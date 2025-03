Sergio Gómez, la solución a todas las bajas en la mediapunta

Imanol ha encontrado en Sergio Gómez la respuesta a todas las preguntas que se le planteaban en la previa ante el Rayo Vallecano en esa ... posición de teórico mediapunta. Si el varapalo de Mánchester fue duro, el post no ha sido mejor con las lesiones de Brais y Zakharyan en los siguientes dos días. Sumadas a la ya conocida de Sucic por sus problemas en la rodilla, el oriotarra se quedaba con pocas opciones para hacer de interior de tercera altura.

El badalonés, que empezó la temporada como titular, poco a poco ha ido perdiendo su sitio hasta quedarse a cero en los tres partidos más importantes de la temporada (eliminatoria vs United e ida de Copa vs Madrid). Imanol ha optado por Marín en las últimas semanas en esa posición cuando no ha podido contar con Sucic.

Ante el Sevilla en el último partido liguero demostró que puede ser parte del equipo titular. En la primera parte, jugando en banda, sirvió tres pelotas de gol clarísimas mostrando una vez más que es el jugador con mejor pie de la Real. Sin embargo, fue en la segunda parte, cuando se desplazó al centro del campo, donde dejó detalles alentadores para tener continuidad en esa posición, al menos en la rotación.

Sin ser un jugador dotado en el regate ni con mucha capacidad para desbordar, la razón de su fútbol radica en el control y pase. En la inteligencia para moverse entre líneas. En la banda se pierden un poco sus características y es por dentro donde más puede apoyar a la circulación de la Real y aportar encima su calidad en el último pase.

«Estamos bien», dice Labaka

Mikel Labaka, segundo entrenador de la Real, también ha comparecido ante los medios por su condición de exjugador del Rayo. «Para mí es una alegría volver. Estoy agradecido al club y a la afición porque cada vez que vengo siento cosas bonitas. Intentaremos ganar», reconoce.

En lo que se refiere a la Real, el azpeitiarra cree que la Real está «bien. Todas las cosas hay que ponerlas en contexto y estamos haciendo una buena temporada. Todos queríamos estar bastante más arriba, pero hay que contextualizar todo lo que están haciendo los jugadores.»

Preguntado por su labor como asistente, Labaka explica que «lo más importante es dejar a Imanol porque él sabe hacer. Hemos tenido altibajos cada año. Cuando se habla de la Real parece que siempre está arriba y en todas las temporadas hemos tenido altibajos que hemos sabido afrontar».