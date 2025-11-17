Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aritz golpea el balón en presencia de Brais Méndez, esta mañana en Zubieta. RS

Real Sociedad

Sergio no recupera efectivos en la vuelta al trabajo en Zubieta

Aritz Elustondo se ha ejercitado con el grupo después de causar baja el pasado sábado con Euskadi por unas molestias físicas

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

Sergio Francisco no recupera efectivos, de momento, en la vuelta al trabajo de la Real Sociedad este lunes en Zubieta. El conjunto blanquiazul ha comenzado ... a preparar el encuentro del sábado (18.30 horas) contra Osasuna en El Sadar tras disfrutar de tres días de descanso con prácticamente los mismos jugadores con los que concluyó la semana pasada.

