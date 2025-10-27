Sergio prepara el estreno en Copa sin 'potrillos' pese a las cuatro ausencias por lesión

Sergio Francisco prepara el estreno copero de la Real Sociedad de mañana (21 horas) ante el Negreira en el campo Jesús García Calvo sin jugadores ... del filial, habituales en estos primeros partidos del 'Torneo del KO.'. El técnico de Irun prefiere no echar mano del equipo al que dirigió hasta la pasada campaña pese a las ausencias por lesión, que sobre todo se concentran en la delantera. Kubo sigue sin entrenarse con el equipo, igual que los otros lesionados, Óskarsson, Karrikaburu y Yangel Herrera, a los que no se espera para los próximos partidos. La convocatoria del encuentro revelará si finalmente cuenta o no con algún atacante del filial como Mariezkurrena o Carrera para completar la convocatoria. Los 'potrillos' han descansado este lunes tras su partido del sábado en Burgos. Todos menos el portero Aitor Fraga, único integrante del Sanse presente en el entrenamiento de la Real.

En lo concerniente a Kubo, al japonés se le espera en el primer entrenamiento posestreno copero, el del miércoles en Zubieta, y, desde luego, en el derbi del sábado. Si no jugó ante el Sevilla, no se está entrenando estos días junto al resto y no viaja a Galicia es para poder reaparecer en el encuentro ante el Athletic, aunque sea para salir desde el banquillo. Una molestia de última hora en ese tobillo dañado le apartó de la última convocatoria, la del duelo ante los hispalenses.

Los 15 minutos visibles de la única sesión preparatoria de este debut en Copa de la Real Sociedad han permitido descubrir que el resto de efectivos sí están a disposición de Sergio. Por lo tanto, el encuentro ante el Sevilla del viernes, saldado con victoria, dejó la única víctima de Yangel Herrera y el entrenamiento del sábado, la de Karrikaburu.

Así las cosas, este encuentro se revela como una oportunidad única para que entren en liza futbolistas con escasa aportación en Liga, como Marrero, Odriozola, Aritz, Jon Martín, Aihen, Turrientes, Sucic, Goti, Zakharyan, Sadiq y Guedes. Quizá la alineación titular no diste demasiado de los once mencionados. A los gallegos les ilusiona el concurso de su paisano Brais Méndez, único realista que ha jugado en ese campo, además con brillantez.

Los futbolistas de la Real no viajarán a Galicia hasta mañana martes, día de partido. Tomarán un vuelo a Santiago de Compostela, para luego desplazarse en autocar hasta la localidad coruñesa de Negreira, donde se disputa el encuentro, ubicada a 36 kilómetros del aeropuerto de la capital gallega.