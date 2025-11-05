Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peru celebra el tanto de penalti con sus compañeros. José Mari López

El Sanse se hace grande en Anoeta

El filial realista bate al Huesca con una solida actuación para mantener el invicto como local

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:55

No hay nada como estar en casa, y si no que se lo pregunten al Sanse, que sigue invicto en Anoeta pese a no llevar ... ningún solo punto a domicilio. Un solitario gol de Peru de penalti en la primera parte y la sentencia de Astiazaran al final tras una fenomenal segunda parte sirvió para batir a un pobre Huesca, en el partido aplazado de la décima jornada debido al virus gastrointestinal que afectó prácticamente a toda la plantilla oscense. Los tres puntos no sirven para salir del descenso, pero sí para sacar un poco la cabeza y colocarse a un punto del Eibar.

