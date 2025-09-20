Sergio: «Perdemos el control, nos pasa todos los días»

La Real Sociedad volvió a mostrar ayer una imagen muy pobre y con vistas de que no le da para más. El nuevo proyecto ... de Sergio Francisco no arranca y los resultados lo evidencian. El conjunto blanquiazul ha comenzado todos los partidos por detrás en el marcador, el de ayer además con errores evitables en Primera División.

El técnico de la Real Sociedad reconoció tras el partido que el equipo no entró como debería en ninguna de las dos partes. «Los dos inicios de tiempo no entramos como deberíamos. Cuando no eres capaz de ser contundente y regalas dos goles, es muy difícil luego meterte en el partido», subrayó.

El encuentro comenzó muy cuesta arriba con un gol muy tempranero. Pero en palabras del irundarra, el equipo se «recompuso con la mentalidad de que podría darle la vuelta» y cree que la primera parte el conjunto txuri-urdin la «acabó mejor que el Betis».

Pero el segundo tramo del choque fue totalmente diferente. El entrenador realista confesó que el equipo no fue capaz de levantarse después del segundo gol de los béticos. «El segundo gol nos hace mucho daño. Esa sensación otra vez de tener que remontar, creo que se ve que no somos capaces».

Sergio fue a más. Admitió que este equipo necesita un partido de principio a fin a buen nivel para sumar algo positivo. «Necesitamos hacer partidos completos para ganar y hay fases en las que perdemos el control en donde siempre encajamos goles. Nos pasa todos los días, es muy difícil ganar partidos así», reflexionó el de Irun.

Preguntado por la situación del equipo y de lo que viene de aquí en adelante, Sergio no dudó. Tras dos puntos sobre quince posibles, el irundarra confía en el equipo y en darle vuelta a la situación. «Me siento con fuerza. Volveremos a trabajar para centrarnos en el siguiente partido, que viene pronto. Sentimos mucho la derrota de hoy y ojalá sirva para cambiar el rumbo del equipo. Esperamos que el partido del miércoles sea el cambio de ritmo que necesitamos y donde podamos sumar los primeros tres puntos».