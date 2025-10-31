Selton, la samba de Valverde para el derbi contra la Real Sociedad: «Tiene un gran talento» El técnico extremeño del Athletic convoca al centrocampista de 18 años, cuya madre brasileña es prima de Firmino, ante las ausencias en ataque del Athletic

Ángel López San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 15:50 | Actualizado 16:41h. Comenta Compartir

No le va a faltar el toque exótico al derbi de mañana. En la Real Sociedad vuelve el japonés Take Kubo y en el Athletic ha sido convocado Selton Sued Sánchez Camilo, nacido en Durango en 2007, por el que corre sangre basileña. Y es que el centrocampista rojiblanco, que despuntó en la presente edición de la Youth League, es de padre vizcaíno y de madre brasileña, que además es la prima de Firmino, el crack de Brasil que jugó en el Liverpool de Klopp y en la 'canarinha'. Tras sólo dos encuentros con el filial y tras una lesión y una severa enfermedad sufridas el pasado curso, Selton representa la gran esperanza de los aficionados del Athletic para el futuro.

«Es un jugador que tiene un gran talento, pensamos que nos puede venir bien y que nos puede ayudar de aquí en adelante», dice Ernesto Valderde sobre este futbolista, muy dotado para recibir entre líneas y trazar últimos pases. Pese a su ascendencia brasileña, ya hay quien le cita como el 'Pedri de Lezama'. La consideración de este futbolista tanto del club bilbaíno como de su entrenador es muy elevada, ya que Selton Sánchez, que reside en Bausari, está blindado hasta 2028 y es frecuente su presencia en los entrenamientos de la primera plantilla a las órdenes del entrenador de Viandar de la Vera. «Cuando viene a entrenar con nosotros, la idea es que vaya cogiendo el ritmo del equipo y también calibrar hasta qué punto él se puede desenvolver con jugadores con más ritmo, con otro potencial», añade Valverde.

Ampliar Convocatoria del Athletic para el derbi

En el contexto de las ausencias por lesión de jugadores como Prados, Iñaki Williams y de Maroan Sannadi, el 'txingurri' ha citado a este centrocampista ofensivo al que quieren dotar de una mayor corpulencia para que pueda ser un futbolista de elite. Pasa por ser la gran perla de la cantera del Athletic. «Pensamos que tiene ese punto de talento que a nosotros nos puede venir bien», aporta su entrenador.

«Es un partido que trasciende a la clasificación; e hay una carga emocional importante y hay que saber jugar con eso»

Las otras ausencias en la convocatoria rojiblanca son las de los lesionados Egiluz y Lekue, que también está sancionado, y la de Yerai Álvarez, castigado por dar positivo en un control antidopaje de la UEFA. El próximo miércoles, el Athletic rinde visita al Newcatle United en Champions League, con notable necesidad de puntos. No obstante, el equipo rojiblanco concede toda la importancia a este duelo contra la Real y está enfocado sólo en él: «Es un partido que trasciende a la clasificación. Por mucha distancia que pueda haber, los derbis siempre son igualados porque hay una carga emocional importante y hay que saber jugar con eso», sostiene Valverde.

En torno a la Real Sociedad, el entrenador del Athletic no aprecia muchas diferencias con respecto a la de cursos precedentes con Imanol Alguacil, quizá «algunos matices». Ve a su eterno rival «con el mismo espíritu y con muchas cosas comunes». Considera la de Zubimendi como «una gran pérdida», pero subraya la calidad de los fichajes, especialmente Guedes, «un jugador importante».

«Gorrotxategi ha demostrado que puede llevar la manija del equipo y sustituir bien a Zubimendi»

Valverde ha tenido toda la semana para espiar y estudiar al detalle a su rival de Anoeta: «La Real no ha comenzado bien en cuanto a puntos, pero le veo bien en cuanto a juego. Es verdad que hay una igualdad terrible en un grupo muy amplio de la Laliga y cualquier detalle te hace ganar o perder. Nos pasa a nosotros y a la Real. Teniendo en cuenta los fichajes que han hecho, les veo en una buena dinámica. Todos tenemos necesidad de conseguir puntos. Veo que Oyarzabal está en un buen momento, Barrenetxea está en buen momento, han incorporado a Gorrotxategi que ha demostrado que puede llevar la manija del equipo y sustituir bien a Zubimendi. Le veo como cada año. No teniendo Europa, tiene la ventaja de que a los partidos van con un poco más de margen. Tengo la idea de que con el tiempo van a ganar posiciones», relata sobre su adversario.