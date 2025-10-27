Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, en el entrenamiento de este lunes en Zubieta Arizmendi

Real Sociedad

Sergio: «Nos ilusiona muchísimo ver hasta dónde podemos llegar en la Copa»

Sergio Francisco hace una convocatoria con 23 jugadores de la primera plantilla para el partido de Copa ante el Negreira y dice que el campo es grande «y no será ninguna excusa»

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:12

Comenta

La Real Sociedad se lleva a los 23 jugadores que tiene disponibles convocados a Galicia para afrontar este martes la primera ronda de Copa ante ... el Negreira de regional (21.00 horas). Sergio Francisco ha comparecido este lunes en Zubieta para valorar el encuentro y el estado de su equipo. En cuanto a los lesionados, aún desconoce cuánto tiempo estarán de baja, aunque sí ha señalado que espera contar con Kubo para el encuentro del sábado ante el Athletic.

