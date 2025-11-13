Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gorrotxategi prueba el disparo junto a Guedes en el entrenamiento del jueves

Ver 10 fotos
Gorrotxategi prueba el disparo junto a Guedes en el entrenamiento del jueves RS

Sergio abrocha la semana en familia, pero con Zakharyan

El entrenador, ya sin 'potrillos', dirige una sesión con apenas una docena de efectivos, sin media plantilla por el 'virus FIFA' y las lesiones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:15

Comenta

Con un entrenamiento en familia, con apenas 12 jugadores del primer equipo más el portero Theo Folgado, del 'C', la Real Sociedad ha abrochado una ... semana de entrenamientos, la del parón, muy extraña, en la que Sergio Francisco no ha dispuesto de ninguno de los inquilinos de una enfermería que, lejos de vaciarse, ha acogido a nuevos jugadores. Ya sin jugadores del Sanse, que este sábado visita al Castellón, y por supuesto sin los lesionados y los internacionales, las risas han presidido la práctica en el 'z2' de Zubieta, la última de esta semana sin partido y de 'virus FIFA'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  7. 7

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 La historia que siempre recuerdan en un restaurante junto al mar de «la familia que nos pidió platos para los macarrones que traían de casa»
  10. 10 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sergio abrocha la semana en familia, pero con Zakharyan