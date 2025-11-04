Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las dos últimas victorias han permitido respirar a Sergio. Iñigo Royo

Sergio mejora los numeros de Imanol del año pasado

La Real lleva 12 puntos cuando la temporada anterior solo pudo conseguir cinco ante los rivales a los que se ha enfrentado ahora

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:10

Siete puntos en tres jornadas han permitido a la Real coger aire y ganar cinco posiciones en la clasificación para situarse en la decimocuarta plaza. ... El empate en Balaídos y los dos triunfos consecutivos en Anoeta frente a Sevilla y Athletic han cambiado la perspectiva de la temporada e incluso permiten que Sergio mejore sensiblemente los números de Imanol del año pasado contra los rivales a los que ahora se ha enfrentado. Sin embargo, para certificar la recuperación aún necesitará encadenar más resultados positivos que le permitan dejar atrás de forma definitiva los puestos de peligro.

