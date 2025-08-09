El Sanse acelera con pocas caras nuevas

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 9 de agosto 2025, 07:46 Comenta Compartir

El Sanse de Ansotegi pone fin a la pretemporada esta tarde con el cuarto y último amistoso ante el Mirandés(Zubieta, 19.00 horas), sensación de la pasada temporada en la Liga Hypermotion. Los potrillos entran en la fase final de la preparación antes del debut ante el Zaragoza, un partido que se jugará en Anoeta por las obras de la ciudad deportiva salvo sorpresa mayúscula. Salvo el cuerpo técnico, nuevo casi al completo tras la promoción de Sergio, el Sanse vuelve al fútbol profesional con pocas caras nuevas. De momento, con solo una sobre el verde.

El filial tiene hasta la fecha más bajas que altas, toda vez que del equipo que ascendió el año pasado han salido tres futbolistas. Goti, pilar fundamental del equipo y líder el pasado año, también con aportación numérica tras 13 goles, ya no estará en la mediapunta en un centro del campo que también sufre con las bajas de Guibelalde y Eder García, ambos en el filial del Athletic. Ansotegi, en cambio, solo tiene el refuerzo del japonés Kazunari Kita, central zurdo nipón que ha realizado buenos partidos en la pretemporada.

Como siempre ha ocurrido en la Real, Zubieta será quien nutra de futbolistas en las posiciones que han quedado algo debilitadas para la Liga Hypermotion sin descartar que en este mes pueda llegar todavía alguna incorporación. Bretos está teniendo que diseñar dos plantillas, con todo el trabajo que le está generando la operación salida del primer equipo. El centro del campo es la zona que más ha sufrido y no se descartan refuerzos. De momento, Ansotegi tira de futbolistas que el año pasado militaban en la Real Sociedad C. Los Astiazaran, Carrera, Gorosabel, Eceizabarrena... El fútbol de élite les ha venido de golpe, pero todos ellos están para sumar en una temporada larga, con equipos históricos a los que hacer frente y con un entrenador nuevo que también se estrena en los banquillos. El reto es tan apasionante como complicado.

Un once tipo interesante

Pese a todo, Ansotegi apunta a tener un once titular más que interesante con futbolistas de muchísima calidad que llaman a la puerta del primer equipo. El de Berriatua podría alinear a Fraga; Rupérez, Beitia, Peru o Kita, Balda; Carbonell, Mikel Rodríguez, Gorka Gorosabel; Díaz, Marchal y Mariezkurrena. Un equipo más que interesante con perfiles que encantan en Zubieta y que tienen un margen de progresión importante.

Pero para que el Sanse sea competitivo también tienen que rendir jugadores que aportaron mucho el pasado año. En el filial ya estaban los Arana, Lebarbier, Ochieng, Orobengoa, Osazuwa... Al que hay que sumar es a Dadíe, que regresa de cesión del Mirandés. Del segundo filial, aunque algunos ya han comparecido con el Sanse con minutos importantes, también levantan la mano Astigarraga (central), Díaz de Alda (central), Agote (lateral izquierdo), Fernandorena (lateral izquierdo), Garro (lateral derecho), Oleaga (mediocentro), Eceizabarrena (interior), Agirre (interior), Astiazaran (mediapunta), Gorka Carrera (delantero) y Jakes Gorosabel (delantero). Ahora mismo están en dinámica, aunque no todos continuarán. Algunos bajarán al C y otros pueden salir cedidos. El año trepidante del Sanse está a punto de comenzar.