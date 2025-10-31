La rueda de prensa de Sergio, en directo

13:24

Valverde sobre la Real: «Lo veo bien en cuanto a juego»

Valverde ya ha protagonizado su rueda de prensa:

«La Real no ha comenzado bien en cuanto a puntos, pero le veo bien en cuanto a juego. Es verdad que hay una igualdad terrible en un grupo muy amplio de la Laliga y cualquier detalle te hace ganar o perder. Nos pasa a nosotros y a la Real. Teniendo en cuenta los fichajes que han hecho, les veo en una buena dinámica, dentro de que el entrenador es nuevo y los fichajes se tienen que ir amoldando. Todos tenemos necesidad de conseguir puntos. Veo que Oyarzabal está en un buen momento, Barrenetxea está en buen momento, han incorporado a Gorrotxategi que ha demostrado que puede llevar la manija del equipo y sustituir bien a Zubimendi. Le veo como cada año. No teniendo Europa, tiene la ventaja de que los partidos van con un poco más de margen. Tengo la idea de que con el tiempo van a ganar posiciones. »