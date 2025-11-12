Sergio sigue sin contar con los lesionados y trabaja con extrañas ausencias y presencias

La Real Sociedad sigue entrenándose en esta semana de parón sin mayores novedades, pero con algún 'Expediente X'. Lo más noticiable y, hasta la fecha, ... preocupante para Sergio es que de momento no ha podido recuperar a ninguno de los lesionados, ausentes en los últimos partidos. De momento, por lo tanto, no se han reintegrado al trabajo colectivo Yangel Herrera, Barrene, Aramburu, Karrikaburu, Óskarrson y Rupérez, aunque el entrenador esperaba recuperar a los dos primeros con brevedad. Queda semana y media para el próximo partido. Pero es que además hay algunas ausencias y una presencia no explicadas, además de la obvia de los internacionales.

En la práctica de este miércoles ya han participado Soler y Guedes, pero, por las imágenes del club, siguen sin asomar Zakharyan y un Goti que, con ligeras molestias, se reserva para el reagrupamiento.

Por otra parte, han vuelto a participar 11 jugadores del Sanse, que deberán defender la camiseta del segundo equipo este próximo sábado (16 horas) en Castalia ante el Castellón en busca de sus primeros puntos fuera de casa. Arana, Fraga, Peru Rodríguez, Mariezkurrena, Garro, Beitia, Balda, Ochieng, Díaz, Astiazaran y Carrera han sido los elegidos en esta ocasión. Llaman la atención la ausencia de Mikel Rodríguez por su calidad, aunque quizá en los problemas físicos que ha arrastrado está la explicación, pero sobre todo la presencia de Ochieng.

Ampliar Convocatoria de Kenia con Job Ochieng

Y es que el potente extremo de Kenia estaba seleccionado por el combinado absoluto de su país para los partidos amistosos contra Guinera Ecuatorial el sábado 15 y Senegal el martes 18. Sus compatriotas llevan concentrados toda la semana y el realista, autor del primer gol del Sanse del pasado fin de semana ante el Leganés, continúa ejercitándose con el primer equipo txuri-urdin. Ni la Federación keniana ni la Real han aclarado la situación.