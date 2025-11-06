Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco sonríe en la comparecencia de este viernes RS
Real Sociedad

Sergio Francisco: «Más que en el derbi, el punto de inflexión llegó en Vigo»

El técnico quiere marcharse al parón internacional con «buenas sensaciones» después de visitar este viernes (21.00 horas) al Elche

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

Sergio Francisco , entrenador de la Real Sociedad, ha reconocido este jueves en Zubieta que «nos hemos tomado la semana igual» después de la ... celebrada victoria en el derbi el sábado pasado, si bien ha notado «un punto diferente en cuanto a actitud», además de apreciar una «energía positiva distinta». El gol de Gorrotxategi al Athletic en el descuento sirvió para conseguir algo más que tres puntos, aunque el irundarra no lo ha considerado como un punto de inflexión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

