Sergio: «Hemos estado incómodos durante todo el partido»

Sergio Francisco estaba aliviado tras un partido en el que la Real no se vio excesivamente agobiada, pero en el que la corta ventaja con ... la que afrontó los últimos minutos hizo que no pudiera dar por cerrada la clasificación hasta que Sadiq, de penalti, hizo el 0-2. El técnico irundarra reconoció que no estuvieron cómodos, pero no tuvo reproches para sus futbolistas. «Hemos competido bien. Hemos estado ordenados. A nivel de actitud el equipo lo ha dado todo y hemos estado consistentes».

«Ha sido un partido muy complicado», comenzó analizando. «Hemos estado incómodos todo el partido, aunque el equipo ha competido y los jugadores lo han dejado todo en el campo. Pero hemos sufrido», reiteró.

«Al inicio de la segunda parte hemos logrado el gol, pero hemos tenido que pelear hasta el final y hemos sufrido porque el rival se ha sentido muy cómodo y en cualquier jugada, como ese tiro al palo, podían haber empatado, aunque no han tenido más ocasiones», analizó.

Entre los problemas que ayer tuvo la Real, Sergio destacó varios aspectos: «Nos ha faltado coger las segundas jugadas. Era un partido de apretar el balón, de que estuviera lo más lejos posible de la portería. El campo no ayudaba a una gestión de pases más larga y nos ha costado a nivel de duelos y de segundas jugadas donde el rival ha sido mejor y nosotros hemos tirado de calidad para llevarnos el partido».

De Sadiq dijo que «siempre que ha salido a jugar en los últimos partidos nos ha aportado cosas».

Goti, «contento»

Y del otro goleador, Mikel Goti, aseguró que «demuestra que cada vez que le damos minutos que nos aporta cosas. Hoy no nos hemos sentido cómodos como equipo, pero ha habido jugadores que han hecho un buen partido».

Precisamente Goti habló de su momento actual en la Real: «Me siento bien, intento trabajar día a día para ganar oportunidades y luego intentar aprovecharlas. En la Copa estoy intentando mostrarme y lo estoy pudiendo hacer».

El jugador vizcaíno reconoció que, al descanso Sergio, «nos ha dicho que teníamos que ganar los duelos, que teníamos que ser intensos, que fuésemos a pares y que presionásemos alto para no dejarles golpear».

Explicó también Goti que «el hecho de no ganar los duelos hacía que ellos cogieran el balón y se pusieran a dar pases. Hemos intentado dar un paso adelante en la segunda mitad para coger el balón y llevar el ritmo de juego. No son excusas, pero el día estaba peleón con el viento y el balón botaba mucho».