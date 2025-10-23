Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio, en el entrenamiento de este jueves en Zubieta Royo

Real Sociedad

Sergio: «Si seguimos generando tanto en ataque las victorias van a llegar en cadena»

El técnico cree que la Real está «cada vez mejor» y pide a sus jugadores que salgan enchufados ante el Sevilla para contagiar a la grada de Anoeta

Miguel González

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:31

Comenta

Sergio Francisco ha citado a los 25 jugadores disponibles para el encuentro de este viernes ante el Sevilla (Anoeta, 21.00 horas). El técnico ha ... explicado que Kubo se queda fuera porque «no ha hecho nada en campo, estamos cuidando el tobillo y espero que pronto pueda estar con nosotros. Sí están en la convocatoria Jon Martín, que «ha hecho la semana completa y llega mejor a este partido» y Aritz que tras un episodio de fiebre «ayer hizo parte del entreno y hoy ha entrenado con el grupo«. Ante la final que encara el equipo, Sergio ha asegurdao estar »bien, con ganas de que llegue el partido y aprovechar la oportunidad para ir hacia adelante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  8. 8 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio: «Si seguimos generando tanto en ataque las victorias van a llegar en cadena»

Sergio: «Si seguimos generando tanto en ataque las victorias van a llegar en cadena»