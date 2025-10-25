El Sanse vuelve al ruedo tras quince días de parón frente a un Burgos al alza

Los jugadores del Sanse celebran con efusividad el gol de Carrera ante el Andorra

Iker Valverde Sábado, 25 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

El Sanse busca hoy (18.30 horas) en El Plantío de Burgos su segunda victoria consecutiva tras jugar hace dos semanas su mejor partido de ... la temporada ante el Andorra en Anoeta. Cuando un equipo logra una victoria así lo que quiere es que llegue el siguiente partido cuanto antes para seguir la racha, pero el aplazamiento del encuentro ante el Huesca por un brote de gripe en el cuadro oscense le ha frenado. «Se ha hecho largo estar dos semanas sin jugar y espero que tengamos ese hambre de fútbol. Nos tiene que pillar con mono de fútbol porque son quince días son competir», declaró ayer Jon Ansotegi en rueda de prensa.

El filial realista llega con la baja de Lebarbier, que se ha fracturado el menisco tras una torsión de rodilla. Tampoco podrá contar con Orobengoa, lesionado también de larga duración. Lo normal es que Ansotegi le diera continuidad al once que derrotó al Andorra, aunque Astiazarán y Dadie podrían sacar del once a Garro y Marchal. El Burgos llega al encuentro situado en zona de playoff después de haberse impuesto al Cádiz en la Tacita de Plata el fin de semana pasado. El equipo de Ramis se está moviendo generalmente en resultados cortos, lo que presupone un partido competido esta tarde en El Plantío.

