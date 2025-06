Sadiq se pone la camiseta del Valencia en pleno tira y afloja con la Real

Sadiq Umar se vuelve a vestir con la camiseta del Valencia...una vez finalizada su cesión en Mestalla y en pleno conflicto con la Real Sociedad ... , el equipo con el que tiene contrato, alimentado por él mismo con unas frases un tanto inquietantes por Instagram. El 'Látigo de Kaduna' ha colgado en su cuenta de la misma red social unas fotos en las que aparece ataviado con la segunda equipación del cuadro ché, camiseta naranja y pantalón verde, junto a unos amigos que visten la misma zamarra. Disputan un torneo de fútbol sobre un campo de tierra en Nigeria junto a otros futbolistas profesionales como Abubakar Abdullahi o Uzor Akannoh.

Más allá del riesgo de lesión por jugar en un campo de esas características, llama la atención que el realista vista la camiseta del Valencia cuando, en principio, el club ché no ha ejecutado su opción de compra de 9,5 millones de euros sobre él para hacerse con sus servicios. Por lo tanto, y aunque ninguna de las dos partes parece desearlo, Sadiq tendrá que comenzar la pretemporada en las filas de la Real Sociedad a las órdenes de Sergio, ya que le une un contrato hasta 2028 con la entidad txuri-urdin, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Hay quien lo interpreta como un guiño del delantero de 28 años al club ché para que intente su contratación.

Es evidente que la Real busca una salida a este futbolista, que ha rendido a un nivel mucho más bajo de lo esperado desde que el club abonó 20 millones de euros por él más cinco en variables hace ya tres años, tras el millonario traspaso de Isak al Newcastle: cuatro goles y dos asistencias en 50 partidos como txuri-urdin. Que en la escuadra guipuzcoana no ha encontrado el mejor hábitat para explorar sus virtudes lo demuestra el hecho de que en Valencia ha metido más tantos, un total de seis, en muchos menos partidos: 19. Quizá por eso y por su falta de feeling con el vestuario él también prefiere buscar otro acomodo para el futuro.

«Tú no me quieres o yo no te quiero»

Quizá de esto último se derivan las intrigantes frases que expresó en forma de 'story' en su cuenta de Instagram: «Tú no me quieres o yo no te quiero cuál es la respuesta. Para mantenerlo en secreto de una mejor manera, entonces di que no nos queremos mutuamente», escribe el ariete. El 'Látigo de Kaduna' adornaba su 'story' de Instagram con unos curiosos emoticonos de risas, de sueño (zzzz) y de una cara morena señalándose el oído. Luego quiso rectificar, haciendo alusión a que no se refería a la Real.

La Real Sociedad busca un delantero para la próxima temporada teniendo cuatro arietes en nómina: Óskarsson, Karrikaburu, Carlos Fernández y Sadiq Umar. Por lo menos a estos dos últimos les buscará una salida, la mejor para el club en el capítulo económico por la inversión realizada.