Seis ausencias suplidas por seis 'potrillos' en Zubieta

Imanol Alguacil afronta el encuentro del próximo sábado (14 horas) de la Real Sociedad ante el Mallorca con seis bajas, de momento. A tres ... días del partido ante un rival directo como el balear, el entrenador no ha podido recuperar a ninguno de los seis jugadores que pueblan la enfermería y, por lo tanto, se ha visto obligado a reforzar la plantilla con otros tantos futbolistas del Sanse en la práctica de este miércoles. Esencia txuri-urdin.

El técnico sigue pendiente de la evolución de Nayef Aguerd, pero las molestias en el tendón rotuliano derecho del central marroquí no remiten, pese a que no existe una lesión objetivable. Comienza a tenerlo crudo de cara al sábado. Esto, unido a la lesión reciente de Zubeldia, que se perderá en torno a tres partidos, y a que Pacheco sale ahora de una larga recuperación, provoca que Imanol tenga disponibles a sólo dos de los tres centrales de la primera plantilla para el 'once' inicial: Aritz Elustondo y Jon Martín, aunque este último, de sólo 18 años, tiene ficha y dorsal del Sanse. El técnico también esperaba poder contar con Sheraldo Becker, pero el de Surinam sigue sin asomar, lastrado por una misteriosa dolencia: no se ha emitido parte médico alguno sobre él. Zubeldia, Brais, Zakharyan y Odriozola son los otros cuatro realistas que están K.O.

Así las cosas, Imanol ha echado mano del filial para la sesión del miércoles. Recluta a dos porteros, dos defensas y dos delanteros del Sanse: Arana, Fraga, Rupérez, Beitia, Mariezkurrena y Dani Díaz. El retorno de Luken Beitia, que ya ha disputado dos partidos esta temporada con el primer equipo, era de esperar porque es central, de garantías y zurdo. Y a Rupérez le estaba costando asomar de nuevo, pero su presencia también es lógica por la sistemática ausencia de Odriozola y la escasa condición de Traoré tras volver de lesión. En el caso de Marizkeurrena y Díaz, son ya habituales durante las últimas semanas. Poco ilusiona más a los seguidores que verles de nuevo en acción, como en los últimos minutos del encuentro ante el Valladolid.

Posible 'once' inicial

Así las cosas, no se esperan demasiadas novedades en un 'once' de la Real Sociedad que se parecerá mucho al de la segunda parte de Las Palmas. Esto es, el compuesto por Remiro; Aramburu, Jon Martín, Aritz, Aihen; Zubimendi, Sucic, Pablo Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrene. Lógicamente, Aguerd recobraría su sitio si se recupera antes del partido ante el Mallorca y Sergio Gómez tiene opciones de ser titular en la medular y la delantera.