El Sanse defiende su casa de la Mareona

El Sanse recibe hoy al Sporting en Anoeta y a Jon Ansotegi no le asusta que el estadio se pueda asemejar más a El ... Molinón que al campo de la Real ante la gran cantidad de seguidores asturianos que se prevé que puedan llegar a Donostia. Se esperan a más de mil aficionados de la Mareona. Además, el primer equipo de la Real juega en Mendizorrotza un par de horas antes, por lo que no está asegurada una gran entrada por parte de la afición local.

El técnico de Berriatua quiso quitar hierro a la situación e indicó ayer en sala de prensa que «a mí me han pedido entradas, creo que la gente va a venir». «La afición sabe que los partidos del Sanse son bonitos de ver. Se ve gente joven que lucha y compite, eso está asegurado», destacó.

Ansotegi podrá contar de nuevo con Carrera, después de que la semana pasada subiera con el primer equipo, y confía en poder tener también a Mikel Rodríguez o Gorka Gorosabel. Aún no sabe quién de los dos estará para jugar, pero esta semana ambos se han entrenado con normalidad. Quienes no estarán disponibles son el lesionado Luken Beitia y el sancionado Kazunari Kita. «Peru es el único central disponible de la plantilla, Balda también ha jugado en esa posición y está Calderón», recordó. El preparador txuri-urdin no cree que su equipo esté en la obligación de ganar en casa después de no aprovechar la oportunidad de puntuar el fin de semana pasado ante el Mirandés a domicilio. «Nuestra obligación es competir y darlo todo. No ganar. Estar en el partido es nuestra obligación», puntualizó. El Sanse quiere seguir defendiendo la condición de mejor local de Segunda.

«La presión es innegable»

Por otro lado, el Eibar recibe mañana en Ipurua a la Cultural Leonesa con la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos para salir del descenso. «No estamos nada orgullosos de la clasificación que tenemos, pero vamos a ir con todo», indicó ayer Beñat San José.

El técnico admitió que «es innegable que tenemos presión, que vamos a tener un punto de ansiedad y de estrés. El fútbol es así, estoy orgulloso de que el equipo siempre compite y siempre da la sensación de que podemos más».