Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sadiq, en el partido contra el Villarreal EP

Sadiq, en la prelista de Nigeria para la Copa África

No parece muy probable que esté en la lista definitiva: de momento hay 54 candidatos y 23 son delanteros, algunos de primer nivel como Osimhen, Lookman o Boniface

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:35

Comenta

Sadiq Umar ha sido incluido en la prelista de 54 jugadores de la selección de Nigeria para la Copa de África, que se celebra desde ... el 21 de diciembre hasta el 18 de enero en Marruecos. Aunque no parece probable que el delantero de la Real Sociedad figure en la lista definitiva, en el club txuri-urdin ya están en alerta porque, en caso de estar entre los elegidos, podría perderse hasta seis partidos -cinco de Liga y uno de Copa- con su equipo. Después de los próximos choques ante el Reus y el Alavés, podría tener que viajar ya a la concentración de las 'superáguilas'. Sería una baja más en una delantera de la Real Sociedad ya muy mermada de efectivos por las lesiones de futbolistas como Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  6. 6 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  7. 7 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  8. 8

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  9. 9

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  10. 10 Llega el bulo de los ladrones que se hacen pasar por empleados del INE: «El consejo es no alarmarse y no reenviarlo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sadiq, en la prelista de Nigeria para la Copa África

Sadiq, en la prelista de Nigeria para la Copa África