La rueda de prensa de Kubo, en directo

14:25

Kubo, sobre su tobillo y los parones

No sé qué decirte. El primer mes desde que volví lesionado, he intentado jugar con la lesión. Es una lesión grande. No me he perdido ningún partido con la Real hasta irme con al selección. Intenté recuperarme ahí. Cuando estás jugando con tu club, es normal que te llame la selección. Ellos tienen derecho a llamarme y el club tampoco puede decir que no. Voy a Japón, quedo con el seleccionador que me deje descansar el primer partido y si me ve bien para el siguiente, intentar jugar un rato: y me va bien el tratamiento, mejor de lo que me esperaba. Estaba mejor. Me controlan los minutos. Me voy en el 50. Vuelvo y aquí en el último entrenamiento, por un mal gesto en un centro, me provoca otra vez el dolor. Y ahí decido hacer una diferente gestión de lo que he hecho en la Real otras veces, que jugaba con dolor. Me habéis visto, pero sin ser yo en el campo. Cuando me dojo el tobillo el sábado pensé que lo mejor para mí y para el equipo era descansar y volver en la mejor forma posible, como hice contra el Athletic.