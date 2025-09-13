El Sanse reacciona tarde al doblete de Iván Gil

El Sanse sufrió su segunda derrota a domicilio y acumula cuatro jornadas sin ganar después de sucumbir ante Las Palmas, que sentenció el partido ... poco antes del descanso y al regreso de los vestuarios con un doblete de Iván Gil. El 2-1 para el filial realista, que había mandado un balón al larguero, pero que no tuvo capacidad de reacción a los goles locales, llegó demasiado tarde.

El primer susto no tardó en llegar. Marvin prosperó por la banda derecha y su centro lo remató alto Lukovic. La respuesta del conjunto txuri-urdin, en el que Ion Ansotegi cambió casi a medio equipo con respecto al partido contra el Cádiz, fue inmediata y Orobengoa se hizo un autopase en el área con el que superó a Marvin y disparó algo cruzado. Carrera no pudo llegar en el segundo palo al remate.

Las Palmas Horkas, Marvin (Álex Suárez, min. 85), Mika, Barcia, Clemente; Pejiño (Viera, min. 64), Loiodice (Iñaki, min. 85), Amatucci, Ale García; Lukovic (Marc Cardona, min. 70) e Iván Gil (Manu Fuster, min. 70). 2 - 1 Sanse Arana: Dadie, Peru Rodríguez, Kita, Agote; Astiazarán (Ochieng, min. 56), Gorosabel (Lebarbier, min. 56), Carbonell (Mikel Rodríguez, min. 56), Orobengoa; Carrera y Mariezkurrena (Dani Díaz, min. 83). Goles: 1-0, min 39: Iván Gil. 2-0, min 48: Iván Gil. 2-1, min 90: Clemente, en propia meta.

Árbitro: Cid Camacho (castellanoleonés). Amonestó a Pejiño, Peru Rodríguez, Carrera, Carbonell, Lebarbier, Ochieng y Kita.

Otra buena acción vertical del cuadro donostiarra, al filo del cuarto de hora, pudo suponer el 0-1. Mariezkurrena, que recibió un balón al espacio, tocó con sutileza ante Horkas y el cuero se estrelló en el larguero. El Sanse, que había comenzado el encuentro apretando arriba e incomodando la salida de balón de Las Palmas, fue retrasando la línea de presión y el conjunto anfitrión se hizo con la posesión. Sin embargo, era un dominio inocuo y los pupilos de Ansotegi vivieron muchos minutos sin agobios.

Sin embargo, una jugada surgida junto a la línea de cal del costado derecho desequilibró la contienda. Loiodice, encerrado, sacó el cuero con clase con un taconazo que le permitió a Pejiño ganar la línea de fondo y poner un pase atrás con el que Iván Gil superó a Arana. Faltaban seis minutos para el cierre de la primera mitad y apenas se atisbó capacidad de reacción en el filial realista.

Antes de que se pudiera ver si la charla del descanso de Ansotegi había sido efectiva, el partido se le puso aún más cuesta arriba al Sanse al poco de comenzar el segundo acto. Un error en la salida de balón condenó a la escuadra txuri-urdin, ya que los anfitriones la rentabilizaron con un pase de Ale García para Iván Gil, quien, desde el balcón del área, cruzó el esférico lejos de Arana.

Quedaba toda la segunda parte por delante, pero había que reaccionar y Ansotegi realizó un triple cambio: Mikel Rodríguez, Lebarbier y Ochieng fueron sus apuestas. Lla dinámica del partido cambió. El Sanse comenzó a llegar a los dominios de Horkas. Dani Díaz fue el último recurso de Ansotegi y el Sanse acabó marcando al límite del tiempo reglamentario. El gol llegó precedido por un lanzamiento de falta de Mikel Rodríguez, que estuvo a punto de sorprender, pese a estar muy escorado, al meta local, forzado a enviar el balón a córner. En el saque de esquina llegó el 2-1, anotado en propia meta por Clemente al tratar de impedir el remate de Peru Rodríguez.

Con siete minutos de tiempo de compensación por delante, el filial realista creyó y tuvo su opción en una falta que Mikel Rodríguez mandó al área, donde Kita, por poco, no pudo alcanzar la pelota. Un disparo postrero de Ochieng que Horkas detuvo en dos tiempos puso el epílogo al encuentro.