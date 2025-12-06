Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mikel Rodríguez golpea un balón ayer en Zubieta. RS

El Sanse defiende su casa de la Mareona

El Sporting llega hoy a Anoeta apoyado por más de un millar de aficionados asturianos. Ansotegi volverá a contar con Gorka Carrera

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Sanse recibe hoy al Sporting en Anoeta y a Jon Ansotegi no le asusta que el estadio se pueda asemejar más a El ... Molinón que al campo de la Real ante la gran cantidad de seguidores asturianos que se prevé que puedan llegar a Donostia. Se esperan a más de mil aficionados de la Mareona. Además, el primer equipo de la Real juega en Mendizorrotza un par de horas antes, por lo que no está asegurada una gran entrada por parte de la afición local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  2. 2

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  3. 3 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  4. 4

    Multikirola pierde 5.200 niños tras la sentencia contra el modelo de deporte escolar de la Diputación de Gipuzkoa
  5. 5

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»
  6. 6

    Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  7. 7 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  8. 8 Un avión aterriza de emergencia en Biarritz: «El piloto nos dijo que la ventanilla se estaba agrietando»
  9. 9 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias
  10. 10

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Sanse defiende su casa de la Mareona

El Sanse defiende su casa de la Mareona