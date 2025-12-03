Sadiq, en la prelista de Nigeria para la Copa África

Sadiq Umar ha sido incluido en la prelista de 54 jugadores de la selección de Nigeria para la Copa de África, que se celebra desde ... el 21 de diciembre hasta el 18 de enero en Marruecos. Aunque no parece probable que el delantero de la Real Sociedad figure en la lista definitiva, en el club txuri-urdin ya están en alerta porque, en caso de estar entre los elegidos, podría perderse hasta seis partidos -cinco de Liga y uno de Copa- con su equipo. Después de los próximos choques ante el Reus y el Alavés, podría tener que viajar ya a la concentración de las 'superáguilas'. Sería una baja más en una delantera de la Real Sociedad ya muy mermada de efectivos por las lesiones de futbolistas como Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu.

No obstante, lo más previsible es que Sadiq sea uno de los finalmente descartados por su seleccionador, Éric Chelle, por varias razones. La primera es que va a tener que dejar fuera a la mitad o más de los 54 seleccionados en primera instancia. En esa primera lista figuran, además, la friolera de 23 delanteros y alguno de ellos de primer nivel como Ademola Lookman de la Atalanta, Victor Osimhen del Galatasaray, Samu Chukwueze del Fulham o Victor Boniface del Werder Bremen.

Por otra parte, el '15' de la Real no ha sido incluido en las últimas citaciones oficiales de Nigeria, entre otras cosas por su inactividad en la Real. Y, por si esto fuera poco, tuvo un episodio de cierto conflicto y polémica en la última Copa África, la de enero de 2024. Fue convocado, pero una leve lesión en la rodilla impulsó a los técnicos a enviarle de nuevo para Donostia. Nada más retornar, jugó en la Real y declaró sin tapujos que podía haber disputado al torneo africano sin problemas.

Sadiq fue titular el pasado domingo en el encuentro ante el Villarreal en Anoeta (2-3). Tras cuajar 56 muy discretos minutos, fue relevado por Barrene. El 'látigo de Kaduna' ha marcado cuatro goles en 55 partidos en la escuadra txur-urdin. El último se remonta al 9 de marzo de 2024, ante el Granada en Los Cármenes. Se entiende que si llegara una buena oferta en enero, la Real podría aceptarla.