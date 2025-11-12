Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beitia, Astiazaran, Balda y Dani Díaz, en la sesión de este miércoles en Zubieta RS
Real Sociedad

Sergio sigue sin contar con los lesionados y trabaja con extrañas ausencias y presencias

La Real se vuelve ejercitar en Zubieta con un pelotón de 'potrillos' entre ellos Job Ochieng, que estaba convocado por Kenia

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:02

Comenta

La Real Sociedad sigue entrenándose en esta semana de parón sin mayores novedades, pero con algún 'Expediente X'. Lo más noticiable y, hasta la fecha, ... preocupante para Sergio es que de momento no ha podido recuperar a ninguno de los lesionados, ausentes en los últimos partidos. De momento, por lo tanto, no se han reintegrado al trabajo colectivo Yangel Herrera, Barrene, Aramburu, Karrikaburu, Óskarrson y Rupérez, aunque el entrenador esperaba recuperar a los dos primeros con brevedad. Queda semana y media para el próximo partido. Pero es que además hay algunas ausencias y una presencia no explicadas, además de la obvia de los internacionales.

