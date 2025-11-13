Sergio abrocha la semana en familia, pero con Zakharyan

Con un entrenamiento en familia, con apenas 12 jugadores del primer equipo más el portero Theo Folgado, del 'C', la Real Sociedad ha abrochado una ... semana de entrenamientos, la del parón, muy extraña, en la que Sergio Francisco no ha dispuesto de ninguno de los inquilinos de una enfermería que, lejos de vaciarse, ha acogido a nuevos jugadores. Ya sin jugadores del Sanse, que este sábado visita al Castellón, y por supuesto sin los lesionados y los internacionales, las risas han presidido la práctica en el 'z2' de Zubieta, la última de esta semana sin partido y de 'virus FIFA'.

🔚 Último de la semana. pic.twitter.com/uyJ4q0zHGR — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 13, 2025

Quizá la mejor noticia es que ha vuelto Arsen Zakharyan, ausente por razones no desveladas por lo menos durante algunas de las sesiones anteriores. Junto al ruso, las imágenes del club -fotos y vídeo- dejan ver a Aihen, Zubeldia, Guedes, Soler, Sergio Gómez, Marín, Brais, Marrero, Folgado, Odriozola, Turrientes y Gorrotxategi. Por lo tanto, los que juegan con Euskadi -Aihen, Gorrotxa y Marrero- y el que lo hace con Catalunya -Sergio Gómez- han podido completar la semana de trabajo.

Es destacable la ausencia (no salen en los documentos ofrecidos por el club de esta práctica a puerta cerrada) de Sucic, a la que hay que añadir la de los tocados Aritz Elustondo, que se cae de la convocatoria de la Euskal Selekzioa por unas molestias musculares, y Goti, la de las lesionados Aramburu, Barrene, Rupérez, Yangel Herrera, Karrikaburu y Óskarsson y la de los internacionales Oyarzabal, Remiro, Kubo, Caleta-Car y Jon Martín. Vamos, que ha faltado más de media plantilla. Los que no tienen compromisos internacionales no deben volver a Zubieta hasta el lunes.

Será precisamente el lunes cuando se vea si Sergio Francisco puede recuperar a o no a algunos de tocados o lesionados. Goti ya se integrará con todos y el técnico confía en disponer de jugadores importantes como Yangel Herrera y Barrene. También cruza los dedos para que los internacionales no sufran percances físicos, como le sucedió a Kubo ante México.