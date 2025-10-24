Sergio celebra la victoria: «La necesitábamos para volver a darnos cuenta de que somos capaces»
El irundarra se mostró muy contento y consideró que la Real había hecho «un partido muy completo»
B. B.
Viernes, 24 de octubre 2025, 23:29
Sergio Francisco no se podía quitar la sonrisa del rostro al final del encuentro. «Estoy muy contento, sobre todo por los jugadores, que merecían la ... victoria. Estábamos haciendo cosas para que esto se diese con más regularidad, y con trabajo lo hemos conseguido».
Pese a que el irundarra consdideró que «hemos hecho un partido completo», admitió que el equipo «ha entrado al partido nervioso, pero creo que hemos ido a más. A medida que han pasado los minutos, a nivel colectivo hemos estado muy bien, incluso al final, cuando nos han hundido más y hemos tenido que defender».
El preparador de la Real se ha declarado aliviado: «Necesitabamos la victoria para la confianza y consolidar lo que estamos trabajando, para darnos cuenta de que somos capaces». El irundarra le quitó peso a la lesión de Yangel. «Yo creo que es una sobrecarga en el sóleo, nos ha avisado rápido».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión