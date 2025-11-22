Sergio Francisco: «Hemos roto el techo de cristal que estaba en el ambiente»

Los domingos se afrontan de diferente manera cuando la Real gana un sábado, y más aún si lo hace fuera de casa. La victoria de ... este sábado contra Osasuna significó mucho más que volver a Donostia con los tres puntos -que también-, y es que, como Sergio Francisco confesó a la conclusión del partido, «la imagen del equipo y el resultado sirven para romper el techo de cristal que estaba en el ambiente». La escuadra guipuzcoana sacó por fin ese juego y carácter que tanto se estaba echando de menos esta temporada y el técnico reivindicó que «también hemos tenido personalidad». «El partido es muy positivo. Sabíamos que Osasuna apretaría los primeros quince minutos y hemos frenado sus ofensivas».

Con la titularidad de Zakharyan y el gran nivel de Guedes, el conjunto donostiarra tuvo una gran proyección en ataque, uno de los apartados donde la Real tenía más margen de mejora. «Esa relación entre los tres de arriba, con Gorrotxategi y los carrileros bien arriba, juntando así cinco jugadores en ataque, nos ha dado mucho peligro ofensivo. Hemos conseguido coger profundidad. Creo que el equipo ha dado un gran paso hacia adelante respecto a la continuidad con el balón y las jugadas de peligro», confesó el preparador irundarra.

El primer gol de los navarros y el marcador en contra en el momento de dirigirse a los vestuarios supuso un duro golpe para el equipo, pero su reacción estuvo a la altura de las circunstancias y no se hundió atrás. «No ha sido fácil irse a los vestuarios con el partido en contra, pero hemos confiado en el plan y el gol de Brais nos ha dado esa energía que quizás nos faltaba», aseguró Sergio.

«La manera en la que hemos sacado el balón desde atrás, con las dos plantillas con un marcaje a pares, creo que nos ha dado sus frutos. Al equipo le he visto con un punto más de continuidad», afirmó también el entrenador blanquiazul a la hora de valorar el comportamiento de los suyos.

Con la victoria de este sábado, la Real encadena seis partidos consecutivos -incluido el de Copa- sin conocer la derrota, una racha que puede proyectar al equipo hacia arriba. «Es cierto que estamos sacando los resultados adelante, pero más que eso, creo que hoy hemos hecho muchas cosas bien. Esta última secuencia de partidos ayuda a que los jugadores también saquen lo mejor de ellos».

Gonçalo Guedes fue sustituido nada más marcar el gol que ponía al equipo por delante en el marcador y, ante las dudas, Sergio Francisco explicó que «era una decisión que ya estaba tomada». «Habíamos hablado de los cambios y Guedes era uno de ellos; más allá del gol, íbamos a introducir sí o sí los cambios en el campo, no ha sido por nada más».

La entrada al terreno de juego de Barrenetxea fue clave para continuar con el peligro ofensivo a pesar de ir ganando ya el partido. El donostiarra se encargó de poner la guinda al encuentro con un golazo casi desde campo propio, sobre lo que el técnico blanquiazul solo tuvo palabras positivas. «Es Barrene y tiene esa capacidad de ver algo que quizás nadie ha visto en el partido. A partir de este gol hemos podido gestionar lo que quedaba de encuentro de diferente manera».

La Real logró este sábado la primera victoria a domicilio ante un rival «que nunca lo pone fácil en su propio campo». «Con la segunda parte que hemos hecho creo que hemos merecido la victoria. El resultado y la imagen que ha dado el equipo creo que sirven para darnos cuenta de que somos capaces de ganar a cualquier equipo y que también tenemos las herramientas suficientes como para remontar un partido en contra», concluyó el entrenador, muy satisfecho tras la actuación de la plantilla en El Sadar.