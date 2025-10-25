Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Sanse celebran con efusividad el gol de Carrera ante el Andorra F. de la Hera
Burgos-Sanse (18.30 horas)

El Sanse vuelve al ruedo tras quince días de parón frente a un Burgos al alza

Los pupilos de Jon Ansotegi quieren mantener las buenas sensaciones mostradas ante el Andorra después no jugar el fin de semana pasado por el brote de gripe del Huesca

Iker Valverde

Iker Valverde

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:14

Comenta

El Sanse busca hoy (18.30 horas) en El Plantío de Burgos su segunda victoria consecutiva tras jugar hace dos semanas su mejor partido de ... la temporada ante el Andorra en Anoeta. Cuando un equipo logra una victoria así lo que quiere es que llegue el siguiente partido cuanto antes para seguir la racha, pero el aplazamiento del encuentro ante el Huesca por un brote de gripe en el cuadro oscense le ha frenado. «Se ha hecho largo estar dos semanas sin jugar y espero que tengamos ese hambre de fútbol. Nos tiene que pillar con mono de fútbol porque son quince días son competir», declaró ayer Jon Ansotegi en rueda de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa al salir de prisión
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El Ministerio rectifica y las catas del TAV bordearán Aralar como exige el PNV

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sanse vuelve al ruedo tras quince días de parón frente a un Burgos al alza

El Sanse vuelve al ruedo tras quince días de parón frente a un Burgos al alza