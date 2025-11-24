Un Sanse valiente y rápido juega bien y gana

En la semiclandestinidad de un lunes lluvioso por la noche se jugó un buen partido de fútbol, en el que el Sanse se retrató como ... un equipo valiente. Siempre que pudo eligió la velocidad, que es lo mejor que se puede decir de un equipo compuesto por jóvenes, cuyo único objetivo es el futuro. Y tuvo premio. Ganó 1-0 al Valladolid, con gol de Jon Balda en una acción a balón parado, que le saca de los puestos de descenso y confirma su fortaleza en Anoeta, donde sigue sin perder. Sus 18 puntos son fruto de cinco victorias y tres empates en casa.

Sanse Fraga; Dadíe, Beitia,Kita, Balda (Agote, m.79); Aguirre (Peru Rodríguez, m.70), Astiazaran; Díaz (Marchal, m.46), Mariezkurrena (Carbonell, m.63), Ochieng (Darío Ramírez, m.79); y Carrera. 1 - 0 Valladolid Guilherme; Alejo (Arnu, m.83), Tomeo, Torres, Bueno; Juric, Peter Federico (Chuki, m.62), Lachuer (Latasa, m.46), Ponceau; Marcos André (Bouk, m.70) y Amath (Canós, m.62). Gol 1-0, m. 22: Balda.

Árbitro Rafael Sánchez (murciano). Amonestó a Ochieng, Dadíe, Carrera, carbonell, Guilherme, Tomeo Chuki.

Incidencias Anoeta.1481 espectadores. Los dos equipos guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de la violencia machista.

El fútbol tiene sus contradicciones y, como sucede a veces, un partido de ida y vuelta con aproximaciones de todos los colores casi de continuo se decidió en estático. Apenas superado el minuto 20, Balda leyó bien la caída de una falta lateral y estaba en el lugar exacto para recoger el balón y hacer el 1-0. La tónica del partido, en cambio, fue otra.

El balón les salía rápido de las botas a los jugadores. Con 1.400 espectadores en la grada, se escuchaba cada toque de balón y ese sonido es inconfundible. Un aficionado puede reconocer un buen partido con los ojos cerrados por cómo suenan los golpeos. Los dos equipos se retaron a abrir el campo, a jugar en espacios amplios, de portería a portería, y que ganase el mejor. Ganó el Sanse, en un partido para el optimismo. Puso el fútbol, una idea moderna del juego, por delante del cálculo y no fue una pose estética de jugadores finos de un filial llamados mayores cotas. Fue eficaz y condujo a un resultado que avala lo sólido de la apuesta. Un 5-4 -como el que el equipo de Ansotegi sufrió en su último partido, en Castalia- habría reportado los mismos tres puntos pero habría dicho menos de la solvencia del grupo.

El Valladolid, un grupo profesional, obligó y eso fue bueno para el Sanse, exigido a responder. Los pucelanos, que se presentaban en Anoeta con una victoria en las cinco jornadas anteriores, confirmaron sus problemas con el gol cuando juegan lejos del José Zorrilla, donde solo suman cuatro. En el partido abierto al que se retaron, los visitantes jugaron más en campo contrario y los realistas corrieron mejor.

No atraviesa su mejor momento el Valladolid, pero jugó bien en Anoeta. Remató más de veinte veces -incluido un cabezazo a la cruceta de Juric en el 71- y atacó al filial realista por todos los flancos. Puso a prueba a la chavalería. Pobre consuelo para un aspirante al ascenso, pero buen termómetro pata el Sanse, autor de un partido bastante coral.

Bien Mariezkurrena, que supo jugar en los grandes espacios y dominó el eje central, y muy bien Carrera arriba, jugando de nueve clásico. Beitia fue a más. En un campo donde la camiseta con el dorsal 4 es algo serio, se hizo con los mandos en el tramo final, cuando más apretaba el Valladolid y más lo necesitaba su equipo. Tuvo un aire infranqueable que frustró a los atacantes rivales. Hicieron buen apareja de pivotes Aguirre y Astiazaran, y dio mucha guerra Ochieng. En general, el partido se dirimió en una larga sucesión de uno contra unos, que los realistas resolvieron muy bien, con calidad y temple.

Es cierto que el Valladolid llevaba 180 minutos sin marcar, pero planteó un partido peligroso para medir el cuajo de los jóvenes. Con 18 puntos, la tarea que le queda por delante en la interminable Segunda división aún es larga, pero el trabajo de este equipo no es otro que el futuro.