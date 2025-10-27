Sergio: «Es el momento de jugadores que no han participado hasta ahora»

13:35

Sergio, sobre la ausencia de jugadores del Sanse y los lesionados

Lo de Karrika y Yangel ya se sabe que son roturas en el sóleo. Hablar de previsión es difícil, iremos viendo cómo van esos pasos, pero van a estar unas semanas fuera del equipo. Orri sigue con ese proceso lento y hay que esperar. Take no ha entrado en la convocatoria, pero esperemos que entre con el grupo esta semana para poder contar con él para el fin de semana. A ver cómo está cuando volvamos. Rupérez está en ese proceso final, con tiempo para tocar el balón y ver cómo responde esa rodilla.

Con respecto a la convocatoria, vamos los que estamos disponibles. Hay dos jugadores por posición y hemos decidido hacer esa convocatoria.

Había que decidir cómo nos tomábamos la convocatoria. Es una competición nueva que la cogemos con toda la importancia. Viendo la dinámica de las últimas semanas, nos apetecía mantener el grupo estable, que viniera todo el mundo de viaje, que siguiéramos compartiendo la dinámica y afrontando cada partido con ésos con los que venimos haciéndolo.

No hemos querido tocar demasiado porque entendemos que nos iba a ir mejor así. Eso no quiere decir que no haya gente del Sanse que lo está haciendo muy bien y que podía haber estado en esta convocatoria sin ninguna duda, perfectamente capacitado para tener minutos con nosotros.