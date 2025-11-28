La rueda de prensa de Sergio, en directo
El entrenador de la Real ofrece sus impresiones sobre el encuentro ante el Villarreal y la lesión de Oyarzabal
San Sebastián
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:27
Sergio Francisco expone este viernes en Zubieta sus impresiones sobre el partido ante el Villarreal de este domingo (14 horas, Anoeta) ante el Villarreal y sobre las posibles consecuencias de la lesión de Mikel Oyarzabal.
13:55
Sadiq, cómo le ve
Yo le llamaría fútbol. Las cosas pueden cambiar mucho en varios meses. Sadiq se ha ido ganando las cosas desde el principio de la temporada hasta ahora. Ha ido entrando en el equipo, primero con minutos, en su dinámica de entrenamientos, nos ha demostrado a todos que podíamos contar con él, los ratos que ha salido esta última parte nos ha ayudado mucho. Si se da que arranque de inicio, seguro que lo hace bien porque está capacitado y tiene virtudes en lasque nos podemos apoyar. Estoy convencido de que desde el principio o desde el banquillo nos puede ayudar.
13:53
Qué espera de Kubo sin Oyarzabal
No le he sentido ausente esta temporada. Es verdad que no ha sido el inicio que todos esperábamos, que esa lesión de tobillo nos ha parado un poco el crecimiento o el proceso. Estas semanas le veo muy bien. Está recuperado del tobillo. :e veo siendo el Take del inicio del año. Es un jugador lo suficientemente importante para que nos ayude muchísimo, tenga un rol protagonista y le pidamos su mejor versión. En cuanto a goles, asistencias, participación y energía estamos cerca de ver el mejor Take.
13:51
9/13 partidos comienza por detrás
Nos gustaría corregirlo. Lo intentamos corregir desde la primeras jornadas. Nos gusta ir por delante, no por detrás. Tenemos que ser más eficientes en repetir puertas a cero, que podemos convivir en dinámicas de empates en el marcador. Se basa en se lo más equilibrado posible, crear ocasiones sin que te generen. Cada vez estamos mejor, pero es verdad que por ahora hemos estado por detrás más tiempo que por delante. Ojalá eso cambie desde lo bien que hacemos las cosas.
13:49
Gorka Carrera
Hablé de cómo veo preparado a los del Sanse. Se le abre una oportunidad a Gorka de entrar en la dinámica con nosotros. Con el año que está haciendo con el Sanse, le veo preparado. Si tiene participación, estoy convencido de que lo va a hacer muy bien. Por eso sube. Y por eso entrará en la convocatoria. Veremos cómo va el partido. Está con nosotros, porque es un chico que nos puede ayudar.
13:47
Cuidado con las transiciones del Villarreal
El Villarreal destaca por muchas osas. Es el equipo con más puertas a cero, viene con cuatro victorias seguidas, con una sensación de ganar fuer ay en casa de manera habitual. Hace muchas cosas bien. Los equipos de Marcelino son capaces de presionarte alto, pero también defenderte en 4-4-2 en bloque medio-bajo, activa esas transiciones con mucha capacidad. Vamos a tener que hacer un partido muy completo, atacarles bien, cuidar las transiciones. Si queremos sacar los puntos, tenemos que hacer un partido muy completo, no sólo la gestión de la pérdida.
13:45
Si Zubeldia está para jugar
Zubeldia ya dije hace una semana que casi, casi le metimos en la convocatoria de la semana pasada. Le hemos cuidado y está preparado para todos. Le hemos visto con buenas sensaciones.
13:44
Posibles cambios de posiciones
No. Tenemos delanteros. Habéis visto todos a Gorka Carrera hoy, tenemos a Sadiq y Guedes puede hacer las tres posiciones. Con todos esos jugadores de perfil ofensivo, pensaremos qué es lo mejor para hacer daño a un rival como el Villarreal. Elegiremos el once que creamos que nos va a ayudar en el inicio y el final de partido.
13:42
Si veía venir la situación con Oyarzabal
No, rotundamente no. Si hubiéramos visto que Mikel estaba cerca de la lesión, seguro que le hubiéramos quitado entrenamientos. Hemos mantenido conversaciones continuas para saber cómo se sentía y cómo estaba. Es una lesión más, más allá de la dinámica que tiene Mikel , que es una de las más exigentes de la plantilla. Cuidamos a cada jugador para que esto no pasa. Las lesiones son parte de esto. Hay que intentar que se recupere pronto y bien.
13:40
Oyarzabal
Hemos hablado de Mikel. Es un jugador muy, muy importante. A lo largo del tiempo hemos hablado de que era el único que metía gol, el que tenía la mejor mentalidad. Pero ene l grupo hay muchos jugadores que empujan cada día y es una oportunidad para muchos de los que están de dar ese paso en cuanto a lo que nos aporta Mikel. Hay mucha gente que se está añadiendo a la capacidad de hacer goles. Y en cuanto a su mentalidad, el equipo también ha mejorado. Aunque no esté en el campo, Mikel va a aportar, va a estar cerca, cerca. Ojalá se recupere lo antes posible porque le vamos a echar de menos, pero tengo plena confianza en que vamos a competir bien sin él.
13:38
Reto contra el Villarreal
No creo que sea un partido determinante, pero sí importante, por la dinámica en la que llegamos y el rival que tenemos enfrente. Es un rival de los de verdad , de los que está en mejor puntuación en Laliga, domina los partidos, que gana con facilidad. Es un reto afrontarlo, sabiendo que nosotros en casa afrontamos los partidos con la intención de ganar. Nos daría ese punto de creer que podemos ganar a cualquiera. Em cada partido hemos podido pelear los puntos cada día. Hemos competido contra cualquier rival y creo que lo vamos a hacer contra cualquier rival.
13:36
Sobre la plantilla
Empiezo por Mikel Está tranquilo, sabiendo que ha sido una pena esa lesión. Está convencido de que se recuperará pronto. Apoya desde fuera. El equipo está bien, hemos hecho una buena semana,. Vamos con la confianza de la racha y del último partido.
13:29
Enseguida comenzará la rueda de prensa de Sergio Francisco
12:48
Mucha expectación por saber qué puede decir Sergio Francisco en torno a la lesión de Mikel Oyarzabal y de si le achaca parte de la responsabilidad a su colega en la selección Luis de la Fuente.
12:40
Comienza la vida sin Oyarzabal
Habida cuenta de la baja por lesión de Mikel Oyarzabal , que se perderá los próximos encuentros, Sergio Francisco se ha visto obligado a reclutar al delantero y goleador del Sanse Gorka Carrera . El de Errenteria está ante su gran oportunidad de estrenarse en el primer equipo. En Zubieta ha estado Imanol Troyano
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/carrera-sube-mayores-vuelta-trabajo-oyarzabal-2025112
12:29
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Sergio Francisco previa al encuentro liguero ante el Villarreal, en el que la Real Sociedad buscará su tercera victoria consecutiva en casa y su sexto encuentro seguido sin perder.
