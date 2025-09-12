Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Liga Hypermotion

El Sanse quiere dar guerra hoy en su visita al Las Palmas

Ansotegi, que tiene la baja del portero titular Fraga, asegura que además de formar «también es importante aprender a ganar»

DV

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El Sanse visita esta noche (20.30) al Las Palmas en el estadio de Gran Canaria en otro encuentro de máxima dificultad después de medirse ... en las cuatro primeras jornadas a rivales con aroma de Primera como el Zaragoza, Málaga, Almería y Cádiz. Jon Ansotegi, técnico blanquiazul, que no podrá contar con Aitor Fraga porque se ha quedado en Donostia ante los problemas físicos de Marrero, encara el partido como una nueva oportunidad para que los potrillos sigan creciendo. «Hemos jugado ante equipos históricos de Primera. El Las Palmas estuvo el año pasado y será un encuentro muy difícil en el que tendremos que estar a un gran nivel para competir. Tanto por el rival como por el estadio será un partido duro pero también bonito porque si estamos en esta categoría es para jugar estos partidos que nos ayudan a crecer».

