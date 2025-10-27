Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio se tapa la cara tras Rivas y José Rodríguez y flanqueado por Goti y Odriozola, presumibles titulares mañana, en el entrenamiento de este lines
Real Sociedad

Sergio prepara el estreno en Copa sin 'potrillos' pese a las cuatro ausencias por lesión

Kubo, Karrikaburu, Óskarsson y Yangel, bajas para el debut copero de mañana ante el Negreira

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:03

Sergio Francisco prepara el estreno copero de la Real Sociedad de mañana (21 horas) ante el Negreira en el campo Jesús García Calvo sin jugadores ... del filial, habituales en estos primeros partidos del 'Torneo del KO.'. El técnico de Irun prefiere no echar mano del equipo al que dirigió hasta la pasada campaña pese a las ausencias por lesión, que sobre todo se concentran en la delantera. Kubo sigue sin entrenarse con el equipo, igual que los otros lesionados, Óskarsson, Karrikaburu y Yangel Herrera, a los que no se espera para los próximos partidos. La convocatoria del encuentro revelará si finalmente cuenta o no con algún atacante del filial como Mariezkurrena o Carrera para completar la convocatoria. Los 'potrillos' han descansado este lunes tras su partido del sábado en Burgos. Todos menos el portero Aitor Fraga, único integrante del Sanse presente en el entrenamiento de la Real.

