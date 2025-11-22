Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Francisco dirige a sus jugadores en un momento del partido ante Osasuna. EFE/Jesús Diges
Vestuarios

Sergio Francisco: «Hemos roto el techo de cristal que estaba en el ambiente»

El entrenador, «muy satisfecho con el carácter y el juego del equipo», ve a la plantilla «capaz de ganar a cualquier rival» tras vencer a Osasuna

Xabier Manzanares

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Los domingos se afrontan de diferente manera cuando la Real gana un sábado, y más aún si lo hace fuera de casa. La victoria de ... este sábado contra Osasuna significó mucho más que volver a Donostia con los tres puntos -que también-, y es que, como Sergio Francisco confesó a la conclusión del partido, «la imagen del equipo y el resultado sirven para romper el techo de cristal que estaba en el ambiente». La escuadra guipuzcoana sacó por fin ese juego y carácter que tanto se estaba echando de menos esta temporada y el técnico reivindicó que «también hemos tenido personalidad». «El partido es muy positivo. Sabíamos que Osasuna apretaría los primeros quince minutos y hemos frenado sus ofensivas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  4. 4 El surf llora la pérdida de un visionario
  5. 5 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  6. 6

    Salto busca los 1.000 millones en ventas y sigue de compras por el mundo
  7. 7

    La ampliación de tres ambulatorios y la apertura de uno nuevo en Donostia
  8. 8

    Mugi, Juanma es hostelero de los pies a la cabeza
  9. 9

    Siete de cada diez personas que se asientan en Euskadi son de origen extranjero
  10. 10

    El PNV aprieta a Sánchez con el Estatuto ante el riesgo de colapso tras la condena al fiscal general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio Francisco: «Hemos roto el techo de cristal que estaba en el ambiente»

Sergio Francisco: «Hemos roto el techo de cristal que estaba en el ambiente»