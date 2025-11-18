Siete potrillos del Sanse y una baja central en Zubieta

La Real Sociedad ha llevado a cabo este martes su segunda sesión de la semana, sin poder recuperar aún a los jugadores lesionados ni a ... la mayor parte de los internacionales. Sergio Francisco ha tenido que echar mano del Sanse para completar un entrenamiento en la que también se ha producido una nueva baja significativa.

El irundarra ha podido contar ya con tres de los cuatro realistas que fueron convocados por Euskadi para el amistoso del pasado sábado ante Palestina. Aihen, Gorrotxategi y Marrero se han ejercitado con normalidad, pero no así Zubeldia. El azkoitiarra, que jugó una hora en San Mamés portando el brazalete de capitán, ha trabajado al margen del grupo debido a una sobrecarga producida durante el partido.

En principio no se espera que sus molestias vayan a impedirle estar disponible para el duelo del sábado ante Osasuna. El cuerpo técnico ha preferido dar descanso al jugador antes de que el asunto vaya a mayores.

Sergio espera próximamente al resto de los internacionales. Caleta-Car estará en disposición de entrenarse el miércoles con el grupo a la espera de que también lo hagan Oyarzabal, Remiro, Jon Martín y Sergio Gómez en los próximos días. Take Kubo será el último en llegar después de haber jugado esta mañana algo más de una hora con su selección ante Bolivia. El atacante txuri-urdin ha dado una asistencia en la victoria de Japón por tres goles a cero.

Sin noticias de los lesionados

Quienes todavía siguen sin asomarse en Zubieta son los jugadores lesionados. Aramburu, Yangel Herrera, Barrenetxea, Óskarsson, Karrikaburu y Rupérez siguen al margen. Por esta razón, Sergio ha tenido que tirar del filial para completar la sesión.

Hasta siete potrillos han sido subido a trabajar con el primer equipo este martes. Estos son Arana, Carrera, Astiazaran, Kita, Garro, Beitia y Peru Rodríguez. Hay que recordar que un gran número de jugadores del Sanse forman parte de un combinado de la Real que disputa este martes un partido del torneo sub-21 Premier League International Cup ante el Newcastle.