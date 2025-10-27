Sergio: «Nos ilusiona muchísimo ver hasta dónde podemos llegar en la Copa»

La Real Sociedad se lleva a los 23 jugadores que tiene disponibles convocados a Galicia para afrontar este martes la primera ronda de Copa ante ... el Negreira de regional (21.00 horas). Sergio Francisco ha comparecido este lunes en Zubieta para valorar el encuentro y el estado de su equipo. En cuanto a los lesionados, aún desconoce cuánto tiempo estarán de baja, aunque sí ha señalado que espera contar con Kubo para el encuentro del sábado ante el Athletic.

«Las pruebas médicas han mostrado que Karrikaburu y Yangel tienen roturas en el sóleo. Hablar de una previsión es difícil y vamos a ver cuál es su evolución. Pero unas semanas van a estar fuera del equipo. Con Óskarsson es un proceso lento y aún hay que esperar. Kubo no se ha entrenado hoy con el grupo pero espero que a lo largo de la semana pueda entrar con el grupo para pensar en él para el fin de semana. Rupérez está en el proceso final de empezar a hacer cosas en el campo para ver cómo responde su rodilla».

En la actualidad hay tres jugadores con lesiones musculares pero entiende que no hay detrás una razón objetiva que las justifique. «Siempre que hay lesiones de sóleo pensamos si hemos hecho algo que haya podido dar lugar a eso. Creo que en este caso, no. Estamos haciendo un año bueno en cuanto a lesiones por parte de todos: médicos, recuperadores, físios… Es una pena, pero creo que es algo circunstancial. No veo que haya un patrón que nos haya llevado a estas lesiones. Es algo más relacionado con la intensidad y la agresividad que tenemos en entrenamientos y partidos».

El técnico txuri-urdin no ha citado en la convocatoria a ningún jugador del Sanse y lo ha explicado de la siguiente manera. «Vamos los que estamos disponibles. Había dos jugadores por posición y hemos decidido esa convocatoria. La dinámica de las últimas semanas está siendo buena y queríamos mantener el grupo estable y no dejar a nadie en casa. Entendemos que si no tocamos demasiadas cosas nos va a ir mejor. Eso no significa que no haya gente preparada del Sanse para haber entrado en la convocatoria».

Sergio se toma muy en serio la Copa tratando de recoger el testigo de Imanol en esta competición. «Nos la tomamos con ganas e intensidad como esa competición que podemos tener entre semana y nos dé esa capacidad para dar minutos a la plantilla que tenemos. Que nos sirva de apoyo. Nos ilusiona muchísimo ir pasando rondas y ver hasta dónde podemos llegar. Afrontamos una competición nueva y vamos a intentar cuidar las dos, tanto la Liga como la Copa».

Tiene, eso sí, el listón alto porque la Real viene de jugar dos semifinales consecutivas y de ser campeón en la edición de 2020. «Más que una presión lo veo como una ilusión. El equipo y el club ha sido capaz de estar cerca de esas fases finales. Los jugadores también lo perciben así y no creo que haya que empujarles. Tenemos que dar importancia a esta competición para ir pasando rondas porque cualquiera te lo puede poner difícil».

Afirma que ha preparado el partido ante el Negreira, rival de la regional gallega, con la misma seriedad que cualquiera de Liga. «El tratamiento ha sido parecido al de las demás semanas en cuanto información y preparación. Hemos visto varios partidos. Ellos alternan un 1-4-4-2 o 1-4-2-3-1. Es un equipo acostumbrado a estar arriba en su categoría y por eso es protagonista, aunque juega más directo que nosotros. El objetivo es meter mucho ritmo al partido para que se vea la diferencia de categoría».

Entiende que el campo no va a ser un impedimento para que la Real pueda superar la eliminatoria. «Hemos visto que tiene buenas dimensiones, parecidas a las de Anoeta. No hay excusa. El césped está bastante bien. Dan lluvia y veremos cómo está. Pero repito que el campo no va a ser excusa».

El irundarra deja entrever que hará rotaciones en el once respecto a los que vienen jugando en la Liga. «Elegiré un once que nos vaya a ayudar en el partido. Entre la Copa y la Liga hay que medir los minutajes. Hay jugadores que han merecido jugar en la Liga y han tenido menos minutos que tendrán opciones en la Copa».

Sucic viene de jugar solo media hora, ante el Rayo Vallecano, en las cinco últimas jornadas. No obstante, el técnico asegura que «está entrenando bien. Está poniendo de su parte. Otros jugadores también lo están haciendo bien y hay que elegir. Lo que tiene que hacer es prepararse para estar disponible porque seguro que cuando entre en la competición lo va a hacer bien».

Sadiq, teniendo a Óskarsson y Karrikaburu lesionados, también puede ver más cerca la posibilidad de jugar. «Me sabe mal la lesión de Karrikaburu porque le veía en su mejor momento y más cerca que nunca de tener minutos. Ojalá se recupere pronto y volvamos a tenerle disponible. ¿Sadiq? Ha participado unos partidos en el último mes, aunque se ha quedado fuera de las convocatorias en las dos últimas jornadas. Es de la primera plantilla y va a tener minutos para jugar».