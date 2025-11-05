El Sanse se hace grande en Anoeta

No hay nada como estar en casa, y si no que se lo pregunten al Sanse, que sigue invicto en Anoeta pese a no llevar ... ningún solo punto a domicilio. Un solitario gol de Peru de penalti en la primera parte y la sentencia de Astiazaran al final tras una fenomenal segunda parte sirvió para batir a un pobre Huesca, en el partido aplazado de la décima jornada debido al virus gastrointestinal que afectó prácticamente a toda la plantilla oscense. Los tres puntos no sirven para salir del descenso, pero sí para sacar un poco la cabeza y colocarse a un punto del Eibar.

Ansotegi sorprendió a propios y extraños con el equipo titular elegido. El berriatuarra realizó 9 cambios respecto a los once que iniciaron el viernes en El Sardinero, lógico por una parte teniendo el sábado la visita del Leganés en Anoeta. Incluso dio entrada a Arana en portería, heroe del ascenso la pasada campaña mientras Fraga estuvo en el Europeo sub-21, y le dio la oportunidad a Ibai Aguirre (2007), pivote que viene pisando fuerte en la Real C y que en su debut en toda una Segunda División dejó su impronta jugando de interior. Mediocentro elegante, que juega con la cabeza levantada y organiza al equipo. Tiene futuro.

Todavía es pronto para decidir si Ansotegi es buen o mal entrenador, pero ya está consiguiendo una cosa que no todos los técnicos consiguen: que el equipo juegue bien, sobre todo con balón, pese a ir cambiando piezas cada fin de semana. Arrancó dominador el Sanse, con la presencia de Iosu Rivas, segundo entrenador del primer equipo y encargado de sustituir a Sergio Francisco la pasada campaña en el filial, con su camiseta de la Real y su bocadillo para cenar.

Sin embargo, el Huesca avisó primero en una transición rápida tras una pérdida de Dadie que Portillo, con cinco ascensos a Primera a su espalda, envió por encima del larguero. La respuesta del Sanse no esperó. Mariezkurrena, mucho más fino que en las últimas semanas, provocó una falta con el juego de espaldas y Carbonell, sin pensarlo, sacó en largo a Ochieng. El internacional absoluto por Kenia amagó y cedió el balón al astigartarra, que remató de primeras y la defensa despejó a córner.

Carbonell marca la diferencia

Otra genialidad de Carbonell pasados los veinte minutos de partido abrió el encuentro. El pivote catalán, recientemente renovado hasta 2029, encontró a Astiazaran a la espalda de una muy adelantada defensa oscense. El donostiarra, uno de los mejores de la temporada del Sanse y que teniendo en cuenta el estado físico de Zakharyan y Barrenetxea no le vendría mal a Sergio el viernes en Elche para jugar unos minutos en la segunda parte, recortó y el balón tocó en la mano de Alonso. Penalti. Con la sombra de la pena máxima errada ante el Córdoba en Anoeta que impidió al Sanse ganar aquel día, Peru Rodríguez, como buen capitán, volvió a tomar la responsabilidad y esta vez no perdonó.

Con un 1-0 que el Sanse no estaba mereciendo por ocasiones, los pupilos de Jon Ansotegi se echaron algo más atrás en la segunda parte del primer tiempo y el Huesca merodeó la portería de Arana, sin inquietar en exceso. Portillo, otra vez llegando desde segunda línea y libre de marca, desaprovechó un balón que se le quedó franco y su disparo con la zurda no cogió portería.

Tras el paso por vestuarios, el filial txuri-urdin realizó las incorporaciones de Balda y Marchal y debió matar el partido muy pronto, pero no lo hizo. A los dos minutos de segunda parte, los de Jon Ansotegi habían tenido ya tres ocasiones claras. Primero fue Eceizabarrena (hombre del partido), que tras un buen envío de Astiazaran remató demasiado centrado. En el rechace, Ibai Aguirre recogió el balón, se giró sobre sí mismo para sentar a dos defensores y encaró portería, pero se quedó sin aire y su disparo con la zurda fue muy flojo.

En otra acción rápida, el balón le llegó a Mariezkurrena en banda derecha. El astigartarra temporizó y cambió el balón de lado para la carrera de Marchal, pero el joven navarro no atacó a tiempo el balón y el meta del Huesca le encimó demasiado, por lo que su remate final chocó en su cuerpo.

Muy superior el Sanse

Pasado ese empuje inicial, el Sanse le bajó el ritmo al partido, pero a través del balón, manteniendo al Huesca siempre lejos de la portería de Arana. A falta de más de 20 minutos, Ansotegi entendió que era momento de ir a matar el encuentro y dio entrada a Carrera, su máximo artillero. Nada más entrar, el errenteriarra olió sangre y atacó el primer palo para rematar el centro de Eceizabarrena tras otra gran jugada del '30'. Una pena que se tropezara y rematara en semifallo porque era muy clara.

Llegaban los minutos en los que el Huesca debía apretar, pero los oscenses se encontraron con una nueva complicación. Con los cinco cambios hechos, Aznar, recién ingresado, se tuvo que retirar en camilla tras una acción con Carbonell y el cuadro aragonés tuvo que jugar desde el minuto 78 con diez jugadores.

Ampliar Astiazaran corre para celebrar el 2-0. José Mari López

El Sanse fue inteligente y mató el encuentro, aprovechando el bajón físico de los visitantes. Dani evitó primero el 2-0 tras un buen cabezazo a bocajarro de Gorosabel que se estrelló después en el poste. Pero nada pudo hacer minutos después. Carrera aguantó y esperó bien a la llegada de Astiazaran para que el donostiarra culminara su gran actuación con un derechazo al que poco le faltó para agujerear la portería de la Grada Familiar. Antes del pitido final Carrera rozó su sexto gol del curso, pero su buen disparo con la derecha se estrelló contra el poste.

La victoria ejemplifica el paso adelante del equipo desde la dura derrota en Granada y pone en el camino correcto al Sanse. El sábado a las 14 horas, nueva prueba de fuego frente al Leganés, asentado en la media tabla pero a quien empatarían a puntos en caso de ganar.