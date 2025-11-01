Sergio: «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas mis expectativas» El técnico irundarra ha señalado que en el recibimiento al equipo «el autobús ha abierto las puertas y ha entrado mucha energía»

Beñat Arnaiz San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:53 Comenta Compartir

Sergio Francisco era un realista feliz más y muestra de ello fue la manera en la que celebró el 3-2, corriendo por la banda. «Lo vivido en mi primer derbi ha superado todas las expectativas que tenía, es una sensación de felicidad porque el fútbol le debía a este equipo después del inicio de campeonato que ha tenido este equipo», indicó tras el partido con una sonrisa en el rostro.

«Las horas previas han sido diferentes, todos teníamos ese punto de nerviosismo, hasta el punto de que se ha hecho largo el día», y señaló la importancia que tuvo el recibimiento que la afición hizo al equipo. «El autobús ha abierto las puertas y ha entrado mucha energía». Así, con un final apoteósico, «si describimos cómo queríamos que transcurriese la tarde, estaría cerca de lo que ha pasado».

En el debate de si hubo más corazón que juego o que el buen juego ayudó a que el equipo sacara su garra, el irundarra aseguró que «hemos tenido mucha alma. Se ha hablado de la falta de carácter del equipo y hoy después de adelantarse dos veces y después de celebrar el 3-1 (el gol anulado de Zakharyan) como si estuviera todo cerrado, el equipo ha seguido empujando». Admitió que «no hemos tenido las secuencias de balón de otros días, nos ha costado salir de la presión y hemos empezado dubitativos porque el contexto era complicado porque habíamos hablado de no regalar», pero «sin la continuidad en el juego hemos sido capaces de hacerles daño y de generar cinco-seis ocasiones de gol, algo que no es posible conseguirlo si no juegas bien».

Lo de Barrene, «un golpe»

La victoria se cobró las sustituciones obligadas por lesión de Barrenetxea y Zakharyan, que entró precisamente por el extremo donostiarra. Sergio explicó que «lo de Ander es un golpe que le ha limitado para continuar. Lo ha intentado de todas maneras porque veíamos que no podía seguir, y aún así nos ha dado la asistencia del primer gol». Sobre Zakharyan, «ha sido más por prevención, por el camino que llevamos con él no teníamos por qué arriesgar».

Continuando con nombres propios, habló sobre Gorrotxategi. «Tiene una mochila encima por tener que reemplazar a Zubimendi, y eso genera unas expectativas en todos que son difíciles de asumir, pero él lo está asumiento con naturalidad sabiendo que tiene cosas que mejorar y que acaba de aterrizar en Primera».

«A Jon Mikel le va bastante la fiesta»

Por último, preguntado sobre si sabía qué había pasado en la tangana final entre Aramburu y Sancet, respondió que «a Jon Mikel (Aramburu) le gusta bastante la fiesta, no me ha dicho muy bien qué ha pasado, pero se ha llevado una amarilla evitable y no tiene que entrar en ese juego, y más después de ganar, tiene que tener mayor tranquilidad».

Temas

Sergio Francisco Ramos