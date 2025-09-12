El Sanse quiere dar guerra hoy en su visita al Las Palmas

El Sanse visita esta noche (20.30) al Las Palmas en el estadio de Gran Canaria en otro encuentro de máxima dificultad después de medirse ... en las cuatro primeras jornadas a rivales con aroma de Primera como el Zaragoza, Málaga, Almería y Cádiz. Jon Ansotegi, técnico blanquiazul, que no podrá contar con Aitor Fraga porque se ha quedado en Donostia ante los problemas físicos de Marrero, encara el partido como una nueva oportunidad para que los potrillos sigan creciendo. «Hemos jugado ante equipos históricos de Primera. El Las Palmas estuvo el año pasado y será un encuentro muy difícil en el que tendremos que estar a un gran nivel para competir. Tanto por el rival como por el estadio será un partido duro pero también bonito porque si estamos en esta categoría es para jugar estos partidos que nos ayudan a crecer».

El de Berriatua tiene claro que no va a cambiar la forma de jugar ni renunciar a ese estilo atrevido y descarado que ha mostrado en estas primeras jornadas, sobre todo en los partidos de casa. «Más allá de ir perdiendo o ganando, tenemos que intentar que nos dé para seguir manteniendo el plan. Es el reto que tenemos. Todos somos humanos y no estamos igual en el minuto uno que en el 100. Estoy contento con lo que veo. La gestión de los últimos minutos es un debe hasta ahora. Tenemos que seguir con las mismas ganas de presionar y de robar el balón. Y también seguir progresando físicamente», afirmó ayer en Zubieta antes de viajar a Gran Canaria.

El técnico tiene ganas de obtener una victoria después de ver cómo se les han escapado cuatro puntos en las dos últimas jornadas después de ir por delante en el marcador. «Estamos intentando llevar nuestro ánimo más allá de los resultados. Estamos poniendo en valor el trabajo que hacen los jugadores tanto en Primera RFEF como ahora en Segunda. Estamos para competir y para ganar. Somos un filial y lo importante es el crecimiento, pero también es importante la competitividad. Tenemos que aprender a ganar».