Peru se dirige a Balda durante un partido en Anoeta. F. DE LA HERA
Sanse-Huesca (20.00 horas)

El Sanse busca hoy en Anoeta un triunfo inaplazable

El filial txuri-urdin recupera el partido suspendido de la jornada 10 por un virus que afectó a prácticamente toda la plantilla del Huesca

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Sanse regresa a su refugio de Anoeta, el único lugar donde conoce la victoria esta temporada. Esta tarde recupera el partido de la ... jornada 10 que debía haber disputado hace tres semanas ante el Huesca y que fue suspendido por culpa de un virus gastrointestinal que afectó a prácticamente toda la plantilla del conjunto oscense. Lo hace con la necesidad de cortar la dinámica de las dos derrotas consecutivas que enlaza tras sus ajustados tropiezos en Burgos y Santander. Busca hoy un triunfo inaplazable.

