Sergio no recupera efectivos en la vuelta al trabajo en Zubieta

Sergio Francisco no recupera efectivos, de momento, en la vuelta al trabajo de la Real Sociedad este lunes en Zubieta. El conjunto blanquiazul ha comenzado ... a preparar el encuentro del sábado (18.30 horas) contra Osasuna en El Sadar tras disfrutar de tres días de descanso con prácticamente los mismos jugadores con los que concluyó la semana pasada.

El técnico irundarra no puede contar aún con los lesionados Yangel Herrera, Barrenetxea, Karrikaburu, Óskarsson ni Aramburu, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza ante el Elche. Sí que ha trabajado con el grupo Aritz Elustondo, que causó baja con la selección de Euskadi el pasado sábado por culpa de unas molestias físicas.

Tampoco han estado presentes los internacionales, entre ellos los cuatro realistas que jugaron con la Euskal Selekzioa ante Palestina: Marrero, Zubeldia, Aihen y Gorrotxategi. Sergio Gómez, que ha sido llamado por la selección de Cataluña para un amistoso contra el combinado árabe, se ha entrenado este lunes con el grupo antes de desplazarse a Barcelona.

Novedad en la portería

Caleta-Car, Oyarzabal, Remiro, Kubo y Jon Martín completan la nómina de internacionales que aún deben afrontar un compromiso más con sus selecciones. El croata juega este lunes contra Montenegro a partir de las 20.45 horas.

En la sesión que ha tenido lugar esta mañana ha destacado la participación de Daniel Galilea, portero todavía en edad juvenil que es natural de Logroño. A pesar de figurar en la plantilla del equipo de División de Honor Juvenil, el guardameta también ha subido con la Real C para jugar en Tercera Federación.