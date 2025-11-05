El Sanse busca hoy en Anoeta un triunfo inaplazable

El Sanse regresa a su refugio de Anoeta, el único lugar donde conoce la victoria esta temporada. Esta tarde recupera el partido de la ... jornada 10 que debía haber disputado hace tres semanas ante el Huesca y que fue suspendido por culpa de un virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla del conjunto oscense. Lo hace con la necesidad de cortar la dinámica de las dos derrotas consecutivas que enlaza tras sus ajustados tropiezos en Burgos y Santander. Busca hoy un triunfo inaplazable.

Los potrillos se ven obligados a tener que equilibrar la balanza en casa debido a la incapacidad que está mostrando para puntuar lejos de ella. En Anoeta no conoce aún la derrota. Ansotegi se agarra precisamente a esa fortaleza para asomar la cabeza por encima de los puestos de descenso. «Queremos volver a esas sensaciones de Anoeta y mantener la buena dinámica», aseguró ayer.

No los abandonará incluso con la victoria esta noche, aunque sí que se acercará a ello. Una batalla que también comparte con su adversario, un Huesca que se ha complicado la vida en las últimas semanas y se ha ido hundiendo poco a poco en la tabla hasta a encontrarse a tan solo tres puntos de la quema. Eso sí, el técnico de Berriatua no le considera todavía un rival directo.

Ansotegi no podrá contar con Orobengoa, Lebarbier y el guardameta Olasagasti, lesionados de larga duración, ni con Mikel Rodríguez, que también se perdió el choque en Santander por culpa de unas molestias en el pubis. «Ya veremos si podemos tenerlo el sábado», indicó el preparador.