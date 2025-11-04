Sergio mejora los numeros de Imanol del año pasado

Siete puntos en tres jornadas han permitido a la Real coger aire y ganar cinco posiciones en la clasificación para situarse en la decimocuarta plaza. ... El empate en Balaídos y los dos triunfos consecutivos en Anoeta frente a Sevilla y Athletic han cambiado la perspectiva de la temporada e incluso permiten que Sergio mejore sensiblemente los números de Imanol del año pasado contra los rivales a los que ahora se ha enfrentado. Sin embargo, para certificar la recuperación aún necesitará encadenar más resultados positivos que le permitan dejar atrás de forma definitiva los puestos de peligro.

De momento, y a un partido de llegar al parón de selecciones de noviembre, la Real ha podido confirmar con puntos la mejoría y la consistencia en el juego que había exhibido desde la cita ante el Mallorca en Anoeta del 24 de septiembre. Hasta entonces, las cinco primeras jornadas habían sido una montaña rusa con alternancia de momentos buenos y malos y poca regularidad en los 90 minutos de los partidos.

A excepción del encuentro inicial en Mestalla, que resultó bastante lineal en su desarrollo, contra el Espanyol brilló en la segunda parte cuando en la primera se puso perdiendo por 0-2, en Oviedo hizo una gran primera media hora pero tras el descanso fue incapaz de llegar con peligro, y contra el Real Madrid tuvo que volver a nadar contra corriente en la segunda mitad porque en la primera se dejó atrás la puerta abierta.

El cuadro blanquiazul tocó fondo en La Cartuja cuando pudo adelantarse antes del descanso con dos buenas ocasiones para hacer el 1-2 y fue barrido del campo después coincidiendo con la entrada prácticamente a la vez de Sucic, Zakharyan, Soler y Guedes. Sergio tomó nota de lo sucedido y desde entonces la imagen que ha ofrecido la Real ha sido bien diferente, concediendo poco atrás y generando mucho arriba.

Así ganó (1-0) al Mallorca en Anoeta y mereció mejor suerte en Montjuic (2-1) en uno de los partidos que mejor ha competido en campo del Barcelona en muchos años con excepción del 1-2 de hace tres temporadas. Kubo tuvo el empate en sus botas con ese remate que se fue al larguero.

A pesar de esa mejoría, cayó ante el Rayo en Anoeta (0-1) tras verse sorprendida en una contra tras un córner a favor en un partido de empate a cero. Después empató en Balaídos (1-1) tras coleccionar un sinfín de ocasiones hasta que Carlos Soler hizo el gol de la igualada en el 89 y ahora han llegado estas dos victorias.

En las últimas seis jornadas solo cinco equipos han conseguido más puntos que los diez sumados por los blanquiazules y son los que están arriba: Atlético (16), Real Madrid (15), Villarreal (13), Barcelona (12) y Betis (11). En este tramo de campeonato ha recortado cuatro puntos al Sevilla y cinco al Athletic, lo que no está nada mal.

Mejor que en la 24/25

La comparativa con el año pasado muestra que ahora ha resuelto mejor partidos que entonces se le atragantaron. Aunque en la jornada actual, la undécima, llevaba los mismos puntos que ahora (12), también con tres victorias, tres empates y cinco derrotas, un análisis más pormenorizado permite comprobar que este curso ha sumado 7 puntos más que el año pasado ante los mismos rivales, sustituyendo al Oviedo, ascendido en el play-off, por el descendido Valladolid, que fue último la temporada anterior.

Contra los equipos a los que se ha enfrentado ahora solo fue capaz de sumar cinco puntos, al ganar al Espanyol (2-1) con un gol en el minuto 84 de Brais y empatar sin goles tanto en Valladolid como en el derbi en Anoeta. El resto de encuentros los perdió, siendo goleada en los campos del Barcelona (4-0) y Betis (3-0), cayendo con toda justicia en Balaídos (2-0) y perdiendo en casa frente al Real Madrid (0-3), Mallorca (0-2) y Rayo (1-2). En ninguna de las seis derrotas estuvo siquiera cerca de empatar, ya que esa derrota ajustada ante el conjunto de Vallecas se produjo con un tanto en el descuento de Zubimendi con 0-2 en el marcador.

Ahora, de los cinco partidos que ha perdido esta temporada, ante los dos grandes, Real Madrid y Barcelona, lo hizo por la mínima y con opciones de empatar, y ante el Rayo mereció al menos un punto, lo mismo que en Oviedo. Solo en La Cartuja se hizo acreedor por deméritos propios a la derrota.

En cuanto a las tres victorias conseguidas, y aunque sin alardes al estar todavía en un proceso de construcción, en todas ellas ha sido mejor que el rival. Lo fue ante el Mallorca y el Sevilla y lo fue el sábado contra el Athletic en un derbi que debió acabar con un marcador más amplio por juego y ocasiones.

Ese mejor comportamiento en los partidos ante estos rivales con respecto a la pasada campaña se observa también de forma significativa en el balance goleador, ya que en la 25/26 ha marcado 13 goles y ha encajado 16, mientras que hace un año recibió 19 y solo fue capaz de anotar tres, los mencionados de Brais al Espanyol y Zubimendi al Rayo, y otro de Becker al conjunto perico. En nueve de estos encuentros se quedó sin marcar, cuatro de ellos en casa contra Real Madrid, Mallorca, Sevilla y Athletic. Fuera tampoco mojó en Valencia, Valladolid, Villamarín, Montjuic y Balaídos.

Tres partidos peligrosos ahora

La Real tiene por delante tres encuentros complicados en los que tratará de dar continuidad a su buena dinámica. El viernes visita a un Elche que es la revelación de la temporada y que está ofreciendo un buen juego con Eder Sarabia. En casa se ha hecho fuerte y suma tres victorias y dos empates en cinco encuentros. En el Martínez Valero no han podido ganar Betis ni Athletic y han perdido Levante, Oviedo y Celta.

Algo similar le sucederá en la visita a Pamplona tras el parón porque Osasuna se está mostrando fuerte en casa aunque viene de perder contra el Celta (2-3) en un encuentro que tuvo ganado con aquel penalti que desperdició Budimir. Los cuatro partidos restantes los ha saldado con tres victorias y un empate.

Por último, el domingo día 30 recibirá al Villarreal, que está lanzado y es tercero en la tabla. La única ventaja que puede tener la Real es que los de Marcelino visitan esa semana al Borussia en la Champions, pero aún así es un rival temible que esta Liga solo ha sufrido dos derrotas, en los campos del Atlético y Real Madrid.