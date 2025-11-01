Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Sergio Francisco, durante el Real-Athletic. F. de la Hera

Sergio: «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas mis expectativas»

El técnico irundarra ha señalado que en el recibimiento al equipo «el autobús ha abierto las puertas y ha entrado mucha energía»

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:53

Comenta

Sergio Francisco era un realista feliz más y muestra de ello fue la manera en la que celebró el 3-2, corriendo por la banda. «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas las expectativas que tenía, es una sensación de felicidad porque el fútbol le debía a este equipo después del inicio de campeonato que ha tenido este equipo», indicó tras el partido con una sonrisa en el rostro.

«Las horas previas han sido diferentes, todos teníamos ese punto de nerviosismo, hasta el punto de que se ha hecho largo el día», y señaló la importancia que tuvo el recibimiento que la afición hizo al equipo. «El autobús ha abierto las puertas y ha entrado mucha energía». Así, con un final apoteósico, «si describimos cómo queríamos que transcurriese la tarde, estaría cerca de lo que ha pasado».

En el debate de si hubo más corazón que juego o que el buen juego ayudó a que el equipo sacara su garra, el irundarra aseguró que «hemos tenido mucha alma. Se ha hablado de la falta de carácter del equipo y hoy después de adelantarse dos veces y después de celebrar el 3-1 (el gol anulado de Zakharyan) como si estuviera todo cerrado, el equipo ha seguido empujando». Admitió que «no hemos tenido las secuencias de balón de otros días, nos ha costado salir de la presión y hemos empezado dubitativos porque el contexto era complicado porque habíamos hablado de no regalar», pero «sin la continuidad en el juego hemos sido capaces de hacerles daño y de generar cinco-seis ocasiones de gol, algo que no es posible conseguirlo si no juegas bien».

Lo de Barrene, «un golpe»

La victoria se cobró las sustituciones obligadas por lesión de Barrenetxea y Zakharyan, que entró precisamente por el extremo donostiarra. Sergio explicó que «lo de Ander es un golpe que le ha limitado para continuar. Lo ha intentado de todas maneras porque veíamos que no podía seguir, y aún así nos ha dado la asistencia del primer gol». Sobre Zakharyan, «ha sido más por prevención, por el camino que llevamos con él no teníamos por qué arriesgar».

Continuando con nombres propios, habló sobre Gorrotxategi. «Tiene una mochila encima por tener que reemplazar a Zubimendi, y eso genera unas expectativas en todos que son difíciles de asumir, pero él lo está asumiento con naturalidad sabiendo que tiene cosas que mejorar y que acaba de aterrizar en Primera».

«A Jon Mikel le va bastante la fiesta»

Por último, preguntado sobre si sabía qué había pasado en la tangana final entre Aramburu y Sancet, respondió que «a Jon Mikel (Aramburu) le gusta bastante la fiesta, no me ha dicho muy bien qué ha pasado, pero se ha llevado una amarilla evitable y no tiene que entrar en ese juego, y más después de ganar, tiene que tener mayor tranquilidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  7. 7 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10 Una tangana entre Aramburu y Sancet, feo final para un gran derbi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio: «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas mis expectativas»

Sergio: «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas mis expectativas»