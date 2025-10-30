La rueda de prensa de Zubeldia y Sergio Gómez, en directo

13:48

Sergio, sobre si se siente más importante este año

Sí, creo que me siento igual de valorado que el año pasado. Pero esta posición estoy más afianzado. Es importante estar siempre disponible. Todos los que estamos aquí intentamos estar siempre disponibles, dar nuestro 100% en la alimentación, los descansos y los entrenamientos para estarlo. Yo he tenido la suerte de no lesionarme. Intento hacer las cosas bien.