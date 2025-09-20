Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco da instrucciones a sus jugadores durante el choque frente al Betis. ALTERPHOTOS

Real Sociedad

Sergio: «Perdemos el control, nos pasa todos los días»

Sergio Francisco asume que hay fases en las que el equipo «no se ve capaz» pero confía en darle la vuelta a la situación ante el Mallorca

Álvaro Guerra

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La Real Sociedad volvió a mostrar ayer una imagen muy pobre y con vistas de que no le da para más. El nuevo proyecto ... de Sergio Francisco no arranca y los resultados lo evidencian. El conjunto blanquiazul ha comenzado todos los partidos por detrás en el marcador, el de ayer además con errores evitables en Primera División.

