Siete fechas para confirmar el despegue

Seis partidos por delante, ojalá sean siete, para renombrar a la trayectoria de la Real como de refrendo e ilusión. La rúbrica de que ha ... alzado el vuelo y se acerca a puestos acordes con su potencial en la tabla y las ganas que hay de completar otro buen torneo copero. Cinco choques de liga para acabar el año y el compromiso de Copa ante el Reus asoman en el horizonte txuri-urdin después de estas dos semanas sin competición. En caso de derrotar a los tarraconenses, la Real deberá acometer otra ronda copera la segunda semana de diciembre. Sería el séptimo partido que tendrían por delante los de Sergio Francisco.

Tres compromisos fuera –Osasuna, Alavés y Levante por este orden– y dos en casa intercalados entre los desplazamientos ante el Villarreal y el Girona conforman el menú prenavideño de los realistas. Tras el último encuentro, que será la visita a Orriols en torno al 21 de diciembre, empezará el periplo vacacional y la Real retomará la competición el primer fin de semana de enero con un choque de enjundia: el Atlético de Madrid visitará Anoeta.

Los próximos siete encuentros Osasuna-Real: Jornada 14, 22/12, 18.30 horas

Real-Villarreal Jornada 15, 30/11, 14.00 horas

Reus-Real Segunda ronda de Copa, 03/12, 21.00 horas

Alavés-Real Jornada 16, 06/12, 16.15 horas

Real-Girona Jornada 17, 12/12, 21.00 horas

Rival por conocer-Real Tercera ronda de Copa (si se clasifica)

Levante-Real Jornada 18, 21/12, hora por confirmar

La escuadra guipuzcoana tiene una buena oportunidad de borrar ya del todo las palabras 'urgencia' e 'intranquilidad' que lleva en el día a día desde el inicio del campeonato. Puede mirar hacia arriba definitivamente si consigue un buen botín de puntos en los partidos venideros. Excepto el Villarreal, tercer clasificado en la competición pero que la semana anterior a su visita a Anoeta afrontará un duro encuentro de Champions League ante el Borussia de Dortmund en el Westfallenstadion, el resto de los rivales figuran de la mitad de tabla hacia abajo.

El Villarreal, el equipo mejor clasificado de los que le vienen a la Real, visitará al Borussia antes de jugar en Anoeta

El Alavés, décimo en la tabla, es el mejor clasificado del resto. La escuadra de Sergio lo tiene a tiro. Les separan tan solo dos puntos. En esta tacada de encuentros, la Real deberá abordar los partidos con dos de los últimos. El Girona, que visitará Anoeta el fin de semana del 13 o 14 de diciembre, es antepenúltimo y el Levante, con quien cerrará el año futbolístico, está penúltimo a dos puntos del primero que libra, el Valencia.

El Osasuna, primer rival de esta tanda, es ahora mismo 16ª con un solo punto de renta sobre el descenso. Así las cosas, tres de los cinco rivales a los que se va a medir la Real presentan ahogo clasificatorio. Una buena prueba para calibrar si los txuri-urdin pueden dominar e imponerse a equipos que necesitan los puntos.

Entre los encuentros contra el Villarreal en Anoeta y frente al Alavés en Mendizorrotza se incrusta el choque copero ante el Reus, programado el martes 2 de diciembre. En caso de solventar la eliminatoria, los de Sergio Francisco accederían a una nueva ronda que se jugaría entre el compromiso del Girona (13-14 diciembre) y el del Levante (20-21 diciembre). Se trataría posiblemente de un equipo de mayor enjundia que el Negreira, al que eliminó en primera ronda, y el propio Reus. Sería también a partido único y lejos de Anoeta.

Los mejores resultados

Por ahora ha habido tres parones en la competición y las prestaciones de los chicos de Sergio han ido 'in crescendo' Los tres primeros choques (Valencia, Espanyol y Oviedo) depararon solo dos puntos a las arcas blanquiazules. El botín fue muy inferior a lo esperado y las penurias clasificatorias pueden venir porque ningún choque en el arranque se tradujo en triunfo.

No fueron muy bien las cosas en el siguiente tramo de partidos entre envites internacionales, ya que los blanquiazules sumaron tres puntos únicamente en su primera victoria del curso ante el Mallorca. Sin embargo, cayeron ante el Madrid en Anoeta (1-2), contra el Betis en el Villamarín (3-1), frente al Barça en Montjuic (2-1) y en el choque ante el Rayo (0-1), que encendió todas las alarmas.

La mayoría de los rivales necesitan puntos ya que Girona y Levante se encuentran en descenso y Osasuna es decimosexto

En este último periodo, la Real ha cogido aire al salir de las profundidades del océano para poder respirar un poco mejor en la superficie. Dos triunfos en casa, ajustados eso sí, 2-1 ante el Sevilla y 3-2 sobre el Athletic más dos puntos lejos frente a Celta y Elche.

La fotografía que deja el equipo de Sergio es ostensiblemente mejor que la de hace dos meses pero no hay ningún tipo de holgura. Triunfos por la mínima y empates en los minutos finales, aunque ha dejado señas de que el equipo puede desarrollar un buen juego. Nuevamente hay que acordarse de los que faltan, Yangel y Óskarsson. El venezolano solo ha podido estar en dos partidos (Celta y Sevilla), ya que recayó de la lesión que trajo desde Girona. En el caso del delantero islandés, no juega desde el 30 de agosto. Se puede decir que ha quedado inédito casi todo el año. Podremos verles sobre el césped en este nuevo trecho de encuentros. Dos jugadores más para la rotación. Cualquier ayuda es poca en este tramo donde se pueden acumular más lesiones y llegar las primeras sanciones por acumulación de amarillass.