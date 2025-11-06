La rueda de prensa de Sergio, en directo

13:17

Ya ha hablado Eder Sarabia

El entrenador del Elche se ha deshecho en elogios hacia la Real Sociedad. Habla de un «grandísimo equipo», en el que Sergio «trata de poner su sello». Dice que es un equipo «de mucha calidad», a su juicio «tremendamente ofensivo», que además «no te permite correr» por su presión. Habla de un enemigo con «muchos recursos ofensivos».

Dice que existe «un punto de rivalidad» transmitido por su padre, Manuel Sarabia, por ser él seguidor del Athletic. Sostiene Eder que asistió a derbis del viejo y el nuevo San Mamés, de Atotxa y de Anoeta.