El Sanse busca sumar en la casa del líder sus primeros puntos fuera de casa

Nunca es tarde si acaba por producirse en la casa del líder. El Sanse visita al Racing con la necesidad de sumar sus primeros puntos ... fuera de casa para escapar de los puestos de descenso. Cuenta sus cinco desplazamientos hasta la fecha por derrota y hoy se presenta en uno de los escenarios más complicados de la categoría.

Jon Ansotegi vería con muy buenos ojos estrenar su casillero de puntos a domicilio en El Sardinero. «No me importaría que fuera esta semana, aunque ya sabemos que va a ser difícil. Ellos están haciendo muchas cosas bien, sobre todo en ataque, con jugadores de categoría superior, que nos va a exigir un nivel muy alto».

El técnico del filial, que tiene las bajas seguras de Lebarbier y Orobengoa, cuenta con la duda de Mikel Rodríguez. De todas formas, reconoció que su planteamiento de partido «no va a cambiar mucho y tenemos que seguir en la misma línea». «No hemos estado bien fuera de casa, pero cuando hemos tenido balón no lo hemos aprovechado», indicó también.

«Tener más colmillo»

El entrenador del Sanse confía en que «en los malos momentos podamos defender bien y en los buenos seamos más agresivos». «No sé si cada vez estamos más cerca o más lejos fuera de casa, lo que quiero es que el equipo compita. El día del Burgos hicimos muchas cosas bien, pero no tuvimos colmillo. Lo hemos hablado y lo vamos a intentar tener en El Sardinero».

El Racing es el equipo más goleador del campeonato, pero también es uno de los que más encaja. «Tiene jugadores muy ofensivos, que han jugado en Primera, nos van a exigir mucho. Son muy agresivos en ataque, poderosos en la transición defensa-ataque, pero intentaremos que no nos marquen», concluyó el preparador del Sanse.