejores resultados

Enlace copiado

13:37

Clasificacion

Veo el vaso medio lleno. Es muy difícil en el futbol actual hacer ocasiones. Tenemos que mejorar, por supuesto, hemos hablado mucho de la gestión de la pérdida. Estoy convencido de que las victorias van a llegar y van a llegar en cadena.

Enlace copiado

13:36

Equipo

Nosotros tenemos que tener esa determinación para buscar el partido porque necesitamos ganar y queremos ganarlo. Estoy con muchas ganas de seguir haciendo las cosas y de seguir dando herramientas al equipo. Siento que el equipo está mejorando y que está creciendo. Veo a mucha gente muy bien y eso me da confianza. Me deja ser optimista para el partido de mañana y para lo que viene

Enlace copiado

13:35

Rival

El Sevilla es un muy buen equipo. Le gusta mucho el intercambio de golpes. Es capaz de defenderse bien y es agresivo también en los duelos. Seguro que tenemos un partido difícil mañana.

Enlace copiado

13:34

Kubo

Kubo tiene un esguince de tobillo, con una molestia que no se le acaba de ir. La semana pasada hace el gesto que tiene ese punto de molestia. Espero que la semana que viene va a estar. Cuando dije que Kubo estaba bien lo sentía así, pero luego los siguientes días nos dan la foto real. Espero contar con Take porque es un jugado muy importante

Enlace copiado

13:32

Estoy muy bien, con muchas ganas para el partido de mañana y con esa mirada de ir hacia adelante

13:32

Bajas

Take no llega a tiempo y Aritz ya está bien

Enlace copiado

13:32

Empieza la rueda de prensa de Sergio

Enlace copiado

13:31

Sin Kubo

Sergio no podrá con Take Kubo para la 'final' de mañana. El japonés no se ha ejercitado en la última sesión preparatoria este jueves por lo que no llega a tiempo para estar disponible

Enlace copiado

13:30

Convocatoria

Esta es la convocatoria de la Real para recibir al Sevilla

Enlace copiado

13:28

Buenas tardes,

En unos minutos empieza la rueda de prensa de Sergio antes del partido de mañana ante el Sevilla en Anoeta

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  8. 8 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo la rueda de prensa de Sergio

Sigue en directo la rueda de prensa de Sergio