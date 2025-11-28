Sadiq, de descarte a único delantero centro sano del equipo

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las vueltas que da la vida. El 1 de septiembre, en el último día del mercado de fichajes, Sadiq Umar tenía un pie y medio fuera de la Real Sociedad. Era uno de los descartes, estaba destinado a abandonar el club desde principios de verano, pero la entidad txuri-urdin no consiguió darle salida en unas últimas horas de mercado frenéticas y acabó quedándose.

No salió, pero se quedó como cuarta opción en la delantera por detrás de Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu. Tuvo que esperar seis jornadas para entrar definitivamente en una convocatoria. Fue ante el Mallorca en Anoeta. Jugó los últimos cinco minutos. Sumó diez minutos más unos días después frente al Barcelona y volvió a desaparecer.

«Le he visto más fuera que dentro en la pretemporada», reconoció días antes Sergio Francisco, que desde entonces mantuvo que «va a ser uno más». En los minutos que saltó a jugar en Anoeta ante el conjunto balear se escucharon silbidos hacia el nigeriano por parte de aficionados. Sadiq estaba condenado a pasar desapercibido, pero las circunstancias han cambiado en la plantilla.

Es el único delantero centro sano que queda disponible en la plantilla después de conocerse la lesión de Oyarzabal. Antes habían caído Óskarsson y Karrikaburu, que aún afrontan sus respectivos procesos de recuperación. Los regresos del islandés y el baztandarra no son inminentes, aunque sí que apuntan a producirse antes del parón navideño.

El cuarto delantero en discordia es ahora mismo la única alternativa como nueve natural que tiene a su disposición Sergio. El nigeriano fue protagonista en la penúltima jornada al provocar el penalti que dio la igualada ante el Elche. Jugó la media hora final en el Martínez Valero, más de lo que lo había hecho con anterioridad en la presente campaña. En Copa sí que llegó a ser titular ante el Negreira. No marcó, aunque estuvo cerca de hacerlo. Sí dio la asistencia del primer gol.

El pichichi del Sanse

Ahora sí que podría vivir su primera titularidad en Liga. La decisión está en manos de Sergio. El nigeriano es el último delantero centro sano actualmente en la plantilla, pero no es la única opción para el irundarra a la hora de confeccionar su ataque.

Otra de las alternativas que dispone el entrenador es la de reconvertir a Guedes como falso nueve. El portugués puede desenvolverse en las tres posiciones de ataque, aunque lo haga con más asiduidad en las bandas. El delantero del Sanse Gorka Carrera es otra de las opciones que tiene el preparador txuri-urdin para paliar el déficit de delanteros. El potrillo es el máximo realizador del filial con sus seis goles y durante el parón internacional subió a entrenarse con el primer equipo.

La Real va recibir el domingo al Villarreal sin su capitán y sin demasiado margen de maniobra para encontrar a su nueva referencia en la punta de ataque. Sergio tendrá que vivir las próximas semanas sin la referencia del equipo. Sin el máximo goleador.

Sadiq, Guedes o Carrera emergen como las principales alternativas para cubrir el vacío que deja Oyarzabal. Pero más allá de los nombres de posibles sustitutos, su baja desafiará a la plantilla a reforzarse como equipo.

Temas

Umar Sadiq