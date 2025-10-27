Sergio: «Es el momento de jugadores que no han participado hasta ahora»
El entrenador de la Real Sociedad está ilusionado con llegar lejos en la competición y anuncia que echará mano de los menos habituales
San Sebastián
Lunes, 27 de octubre 2025, 14:08
Más aliviado tras la victoria de la Real Sociedad ante el Sevilla del pasado viernes en Liga, Sergio Francisco comparece ante los medios en la víspera del debut copero de mañana (21 horas) ante el Negreira. El técnico está ilusionado con llegar lejos en la competición y anuncia que echará mano de los menos habituales.
13:51
13:51
Ha estudiado en profundidad al rival, el Negreira, pese a tratarse de un equipo de regional y dice que el campo está razonablemente bien y que sus dimensiones son parecidas a las de Anoeta. Su único temor es que la lluvia que se espera lo deteriore notablemente. En todo caso, no lo quiere utilizar como excusa.
13:50
El técnico ha preferido no echar mano del Sanse para este estreno copero, ya que entiende que tiene los efectivos suficientes como para hacer frente a la competición con su plantilla y sin perturbar la preparación del derbi del próximo sábado. Cree mucho en el filial, pero da prioridad a los suyos.
13:49
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Sergio Francisco ilusionado con la llegada de una nueva competición. Tiene previsto alinear a todos aquellos futbolistas que de menos opciones han gozado esta temporada. Por lo tanto se espera a jugadores como Marrero, Odriozola, Aritz, Turrientes o Sadiq.
13:48
Campo del Negreira
Hemos visto el campo. Tiene buenas dimensiones, parecidas a Anoeta. No hay excusa por ahí. El césped está bastante bien. Parece que dan lluvia, pero el campo no es excusa para que podamos hacerlo bien.
13:47
Lesiones al mismo tiempo
Nosotros desde dentro siempre que hay lesiones, hacemos esa reflexión de si hemos hecho algo que ha podido dar lugar a eso y creemos que no. Estamos teniendo un año con respecto a las lesiones muy bueno. Todo el mundo está haciendo un trabajo increíble, médicos, recuperadores....Es una pena. Es circunstancial, ha tocado así. No vemos un patrón. Son lesiones diferentes. Son musculares, es lógico que las haya a este nivel de competición y de intensidad.
13:45
Sadiq
Me sabe mal la lesión de Karrika. Había dicho que le veía en su mejor momento hace una semana, que estaba más cerca que nunca de tener minutos y de jugar. Venía de jugar en Vigo. Ojalá se recupere pronto.
De Sadiq no tengo mucho que decir. Lo habéis visto. El último mes participó en algún partido y ahora se ha quedado fuera de las dos últimas convocatorias. Es un jugador dela primera plantilla que está disponible y que tendrá minutos para jugar.
13:43
Sucic
No es lo que le falta. Está entrenando bien, está poniendo de su parte. Hay que elegir a jugadores. Hay otros jugadores que lo están haciendo bien, participando y dando buen nivel. Debe hacer lo que está haciendo, prepararse para estar disponible. Cuando le toque, lo hará bien.
13:42
Jugadores sin minutos
Elegiremos un 'once' que entendemos que es el que nos va a ayudar en el partido. Entre la Copa y la Liga debemos medir los minutajes. Jugadores que han merecido jugar en Liga y han tenido menos minutos, jugarán en la Copa. Es el momento de jugadores que no han participado hasta ahora.
13:40
Sobre el Negreira
El tratamiento ha sido muy similar al de las demás semanas. Hemos intentado coger toda la información del Negreira, hemos visto partidos. Es un equipo que alterna ese 4-4-2 con el 4-2-3-1. Es un equipo de los de arriba de su categoría, así que acostumbra a ser protagonista, jugando un poco más directo que nosotros. Hemos hablado del campo, donde vamos a jugar. Queremos darle mucho ritmo al partido, ser muy agresivos desde el inicio para que esa diferencia de categoría se demuestre desde el principio.
13:38
Los antecedentes
No sé si queremos capaces de igualar lo de los años pasados, pero lo veo como una ilusión. El club ha sido capaz de pasar rondas, de estar cerca de las fases finales. Siento que los jugadores lo perciben así. No creo que haya que empujarles. Sienten que es una competición en la que debemos poner el foco y darle importancia para pasar rondas. Queremos conseguir cosas que nos acerquen a poder soñar
13:37
Importancia de la Copa
Nos tomamos la competición con toda las ganas, toda la intensidad, como esa competición entre semana que nos dé la capacidad de dar minutos a la plantilla que tenemos. Que nos sirva de apoyo. Nos ilusiona muchísimo ir pasando rondas y a ver hasta dónde podemos llegar. Es nuestra segunda competición aparte de LaLiga. Cuidaremos las dos.
13:35
Sergio, sobre la ausencia de jugadores del Sanse y los lesionados
Lo de Karrika y Yangel ya se sabe que son roturas en el sóleo. Hablar de previsión es difícil, iremos viendo cómo van esos pasos, pero van a estar unas semanas fuera del equipo. Orri sigue con ese proceso lento y hay que esperar. Take no ha entrado en la convocatoria, pero esperemos que entre con el grupo esta semana para poder contar con él para el fin de semana. A ver cómo está cuando volvamos. Rupérez está en ese proceso final, con tiempo para tocar el balón y ver cómo responde esa rodilla.
Con respecto a la convocatoria, vamos los que estamos disponibles. Hay dos jugadores por posición y hemos decidido hacer esa convocatoria.
Había que decidir cómo nos tomábamos la convocatoria. Es una competición nueva que la cogemos con toda la importancia. Viendo la dinámica de las últimas semanas, nos apetecía mantener el grupo estable, que viniera todo el mundo de viaje, que siguiéramos compartiendo la dinámica y afrontando cada partido con ésos con los que venimos haciéndolo.
No hemos querido tocar demasiado porque entendemos que nos iba a ir mejor así. Eso no quiere decir que no haya gente del Sanse que lo está haciendo muy bien y que podía haber estado en esta convocatoria sin ninguna duda, perfectamente capacitado para tener minutos con nosotros.
13:33
Convocatoria sin Kubo y sin potrillos
Fraga es el único representante del Sanse en la convocatoria de la Real Sociedad para la Copa. No figuran en la citación Kubo, Óskarsson, Yangel Herrera y Karrikaburu por lesión.
12:53
Viajan mañana
Los jugadores de la Real vuelan mañana a Galicia, desde Donostia. Tienen previsto arribar a Santiago de Compostela a las 13.30 horas y descansarán en un hotel de la capital gallega, antes de desplazarse en autocar a Negreira, localidad coruñesa ubicada a 36 kilómetros.
12:39
Sin Kubo
De momento, el japonés no ha vuelto a entrenarse con el grupo. Tras ausentarse por su lesión en el tobillo del partido ante el Sevilla, Sergio le preserva para el duelo del sábado ante el Athletic, el derbi de Donostia. Óskarsson, Yangel Herrera y Karrikaburu también son baja por lesión.
12:34
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa de Sergio Francisco , previa al estreno copero de mañana martes ante el Negreira, de la Regional Preferente gallega. Buena oportunidad para los meritorios de la Real Sociedad. Una nueva ilusión.
-
