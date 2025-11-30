Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dani Díaz trata de llevarse un balón ante la oposición de dos contrarios. RS

Un Sanse mermado pierde ante el Mirandés

Un gol de rebote de Varela en los últimos minutos sentencia a un conjunto realista en inferioridad desde el 65

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:42

Comenta

Un Sanse mermado tampoco ha podido sumar esta semana lejos de Anoeta y continúa siendo el peor visitante de la categoría. Sin los lesionados Gorosabel, ... Mikel Rodríguez y Aguirre, y las ausencias de Beitia o Carrera por estar convocados con el primer equipo, los de Ansotegi han perdido de la manera más dolorosa frente al Mirandés: con un gol de rebote en los instantes finales y tras aguantar con un hombre menos por la expulsión de Kita en el minuto 65.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

