La rueda de prensa de Zubeldia y Sergio Gómez, en directo
El central de Azkoitia y el carrilero catalán de la Real Sociedad comparecen a dos días del derbi de Anoeta
San Sebastián
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:22
Sergio Gómez e Igor Zubeldia comparecen ante los informadores a dos días del derbi ante el Athletic en Anoeta que puede representar el espaldarazo definitivo para la reacción de los guipuzcoanos. Este dos pilares de la defensa de la Real Sociedad tratarán de que su equipo obtenga su segunda victoria consecutiva en Liga.
13:51
Sergio, sobre su polivalencia
Intento adaptarme a las dos posiciones. En los últimos dos partidos he tenido que jugar un tramo de extremo. Lo intento hacer lo mejor posible y ayudar. Puedo jugar en varias posiciones, me toca ese rol y eso es positivo también.
13:50
Sergio, sobre ser lateral
Puede ser una gran virtud llegando desde atrás tengo facilidad para entenderme bien con los compañeros. Últimamente estoy jugando con Barrene en la banda, nos entendemos bien y hay que aprovechar las ocasiones entre los dos para crear el máximo juego y las máximas ocasiones posibles.
13:48
Sergio, sobre si se siente más importante este año
Sí, creo que me siento igual de valorado que el año pasado. Pero esta posición estoy más afianzado. Es importante estar siempre disponible. Todos los que estamos aquí intentamos estar siempre disponibles, dar nuestro 100% en la alimentación, los descansos y los entrenamientos para estarlo. Yo he tenido la suerte de no lesionarme. Intento hacer las cosas bien.
13:46
Sergio, sobre la dependencia de Oyarzabal
Esperemos que marque el fin de semana, significará que estamos más cerca de la victoria. Es nuestro delantero, el referente y está claro que siempre que puede, nos ayuda con goles. Tenemos que aportar todos los demás, pero es importante que él esté enchufado. Nosotros intentaremos aportar desde atrás también.
13:45
Sergio, sobre cómo se vive el derbi
Sé que es especial para los que son de aquí y para los que no lo somos. Lo vamos a vivir de la misma manera, a adefender los colores que llevamos puestos. A intentar ganar, que es lo más importante.
13:44
Sergio, sobre la dinámica
Los últimos tres partidos nos dado ese impulso `para ganar confianza. Lo estamos demostrando en el campo. Con victorias ayuda.
13:43
Sergio, sobre ánimos
Con muchas ganas. Es un partido esperado por los jugadores, el club y la afición. Estamos motivados. Venimos de una buena dinámica y eso es positivo.
13:43
Zubeldia, sobre automatismos
No sé cuánto tiempo se necesita para adquirirlos. Cuanto más nos conozcamos, mejor. Hemos mejorado nuestra dinámica en defensa. Si estamos bien en defensa, estaremos más cerca de ganar
13:42
Zubeldia, sobre su compañero en el eje
Ha habido cambios. Para mí, lo único que cambia es el sitio. Con Caleta juego en la derecha y con Jon, en la izquierda. A mí me da igual con quién jugar. Me entiendo bien con los dos. Nos conocemos todos.
13:41
Zubeldia, sobre la situación de ambos
Ayuda traer una buena dinámica. Es un partido para jugar con el corazón. Hay que jugar cada balón como si fuera el último. Hay que apartar la dinámica y demostrar cada uno lo que lleva dentro.
13:40
Zubeldia, sobre el derbi
Es el partido que queremos jugar todos .Para mí es un honor.
13:39
Zubeldia, sobre la afición
Es muy importante. En el anterior partido se vio que nos animó desde el calentamiento. Esos gritos nos dan un gran impulso. El ambiente será inmejorable. Queremos darle una alegría, que se vayan contentos en casa.
13:38
Zubeldia, sobre el concurso del Athletic en la Champions
Sabemos qué tipo de equipo tenemos enfrente. Intentaremos hacer nuestro juego sabiendo eso.
13:38
Zubeldia, sobre la clave
Estar acertados en las dos áreas, ganar los segundos balones y para nosotros, impedir, sus contras.
13:37
Zubeldia, sobre el Athletic
Quizá no le llega en su mejor momento, pero en los derbis tiene menos importancia. El derbi se juega con la cabeza y las piernas.
13:37
Zubeldia, sobre la situación
El equipo está en buena dinámica. Estas dos victorias nos han permitido dar un paso. Nos llega en buen momento este partido. Tenemos la oportunidad de alejarnos de la parte baja.
12:48
Confianza
Los jugadores txuri-urdin acometen este partido con el nivel de confianza más alto de todo el curso, tras concatenar dos victorias seguidas, ante Sevilla y Negreira, y tres partidos sin perder, se le añade el empate en Vigo contra el Celta.
12:45
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre la comparecencia pública de los jugadores de la Real Sociedad Igor Zubeldia y Sergio Gómez dos días antes de uno de los partidos del año en Anoeta: el derbi contra el Athletic
