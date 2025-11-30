Un Sanse mermado pierde ante el Mirandés

Un Sanse mermado tampoco ha podido sumar esta semana lejos de Anoeta y continúa siendo el peor visitante de la categoría. Sin los lesionados Gorosabel, ... Mikel Rodríguez y Aguirre, y las ausencias de Beitia o Carrera por estar convocados con el primer equipo, los de Ansotegi han perdido de la manera más dolorosa frente al Mirandés: con un gol de rebote en los instantes finales y tras aguantar con un hombre menos por la expulsión de Kita en el minuto 65.

Los potrillos deberán esperar una jornada más para sumar a domicilio aunque en Mendizorrotza frente al conjunto jabato parecía la mejor plaza para hacerlo. Y más después de un primer acto donde el Sanse gozó de una de las mejores ocasiones para adelantarse en las botas de Balda, que enganchó un zurdazo desde fuera del área que obligó a Nikic ha sacar una buena mano arriba. Fue de lo poco destacable para llevarse a la boca en una primera parte igualada, pero con pocas ocasiones de gol.

Tras el paso por los vestuarios, Mariezkurrena ha estado a punto de adelantar a los potrillos. La jugada la ha firmado Marchal por banda izquierda que, tras varios recortes, ha asistido atrás para la entrada del astigarragarra, que con un zurdazo ha mandado el esférico fuera lamiendo el palo.

Ha sido la última acción de gran peligro ofensivo del Sanse, que minutos más tarde ha sufrido la expulsión de Kita por roja directa cuando aún restaban 25 minutos para el final. Ansotegi ha quitado Dani Díaz del terreno de juego y los realistas no le han perdido la cara al encuentro en ningún momento, pero de nuevo la suerte le ha dado la espalda a los guipuzcoanos.

En las postrimerías del encuentro, cuando el Sanse acariciaba con las yemas de los dedos el primer punto liguero del curso lejos de Anoeta, ha llegada la jugada desgraciada de Iker Varela, que ha ajusticiado a los potrillos con un disparo de la frontal que se ha colado en la portería de Fraga tras desviar en la espalda de Balda.

Sin nada ya que perder, el técnico realista ha quemado todas las naves con un triple cambio y el Sanse ha estado a punto de rescatar un empate en inferioridad tras un fuera de juego milimétrico a la salida de un saque de esquina. El disparo de Carbonell lo ha rechazado abajo el guardameta local y el rechace lo ha mandado al fondo de las mallas Peru, que se encontraba ligeramente adelantado.