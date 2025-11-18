Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sucic se dispone a controlar un balón este martes en Zubieta. RS

Real Sociedad

Siete potrillos del Sanse y una baja central en Zubieta

Sergio Francisco recupera a Marrero, Gorrotxategi y Aihen en la segunda sesión de la semana, pero no puede echar mano de Zubeldia, con molestias físicas

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:53

La Real Sociedad ha llevado a cabo este martes su segunda sesión de la semana, sin poder recuperar aún a los jugadores lesionados ni a ... la mayor parte de los internacionales. Sergio Francisco ha tenido que echar mano del Sanse para completar un entrenamiento en la que también se ha producido una nueva baja significativa.

