La rueda de prensa de Sergio, en directo
El entrenador irundarra de la Real expone sus opioniones en la previa de su primer derbi
San Sebastián
Viernes, 31 de octubre 2025, 13:16
Sergio Francisco comparece ante los medio en la víspera de su primer derbi contra el Athletic, un encuentro que puede marcar decisivamente su futuro y el de la Real Sociedad. Un tercer triunfo consecutivo espantaría muchos fantasmas desatados en el arranque liguero.
13:56
Lesionados
Espero que podamos ver a alguno después del parón. No lo sé. Iremos viendo cómo van. No tengas ninguna duda de que estamos trabajando al máximo de todos para que estén disponibles lo antes posible.
13:55
Importancia del juego
Como entrenador, me quiero decir a mí mismo que el juego te va a llevar a conseguir el resultado. Controlar cada fase de juego nos va a acercar seguro al resultado. Y luego si entendemos bien esas fases, si vemos que estamos mejor que el rival en el juego, seguro que somos capaces de ganar. Ese punto de corazón, creer y sentirnos mejores que ellos nos va a ayudar a llevar eso mejor.
13:54
Dependencia de Oyarzabal para el gol
No me preocupa nada que Mikel haga goles. Ojalá siga pesando. Estoy convencido de que sí. Llega al partido en un punto de confianza y seguridad todavía mayor de lo que ya de por sí tiene. Vamos a seguir apoyándonos en Mikel y seguro que los demás le ayudarán a hacer goles y den ese paso. Estamos cerca de que eso pase y ojalá sea mañana.
13:52
Similitudes entre equipos
La pelea va a estar en saber quién va a ser capaz de tener el balón y llevarlo más cerca del área rival durante más tiempo. Los dos vamos a intentar buscar ese punto de agresividad en la presión, la gestión de las segundas jugadas, intentar llevar el balón hacia adelante y ser agresivos cuando lo tengas. Dónde esté el balón marcará quién está más cerca de ganar.
13:51
Los titulares de Copa
Ya hablamos del partido de Copa. Hubo tramos del partido de Copa en el que hubo jugadores que dieron una sensación muy buena. Hubo un tramo en el que perdimos el control. Hubo jugadores que aprovecharon los minutos y dijeron que estaban disponibles para jugar más. Pero no sólo en ese partido. Siento que en la dinámica de las últimas semanas hay muchos jugadores que podrían arrancar de inicio mañana.
13:49
El peso de lo emocional
Tenemos que utilizar ese corazón para que nos dé cosas, pero también saber jugar los momentos del partido. Va a haber momentos de empujar, momentos de juntarse. Vamos a intentar ser protagonistas en el juego. Cada partido te hace tener que elegir bien los momentos de cuándo hacer las cosas y dónde te posiciones. Lo que sí tengo muy claro es que en cada duelo, nosotros tenemos que demostrar que queremos ir a ganar ese partido.
13:47
Athletic, en Champions
No sé cuál es la importancia que le dan a cada competición y cómo van a repartir a los jugadores. Sí que tengo claro es que nosotros estamos totalmente centrados en el partido de mañana, en dar nuestra mejor versión, en ser protagonistas, en intentar demostrar que jugamos en casa desde el principio, que queremos ganar, que necesitamos esa victoria y que queremos ir a por ella.
13:45
Dinámica del Athletic
Los derbis son diferentes y no hay que mirar mucho la clasificación. Las dinámicas, las tendencias...Hay mirar al partido de mañana y concentrarse en el partido de mañana. El Athletic siempre es el Athletic. Es un equipo, más allá de los últimos resultados y de que está compitiendo en tres competiciones, que tiene un punto de agresividad, que te intenta buscar en campo contrario, de los que más roba en campo rival, ese punto de agresividad en el balón parado ofensivo, transiciones... Es un equipo con un punto de energía diferente que nos va a exigir dar nuestra mejor versión.
13:43
Sorpresas en el 'once'
Los 'onces' no están cerrados por ninguna de las dos partes. Creo que ha podido haber variantes que podemos hacer los dos equipos. Veremos mañana las elecciones. Hay 15-16 jugadores que pudieran arrancar de inicio mañana.
13:42
Espantar fantasmas
Es una oportunidad para cambiar la tendencia, para ganar un derbi, que siempre es especial y un empuje para toda la afición. Sentirnos bien, ganar al Athletic y encadenar tres victorias seguidas, que seguramente lo veíamos difícil hace un tiempo.
13:41
Cambio de tendencia
Tenemos esa ilusión de cambiar la dinámica de resultados, negativa al inicio. Conseguimos ganar al Sevilla y logramos el pase en la Copa. Está claro que si conseguimos sacar el partido de mañana, ganar el derbi será un empujón a nivel anímico para construir lo siguiente. El equipo está bien. Llevamos mes y medio trabajando muy, muy bien en lo anímico,con la sensación de que merecemos ganar los partidos y vamos a estar merecerlo mañana también.
13:38
Estado anímico de Kubo
Le veo que tiene muchas ganas de partido, de derbi. Le veo contento en el día a día. Con el tema de la lesión, o ha sido agradable la sensación de que estoy pero no estoy. Esta semana le veo con otra luz, otra sonrisa y buenas sensaciones para mañana.
13:37
Kubo
Con Take llevamos mes y medio dando vueltas. Todos, desde la unidad médica, staff y jugador, nos hemos asegurado de que ese tobillo estuviese bien cuando volviera. Entonces, ha hecho unas sesiones con el grupo y estará para todo mañana.
13:36
Influencia del partido de Copa
El partido entre semana lo tomo como positivo. Nos ayudó a repartir minutos, a que todo el mundo tuviese minutos de competición y encima conseguimos pasar ronda. Nos ayuda a afrontar mejor el fin de semana anivel del colectivo.
13:35
Recibimiento
Es un extra para todos. Es un partido diferente. Ha sido una semana con Copa, pero sabíamos que era de derbi y la hemos vivido diferente. El equipo se siente muy bien jugando en casa. La gente que va en campo nos ayuda muchísimo. Nos dan apoyo. El día del Rayo sentimos algo diferente. Se generó un clima todavía más. Mañana será especial. Esa llegad con el recibimiento nos va a empujar a que demos nuestra mejor versión.
13:34
Primer derbi
Lo afronto con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana, de poder vivirlo desde. Lo he vivido como aficionado y era una locura. Muchas ganas de vivirlo y de que salga bien.
13:32
Enseguida comenzará la rueda de prensa de Sergio Francisco.
13:24
Valverde sobre la Real: «Lo veo bien en cuanto a juego»
Valverde ya ha protagonizado su rueda de prensa:
«La Real no ha comenzado bien en cuanto a puntos, pero le veo bien en cuanto a juego. Es verdad que hay una igualdad terrible en un grupo muy amplio de la Laliga y cualquier detalle te hace ganar o perder. Nos pasa a nosotros y a la Real. Teniendo en cuenta los fichajes que han hecho, les veo en una buena dinámica, dentro de que el entrenador es nuevo y los fichajes se tienen que ir amoldando. Todos tenemos necesidad de conseguir puntos. Veo que Oyarzabal está en un buen momento, Barrenetxea está en buen momento, han incorporado a Gorrotxategi que ha demostrado que puede llevar la manija del equipo y sustituir bien a Zubimendi. Le veo como cada año. No teniendo Europa, tiene la ventaja de que los partidos van con un poco más de margen. Tengo la idea de que con el tiempo van a ganar posiciones. »
13:17
Laporte, en la convocatoria
Valverde convoca a Laporte, que parecía descartado por lesión; pero debe prescindir de Iñaki Williams y Maroan, lesionados. Lekue tampoco podrá jugar, porque está sancionado. Del filial están Rego y Selton. Izeta es la alternativa a las ausencias en ataque.
13:11
Kubo y Sadiq, en la lista
Take Kubo y Sadiq Umar han sido incluidos por Sergio Francisco en la convocatoria de 23 para el duelo ante el Athletic, en la que no figura ningún jugador del Sanse.
12:57
Kubo ya está aquí
Para el entrenador de la Real Sociedad representa una alegría y un alivio poder disponer de nuevo de Take Kubo, una vez que el japonés ha superado su lesión en el tobillo. Ya ha completado tres entrenamientos y su papel puede ser decisivo en el derbi saliendo desde el banquillo en el segundo tiempo.
12:54
Sin la espada de Damocles
Quizá por primera vez en varios partidos, Sergio Francisco no afronta este encuentro con la amenaza de ser sustituido en caso de una derrota o una muy mala imagen del equipo. Las victorias ante el Sevilla y el Negreira le conceden algo más de crédito y, desde luego, otro triunfo en Bilbao espantaría muchos fantasmas.
12:51
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre la rueda de prensa de Sergio Francisco previa al derbi entre la Real Sociedad y el Athletic que tendrá lugar mañana en Anoeta (18.30 horas).
-
