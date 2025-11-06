Sergio Francisco: «Más que en el derbi, el punto de inflexión llegó en Vigo»

Sergio Francisco , entrenador de la Real Sociedad, ha reconocido este jueves en Zubieta que «nos hemos tomado la semana igual» después de la ... celebrada victoria en el derbi el sábado pasado, si bien ha notado «un punto diferente en cuanto a actitud», además de apreciar una «energía positiva distinta». El gol de Gorrotxategi al Athletic en el descuento sirvió para conseguir algo más que tres puntos, aunque el irundarra no lo ha considerado como un punto de inflexión.

«Ese 'clic' fue en Vigo. Fue un partido de máxima responsabilidad, el equipo lo afrontó con mucha valentía y no lo ganamos. Incluso pudimos perderlo porque marcamos al final. Me parece que fue ese el punto de inflexión en Vigo y no en el derbi», ha mantenido.

El entrenador blanquiazul desea cerrar este tramo antes del parón con una nueva victoria, sería la tercera consecutiva en Liga tras los triunfos ante el Sevilla y el Athletic. «Queremos seguir escalando posiciones y es importante irse con buenas sensaciones al parón», ha indicado.

Este viernes (21.00 horas) espera el Elche, una de las revelaciones del inicio de curso. «Es un partido con mucha exigencia. Vamos a encontrar un partido muy difícil por las características del rival», ha avisado, antes de elogiar la figura de su entrenador, Eder Sarabia. «Es un entrenador diferente, que tiene una propuesta muy clara y mucho valor para poder llevarla a cabo».

El técnico vizcaíno ha señalado en su comparecencia en Elche que «Sergio era muy buen jugador» y el preparador realista ha recordado que «hemos coincidido jugando» «Los dos nos hemos quedado en el camino de ser mejores», ha bromeado.

Para el partido en el Martínez Valero no podrá contar con Barrenetxea, que sigue afectado del golpe que sufrió ante el Athletic, pero sí con Zakharyan, que esta mañana ha vuelto a ejercitarse con el grupo. Ha incluido en la convocatoria a Marchal, un jugador «que conocemos muy bien» y que «nos va a poder ayudar por fuera».

Sorprendido por el número de faltas

Sobre el ruso, que últimamente está actuando por la banda en vez de por dentro, ha admitido que «nunca le consideraría un extremo. Él se siente más cómodo de izquierda hacia dentro. Es un falso extremo, porque tiene esa virtud de poder jugar en las tres alturas. Nos puede ayudar en el pasillo de fuera o interior».

«Me gusta ese punto de agresividad que ha ganado el equipo en la gestión de los duelos»

Por último, ha sido cuestionado sobre la cantidad de faltas que está cometiendo su equipo. Es el que más realiza en estos momentos en la Liga. «Me sorprende el dato», ha respondido. «Me gusta ese punto de agresividad que ha ganado el equipo en la gestión de los duelos», ha concluido.