Gorrotxategi supera las vallas en un entrenamiento en Zubieta. IÑIGO ROYO
Real Sociedad

Siete fechas para confirmar el despegue

Osasuna, Villarreal, Alavés, Girona y Levante, además del Reus y el posible rival en tercera ronda en Copa, rivales propicios hasta final de año para escapar definitivamente de los puestos de la quema

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

Seis partidos por delante, ojalá sean siete, para renombrar a la trayectoria de la Real como de refrendo e ilusión. La rúbrica de que ha ... alzado el vuelo y se acerca a puestos acordes con su potencial en la tabla y las ganas que hay de completar otro buen torneo copero. Cinco choques de liga para acabar el año y el compromiso de Copa ante el Reus asoman en el horizonte txuri-urdin después de estas dos semanas sin competición. En caso de derrotar a los tarraconenses, la Real deberá acometer otra ronda copera la segunda semana de diciembre. Sería el séptimo partido que tendrían por delante los de Sergio Francisco.

