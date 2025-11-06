La rueda de prensa de Sergio, en directo
El entrenador de la Real comparece ante los informadores en la víspera del choque en Elche, en el que busca la tercera victoria liguera seguida
San Sebastián
Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:31
Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad, comparece ante los medios en la víspera del encuentro de mañana sábado ante el Elche en el Martínez Valero, en el que opta a su tercer triunfo liguero consecutivo y cuarto contando el de Copa ante el Negreira.
13:43
Ganar al Athletic en el 92 hace click
Yo sí creo que que click ése fue en Vigo. Fue un partido de máxima responsabilidad y el equipo lo afrontó con una valentía. Y no ganamos. Pudimos perder porque metimos al final. Pero sí que creo que fue el punto de inflexión. Luego vinieron los dos partidos ganados en casa y el derbi que nos dio ese empujón.
13:41
Equipo tipo
Puede ser que parece lo más lógico para mañana. Veremos mañana. Cada rival nos exige unas cosas. En estas semanas está jugando un once más reconocible,. Hay muchos jugadores preparados para salir cada día de inicio. Afrontamos el partido con esa sensación de once, pero necesitamos también ese cambio de ritmo que nos pueda ayudarlo a cerrarlo o a ganarlo.
13:40
Semana
Nosotros nos tomamos las semanas igual. Más allá de las dinámicas, afrontamos igual la semana. No hablamos de finales, ni de partidos definitivos. Es un partido importante. Después de ganar el otro día, al semana ha sido diferente, con una energía diferente. Veo al equipo muy centrado y de cerrar este ciclo de partidos de manera positiva.
13:39
Zakharyan de extremo o no
A Zakha nunca le llamaría un extremo. Lo estamos poniendo fuera y dentro. Si hablas con él, él dice que donde se encuentra más cómodo es en esa situación de izquierda para dentro, ya sea en tercer altura como falso exterior. Tiene la virtud de jugar en la mediapunta o en las dos situaciones de fuera. Puede ayudar en pasillo de fuera y pasillo de dentro. Tiene recursos y cada vez está mejor. Cuando ha salido estas últimas veces se le ha visto otra chispa.
13:37
¿Qué ofrece Marchal?
Lo viene haciendo bien con el Sanse. Le conocemos muy bien. Nos venía bien meter un jugador más en ese perfil de fuera, que nos podía dar más recursos en cuanto a la gestación del 'once' y las posibles entradas. Por eso lo llevamos. Nos puede ayudar.
13:36
Barrene
Hemos intentado recuperarle y que pudiese llegar al entrenamiento de hoy. La realidad es que tiene mucho mejor el golpe, que la inflamación la va bajando, pero tampoco está. Tiene limitada la articulación, pero no era cuestión de arriesgar nada. En breve estará bien.
13:35
Presencia de Marchal
Teníamos esa posibildiad. Con Zakha hemos tenido el cuidado de no meterle más campo que el que necesitaba y hoy ha hecho al sesión completa y está bien para meterle en la convocatoria y jugar. Entendíamos que nos quedaba un sitio ahí en la convocatoria y que otro jugador de fuera nos iba a ayudar. Y Álex ha sido el elegido.
13:33
Empieza la rueda de prensa de Sergio
13:31
Marchal, en la convocatoria
Marchal es la gran novedad en la convocatoria de la Real Sociedad, ante la ausencia de Barrene. Además, no están Yangel Herrera, Óskarsson y Karrikaburu. Marchal también ha sido convocado por la selección española, combinado Sub-18 y Sub-19
13:17
Ya ha hablado Eder Sarabia
El entrenador del Elche se ha deshecho en elogios hacia la Real Sociedad. Habla de un «grandísimo equipo», en el que Sergio «trata de poner su sello». Dice que es un equipo «de mucha calidad», a su juicio «tremendamente ofensivo», que además «no te permite correr» por su presión. Habla de un enemigo con «muchos recursos ofensivos».
Dice que existe «un punto de rivalidad» transmitido por su padre, Manuel Sarabia, por ser él seguidor del Athletic. Sostiene Eder que asistió a derbis del viejo y el nuevo San Mamés, de Atotxa y de Anoeta.
12:46
Aliviado
Sergio afronta este partido con la seguridad y la confianza que le dan las últimas victorias. Fuera del descenso y más cerca de la parte media de la tabla, es quizá el primer encuentro de los últimos que lo acomete sin la Espada de Damocles de una posible destitución sobre su cabeza.
12:44
Sin Barrene
Sergio deberá buscar nuevas alternativas en ataque porque pierde al que ha sido su principal estilete ofensivo en este primer cuarto de la temporada, Ander Barrene. El extremo donostiarra no se ha recuperado de la contusión sufrida en el muslo hace seis días en el derbi y no se ha recuperado a tiempo. Ausencia sensible considerando que es uno de los tres jugadores, junto a Vinícius y Mbappé, en las cinco grandes ligas que ha completado más de 20 regates y más de 20 ocasiones creadas esta temporada.
La foto es de Iñigo Royo
12:36
Ya toca
La Real busca su estreno fuera de casa, ya que no ha logrado una sola victoria en cinco partidos a domicilio en el presente curso. Dos puntos de 15 posibles es el raquítico bagaje txuri-urdin lejos de Anoeta. Sólo le sirven los empates en Mestalla y Balaídos. La última victoria fuera se remonta al 6 de abril de este año (Las Palmas-Real 1-3). Ya toca.
12:18
Eguerdi on!!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre la rueda de prensa de Sergio Francisco previa al encuentro que enfrenta a la Real Sociedad con el Elche en el Martínez Valero, mañana viernes (21 horas). Los realistas buscan su cuarta victoria seguida, la tercera en Liga, tras las logradas contra el Sevilla, el Negreira y el Athletic.
-
