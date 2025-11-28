La rueda de prensa de Sergio, en directo

13:40

Oyarzabal

Hemos hablado de Mikel. Es un jugador muy, muy importante. A lo largo del tiempo hemos hablado de que era el único que metía gol, el que tenía la mejor mentalidad. Pero ene l grupo hay muchos jugadores que empujan cada día y es una oportunidad para muchos de los que están de dar ese paso en cuanto a lo que nos aporta Mikel. Hay mucha gente que se está añadiendo a la capacidad de hacer goles. Y en cuanto a su mentalidad, el equipo también ha mejorado. Aunque no esté en el campo, Mikel va a aportar, va a estar cerca, cerca. Ojalá se recupere lo antes posible porque le vamos a echar de menos, pero tengo plena confianza en que vamos a competir bien sin él.