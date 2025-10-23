Santi Idigoras, en Goazen Reala!: «Me gustaría mucho ver a Karrikaburu de titular. Hace falta uno que marque goles» La leyenda txuri-urdin analiza la delicada situación de la Real y da su opinión sobre qué tiene que hacer el equipo para revertir la situación

Goazen Reala! recibe este jueves en su nuevo programa a Santi Idígoras, uno de los grandes nombres del Olimpo txuri-urdin, que se une a Maite Jiménez y Beñat Barreto para analizar el delicado momento de la Real Sociedad. Campeón de Liga y autor de 39 goles con la camiseta blanquiazul —además de su paso por el Valencia y el Alavés—, Idígoras habla con la naturalidad y la franqueza de quien sabe lo que es vivir la presión desde dentro.

«El fútbol son goles, y si no los metes, no hay resultados», resume el exdelantero, preocupado por la falta de pegada del equipo, y cree que ha llegado el momento de apostar por la juventud, al asegurar que «me gustaría ver a Karrikaburu de titular. Hace falta uno que marque goles». Este es su análisis para que el equipo mejore sus prestaciones de cara a la portería rival, y es que «si creas ocasiones y no marcas, al final viene el lobo».

En cualquier caso, Idigoras confía en la reacción del grupo, pero afirma rotundo que «mañana hay que ganar como sea, es importantísimo». y también lanza la advertencia de que hay que salir cuanto antes de los puestos de descenso, ya que «si la dinámica sigue y te ves abajo, las piernas empiezan a pesar y entran los miedos».

