El Sanse se agarra al espíritu de Anoeta para salvar la fatiga y ganar al Leganés

Sin tiempo apenas para recuperar fuerzas tras el partido del miércoles ante el Huesca que se saldó con victoria, el Sanse afronta hoy una ... nueva jornada frente al Leganés en Anoeta. Jon Ansotegi reconoció ayer en Zubieta que «no hemos tenido una semana normal para preparar el partido, pero no hay excusas. El equipo llega bien y estamos preparados para jugar».

El triunfo ante el conjunto oscense recarga de moral a los potrillos, aunque el técnico se muestra tranquilo porque «el equipo está compitiendo bien, a pesar de que no consigamos buenos resultados fuera de casa». «Muchas veces si no obtienes resultados el discurso pierde fuerza, por eso esta recompensa ayuda a reafirmar el trabajo», valoró.

«El equipo está dando un muy buen nivel, siempre tiene opciones de ganar y estar en ese nivel es importante en Segunda División», defendió. El técnico de Berriatua cuenta además con la buena noticia del regreso de Mikel Rodríguez, que se ha perdido los últimos encuentros por lesión, aunque no se aventura a pronosticar si estará para jugar los noventa minutos.

Cuenta con la duda de Marchal, que ha sido convocado para jugar contra el Elche este viernes. «No sé si va a estar. Ojalá juegue. La convocatoria no la sabremos hasta mañana –por hoy–», admitió. En ese sentido, consideró que el Sanse «es una plataforma de mejora para que los jugadores lleguen al primer equipo». «Para nosotros es una alegría tremenda que Marchal juegue un minuto. Tenemos muy claro para lo que estamos», opinó.

Hoy espera un «partido muy duro» frente a un Leganés que suele jugar con una estructura de tres centrales y dos carrileros. Destacó al extremo Juan Cruz como «el jugador más determinante que tienen».