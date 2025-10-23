Sergio: «Si seguimos generando tanto en ataque las victorias van a llegar en cadena»

Real SociedadSergio: «Si seguimos generando tanto en ataque las victorias van a llegar en cadena»
El técnico cree que la Real está «cada vez mejor» y pide a sus jugadores que salgan enchufados ante el Sevilla para contagiar a la grada de Anoeta
Miguel González
Jueves, 23 de octubre 2025, 14:31
Sergio Francisco ha citado a los 25 jugadores disponibles para el encuentro de este viernes ante el Sevilla (Anoeta, 21.00 horas). El técnico ha ... explicado que Kubo se queda fuera porque «no ha hecho nada en campo, estamos cuidando el tobillo y espero que pronto pueda estar con nosotros. Sí están en la convocatoria Jon Martín, que «ha hecho la semana completa y llega mejor a este partido» y Aritz que tras un episodio de fiebre «ayer hizo parte del entreno y hoy ha entrenado con el grupo«. Ante la final que encara el equipo, Sergio ha asegurdao estar »bien, con ganas de que llegue el partido y aprovechar la oportunidad para ir hacia adelante».
Respecto al japonés ha explicado que «es un esguince de tobillo. Lleva arrastrando una molestias que le están limitando. La semana pasada hizo un gesto que le volvió a dar ese punto de molestia. Espero que la semana que viene va a estar disponible».
Hace unas semanas señaló el técnico que el problema no era grave y no es titular desde el día del Mallorca. Sergio ha explicado que «yo vengo aquí y os digo la sensación que tengo. Digo lo que pienso. No miento. Cuando lo dije pensaba que el tobillo iba a ir a mejor. Cada lesión es diferente y los entrenamientos nos dan la foto real. Espero que se recupere cuanto antes porque es un jugador muy importante».
En lo que respecta al Sevilla, apunta que es «un muy buen equipo. Le gusta el intercambio de golpes. Jugar directo y segunda jugada. Atacar los espacios con gente rápida en la última línea. Agresivo en los duelos. Es un equipo muy completo. Veo un partido muy complicado pero lo hemos preparado cuidando los detalles para hacer un partido muy completo. Más allá de lo que haga el Sevilla tenemos que tener determinación para ir a por el partido porque necesitamos ganar».
En el plano personal confiesa que está «con muchas ganas y determinación de seguir haciendo bien las cosas y dar herramientas al equipo. Siento que el equipo está mejorando y compitiendo mejor. Que está creciendo. En Vigo, los que salen de inicio hacen una buena primera parte y los del banquillo dieron un plus. Veo mucha gente enchufada para afrontar este partido y el equipo está muy comprometido».
Entiende que generar tantas ocasiones de peligro es como para ver «el vaso medio lleno. Es muy difícil en el fútbol actual hacer ocasiones. Es lo más complicado ese trabajo ofensivo. Hemos hablado de las transiciones, de la defensa, de las pocas ocasiones que nos generan. El rival nos tira poco y estoy convencido de que las victorias van a llegar y en cadena. Veo a los jugadores metiendo goles. Si los jugadores siguen generando tantas ocasiones van a llegar los goles».
Considera la vuelta de jugadores como Yangel muy importante para ver una versión más completa de lo que puede dar el equipo. «La mejora de los jugadores nos hacen ser más fuertes. Es muy buena noticia la vuelta de Yangel. Nos da un poso diferente. Guedes y Carlos son fichajes que ya nos están aportando y nos tienen que aportar. Poco a poco se va construyendo una idea, una manera de hacer que hacen que el equipo sea reconocible para obtener mejores resultados».
Sergio ve que la Real ha dado pasos adelante en las últimas jornadas. «Hace varias semanas en las que todos somos conscientes de que teníamos que subir una marcha y tener otro punto de concentración y energía. Todos estamos yendo de la mano para dar lo mejor. Lo siento así desde hace muchas semanas».
Respecto a si repetirá el sistema de Balaídos, comenta que «me da igual el sistema. Lo importante es que seamos un equipo protagonista en casa que quiera ganar. Que transmitamos que tiene que ser el día. Que queremos construir a partir de una victoria en casa. Es difícil hacer la alineación porque muchos pueden hacerlo bien. Cada vez hay más jugadores con esa preparación. Los que elija y salgan a jugar van a dar buen rendimiento».
Para cambiar la dinámica de cara al gol y hacer más tantos habla de que «estamos trabajando para generar contextos durante la semana con finalización. Hacer trabajos para que el jugador tenga seguridad al meter goles en la semana. Lo más importantes es la capacidad de generar. El rango que tenemos ocasión-gol no demuestra la calidad del equipo. Cuando lo consigamos vamos a mejorar».
Sadiq ha vuelto a entrar en la convocatoria y Karrikaburu viene de firmar unos buenos minutos en Vigo. «La semana pasada tenía que elegir convocatoria. Qué sentíamos para esos 30 minutos finales y salió Karrikaburu e hizo los mejores 15 minutos. Está entrenando muy bien. Lo que le pedí a los dos es que estén disponibles y preparados. Luego el partido va a marcar las elecciones. Karrika ha dado ese paso adelante para contar más con él».
A la Real le costó entrar en el último encuentro contra el Rayo en Anoeta y ahora pide que los suyos salgan enchufados contra el Sevilla. «Siempre hablamos de que los diez primeros minutos de cada parte tenemos que entrar mejor que el rival ganando los duelos y haciendo la primera ocasión. Queremos conectar a la gente para que nos ayuden. Anoeta va a ser clave para que sean capaces de empujarnos y generar ese contexto positivo para que el jugador se sienta bien».
Zakharyan dejó buenos detalles y apunta que para ser titular no le falta «nada. Creo que puede ser titular perfectamente. A medida que están pasando las semanas está demostrando que podemos contar con él. Sale con una mayor agresividad para mostrarse, es agresivo, disfrutó de más espacios por el pasillo de fuera en Vigo y generó situaciones de finalización. Eso es clave para la gente que pueda salir de inicio o entrar luego. A los de arriba les pido que quieran ser protagonistas, que quieran ganar el partido».
Por último, y preguntado por Rupérez, ha señalado que «su rodilla está mejor y espero tenerle pronto pisando más el campo y con opciones de entrenar con el grupo».
