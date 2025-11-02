«Es un sentimiento increíble; el gol lo voy a ver un montón de veces», dice Gorrotxategi

Iker Marín San Sebastián Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

Exultante. Así finalizó el partido Jon Gorrotxategi el sábado en Anoeta. El mediocentro eibartarra fue el gran protagonista del derbi que ganó con justicia la Real Sociedad 3-2 ante el Athletic. La noche de ayer tuvo todos los ingredientes para que jamás se le olvidé al 4 txuri-urdin. Marcó su primer gol oficial con la elástica de la Real, el tanto decisivo en el tiempo de descuento de un partido que estaba empatado ante el eterno rival. Normal que no se le borrara la sonrisa en ningún momento del postpartido. Seguramente este domingo siga con ella.

Gorrotxa fue tras el partido el jugador más requerido por los medios de comunicación para valorar cómo había transcurrido el partido y por supuesto para explicar sus sensaciones tras marcar el definitivo 3-2. En los micrófonos de Movistar fue claro: «Hemos hecho un clínic en este partido, estamos en una dinámica diferente», señaló después de que la Real haya encadenado tres victorias consecutivas, dos en Liga y otra en Copa. Esta cambio lo justificó en que «estamos compitiendo mucho más». Reconoció que «en juego tenemos mucho que mejorar, pero vamos a cada partido como a una guerra, como si fueran finales y el resultado es lo que hemos visto hoy».

Sobre su gol, fue muy claro: «Lo voy a ver un montón de veces». Y siguió ante los medios de comunicación locales: «Este gol es increíble, por la situación del equipo, por el partido y por el momento», resumió. No se quiso olvidar de la afición en ese momento, «el gol es suyo, nos han apoyado hasta el último minuto». Un apoyo fundamental porque afirmó «el 2-2 ha sido un mazazo, pero nos hemos repuesto. El gol de la victoria es de todos, porque la afición ha estado increíble. Nos han puesto los pelos de punta. Y luego han animado en todo momento, incluso cuando el Athletic nos ha empatado a dos».

Por cómo acabó el partido y por su actuación no dudó en afirmar que la «meter el gol en los últimos minutos para dar los tres puntos al equipo es una sensación increíble, mi primer derbi no podía haber sido mejor».

Sobre la mejoría que se aprecia en el equipo, el eibartarra reconoció que «en el último mes hemos hecho un click, estamos en una dinámica diferente, compitiendo mucho más. Estamos dando una mejor versión en el último mes, a los rivales les cuesta más ganarnos y tenemos que seguir en esta dinámica». La próxima ocasión para demostrarlo será el viernes que viene en el partido que la Real disputará en Elche en tierras ilicitanas.