Sergio celebra la victoria: «La necesitábamos para volver a darnos cuenta de que somos capaces»

Sergio Francisco no se podía quitar la sonrisa del rostro al final del encuentro. «Estoy muy contento, sobre todo por los jugadores, que merecían la ... victoria. Estábamos haciendo cosas para que esto se diese con más regularidad, y con trabajo lo hemos conseguido».

Pese a que el irundarra consdideró que «hemos hecho un partido completo», admitió que el equipo «ha entrado al partido nervioso, pero creo que hemos ido a más. A medida que han pasado los minutos, a nivel colectivo hemos estado muy bien, incluso al final, cuando nos han hundido más y hemos tenido que defender».

El preparador de la Real se ha declarado aliviado: «Necesitabamos la victoria para la confianza y consolidar lo que estamos trabajando, para darnos cuenta de que somos capaces». El irundarra le quitó peso a la lesión de Yangel. «Yo creo que es una sobrecarga en el sóleo, nos ha avisado rápido».