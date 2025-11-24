Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Balda (3) recibe la felicitación de Astiazaran y el resto de realistas por su gol. Arizmendi

Un Sanse valiente y rápido juega bien y gana

Un gol de Balda sirve al filial realista para derrotar al Valladolid, mantenerse invicto en Anoeta y salir de las plazas de descenso

Iñaki Izquierdo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:19

En la semiclandestinidad de un lunes lluvioso por la noche se jugó un buen partido de fútbol, en el que el Sanse se retrató como ... un equipo valiente. Siempre que pudo eligió la velocidad, que es lo mejor que se puede decir de un equipo compuesto por jóvenes, cuyo único objetivo es el futuro. Y tuvo premio. Ganó 1-0 al Valladolid, con gol de Jon Balda en una acción a balón parado, que le saca de los puestos de descenso y confirma su fortaleza en Anoeta, donde sigue sin perder. Sus 18 puntos son fruto de cinco victorias y tres empates en casa.

