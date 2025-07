Teníamos ganas de conocer al entrenador de la Real, testar de primera mano lo que piensa, cómo se siente y el equipo que quiere. Sus ... ideas, pensamientos, forma de ser... La primera conclusión que se extrae es que hemos pasado de un extremo a otro en cuanto a perfil de míster. Si Imanol era un tipo abierto, capaz de darte un abrazo que te rompiera cuatro vértebras y te preguntara incluso por tu perro, Sergio se puede definir como el hombre tranquilo. Que sea reservado no quiere decir que sea un mal tipo, más bien todo lo contrario.

En el aspecto futbolístico, su mensaje y todo lo que quiere transmitir y construir, su relato, me lo creo. La temporada de la Real tiene muchísimas incógnitas y Sergio podría ser una de ellas puesto que es el elegido para ocupar un vacío importante, pero lo del entrenador es lo que menos me preocupa. El irundarra tiene las cosas claras. Lo que quiere y lo que no. Lo que busca y desea. La Real que quiere ver sobre el campo. Energía. Su mensaje está llegando a los jugadores, que se van a dejar la piel por hacerse un hueco y ahora les toca responder después de no dar la talla en la última temporada. No hace falta dar nombres porque cada uno de ellos ya sabe que tiene que dar un paso adelante, algo que también quedó claro después de charlar durante hora y media con el técnico.

Como ocurre en el fútbol actual, si Sergio se marcha al parón con dos o tres victorias será un crack y si en cambio solo suma un punto de nueve alguno ya pedirá su dimisión. Es lógico y él mismo lo entiende. Pero lo que me deja tranquilo es que incluso en el peor de los escenarios no moverá un ápice la hoja de ruta, algo fundamental en un proyecto que empieza. «Voy a tratar de ser yo y no cambiar demasiadas cosas». Coincido. Esta Real no tiene que cambiar demasiadas cosas. El grueso ya está. Faltan unos retoques. Que el inmenso talento que tenemos en casa termine de romper y que el que venga, aporte desde ya y suba el nivel. Sergio, el hombre tranquilo.