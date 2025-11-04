La rueda de prensa de Kubo, en directo
El japonés comparece ante los informadores tras su reaparición en el triunfo ante el Athletic
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:44
Take Kubo comparece ante los medios unos días después de reaparecer en la Real Sociedad tras su lesión. El atacante ofrece sus pareceres sobre la victoria en el derbi de la Real Sociedad ante el Athletic y del futuro individual y colectivo.
14:56
Saludos, que tengan una buena tarde.
14:56
También espera marcar goles y dar asistencias cuando recobre el 100% de su confianza con respecto a su tobillo.
14:55
Aquí finaliza la rueda de prensa de un Take Kubo dolido por algunas cosas que se han dicho durante su lesión. Revela que ha jugado lesionado, infiltrado, sin entrenar y eso le ha impedido estar a su nivel y que decidió parar para volver a ser el auténtico Kubo. Dice que está mejor y que ya se vieron destellos en el derbi. No le gustó que se hablara de que le había afectado la marcha de su familia a su país, asunto tratado en la reunión del Consejo en la que Erik Bretos defendió la continuidad de Sergio Francisco.
14:54
Más competencia en los extremos
Siempre he apretado. En la primera temporada no pensaba que iba a ser titular, el míster confió en mí. Intento ganar mi posición y al final he jugado casi todo. En este equipo no hay nadie que no tenga competencia, quitando Zubi (Zubimendi) el último año. Si no estás bien y el otro está bien, juega el otro. Ahora, por ejemplo, Barrene está muy bien y está siendo el jugador más importante ahora mismo. Cuando vuelva yo, intentaré ser el jugador más importante porque así sube el nivel del equipo. Guedes está muy bien, Zakha ha vuelto muy bien y se ve que es jugador diferencial. Becks (Becker), que estuvo aquí, aportaba cosas en la presión y los desmarques a la espalda. Momo (Cho) me ayudó mucho porque tenía que apretar porque era muchísimo más rápido que yo. Eso hace a cada jugador mejor de lo que es habitualmente. Tenemos un entrenador que dice que decide el 'once' según lo que ve en los entrenos, veo más competitividad en los entrenamientos. Y eso es lo mejor.
14:48
¿Qué echa en falta?
Me gustaría jugar con la Real partido entre semana. Me gusta mucho el fútbol, pero me aburre verlo en el sofá. Siento un poco de envidia, envidia sana, pero envidia. Cuanto antes vuelva la Real a esa dinámica de tres partidos por semana, o dos, mejor.
14:47
Estado del equipo
No sé si estamos en nuestra mejor versión, pero cada vez somos mejor equipo. Lo decía el míster. Cada jornada vamos sumando cosas, como otros equipos. Antes habían cosas que no se contaban como puntos y ahora sí. Mientras vayamos sumando, mejor.
14:46
Objetivos
De momento, como solo tenemos dos competiciones y la Copa va poco a poco, nos podemos centrar más en Liga. Nos hubiese gustado tener más minutos, Pero los que tienen partido entre semana, salvo el Villarreal que tiene una gran plantilla, equipos como el Athletic, Rayo, Celta, les está costando, como nos costó a nosotros los últimos años y ahí lo podemos aprovechar. Cuando cojamos la forma cada uno, desde mi humilde opinión, es pronto para decir a a la afición que debemos mirar a un sitio u otro. Esperemos demostrarlo en el campo y no hablar aquí.
14:44
Se echan el falta sus goles
Siempre he dicho. Siempre quiero ser mejor jugador, como he intentado ser todos los años. Tras la lesión y no poder ayudar al equipo, solo llevo un gol, pero no pasada nada. Cuando vuelva bien, meteré goles y asistencias. Si al final del año, no he hecho buen año, me podréis criticar.
14:42
Uno contra uno y regates
Depende más de mi tobillo que de mi oponente. Si estoy bien, con confianza, no se me hace difícil irme de mi par. Pero es verdad que se me hizo difícil los primeros partidos después de mi lesión, como me pasó con el menisco en el Mallorca. Vas con cuidado. Desde fuera igual no se ve tanto, pero cada jugador siempre va con más cuidado. Con más miedo. Pero eso se pasa a los cinco o 10 minutos. Al final de los partidos se me hincha el tobillo, pero poco a poco iré cogiendo confianza con respecto a mi tobillo.
14:40
Situación personal, sobre vivir solo
No me gusta que metáis a mi familia en el foco. Yo creo que les tengo mucho cariño a mi familia, pero siempre he sido independiente, he jugado al fútbol para mí, para mejorar personalmente y aquellos que sin tener ni idea dicen que está afectando a mi rendimiento el hecho de vivir solo no me ha gustado, sobre todo meter a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Eso sí que es algo que no puedo permitir.
14:37
Se le nota dolido
A mí me da igual. Yo quiero demostrarlo en el campo y la gente puede opinar lo que quiera desde fuera. Si me has notado dolido, no sé. No sé si has puesto tú algo, pero yo no veo las noticias. Si te puedo decir algo, es que voy con la selección, porque en el parón de las selecciones estoy allí, igual que aquí juego porque me paga la Real. Ahí ellos mandan. Cada vez que visto la camiseta de la Real estoy orgulloso y quiero dar el 100% y cuando me llama el equipo de mi país, estoy orgulloso y voy. Y no le quito la importancia ni a uno ni a otro. Sí que he escuchado cosas de gente diciendo que fui lesionado, pero fui lesionado para curarme. Fui, jugué, volví y me lesioné. A los que no están aquí viendo el entrenamiento, ya les he explicado lo que ha pasado y espero que me entiendan y si no me entienden, no pasa nada.
14:32
El no poder ayudar
Le he estado dando muchas vueltas. Pensaba que lo mejor era descansar, pero también venían el Real Madrid y el Barcelona en una semana, todo aquel jugador que juega contra equipos grandes intenta forzar y a lo mejor me he equivocado ahí. Como no se puede volver al pasado, tomé bien la decisión de volver a descansar en el momento en que me hago daño en el entreno y a partir de ahora, seguiré igual. Voy mejorando, pero si veo que no puedo dar mi nivel, descansaré una semana o así. Cada uno se siente diferente con las lesiones. Yo siempre he estado comprometido con el club, nunca me he perdido más de un mes aquí, salvo por la Copa Asia o el Mundial. Y siempre he sido de los que más ha salido. A todo el mundo le puede pasar. Yo siempre intento volver cuanto antes de las lesiones.
14:28
¿Es ya el Kubo de siempre?
No sé. Depende de vuestra opinión. Volví la semana pasada porque sentía que podía volver a ayudar al equipo. Físicamente no he bajado mucho porque no he descansado. Sólo dos semanas y haciendo trabajo dentro. Forma física no he perdido.
14:27
No ha sido el de siempre
He tenido que jugar infiltrado, descansando entrenos y la situación era la que era. Siempre que puedo ayudar, yo ayudo a la Real. He jugado infiltrado, habrá estado al 50%. Los que saben de fútbol no he sido el yo de siempre. Pero es lo que había, pero he querido ayudar al club.
14:25
Kubo, sobre su tobillo y los parones
No sé qué decirte. El primer mes desde que volví lesionado, he intentado jugar con la lesión. Es una lesión grande. No me he perdido ningún partido con la Real hasta irme con al selección. Intenté recuperarme ahí. Cuando estás jugando con tu club, es normal que te llame la selección. Ellos tienen derecho a llamarme y el club tampoco puede decir que no. Voy a Japón, quedo con el seleccionador que me deje descansar el primer partido y si me ve bien para el siguiente, intentar jugar un rato: y me va bien el tratamiento, mejor de lo que me esperaba. Estaba mejor. Me controlan los minutos. Me voy en el 50. Vuelvo y aquí en el último entrenamiento, por un mal gesto en un centro, me provoca otra vez el dolor. Y ahí decido hacer una diferente gestión de lo que he hecho en la Real otras veces, que jugaba con dolor. Me habéis visto, pero sin ser yo en el campo. Cuando me dojo el tobillo el sábado pensé que lo mejor para mí y para el equipo era descansar y volver en la mejor forma posible, como hice contra el Athletic.
14:19
Alegría por el derbi
Nos sentimos bien. Ganamos como hay que ganar un derbi, desde el orgullo, con corazón. Ahora si podemos sumar más al juego. Demostrar que también podemos dominar. Estaría bien un tercer triunfo consecutivo en Liga.
14:18
Take, sobre cómo se encuentra
Estoy mejor. Si he vuelto, es que estoy para el equipo. Siempre que puedo, en todos los sitios en los que he estado, he intentado jugar, es lo que me gusta. Me gusta jugar a fútbol. Si no me ves en el campo es que he hecho todos los esfuerzos, pero me es imposible estar con el equipo. Si no quiero jugar partidos, como sabéis
14:16
Empieza la rueda de prensa de Take Kubo
14:15
Kubo ha disputado 146 encuentros oficiales en la real Sociedad, en los que ha marcado 24 goles -todos han valido puntos- y repartido 18 asistencias. Sus entrenadores siempre le han pedido que haga más números.
14:02
Entrenamiento sin Barrene ni Zakharyan
La Real se ha entrenado a las órdenes de Sergio Francisco en Zubieta para preparar el duelo del viernes (21 horas) contra el Elche en el Martínez Valero. No han podido ejercitarse ni Zakharyan ni Barrene, lesionados en el derbi. Al ruso se le espera en el entrenamiento de mañana y Barrene es duda, aunque ha mejorado notablemente del golpe recibido.
13:17
Liberado, en principio, de su selección
El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, dijo en el anterior parón que su previsión era no convocar a Take Kubo para los próximos compromisos amistosos de los nipones, los de noviembre ante Ghana y Bolivia en el Lejano Oriente. No obstante, al verle recuperado de su dolencia, quizá cambia de opinión.
13:13
Una vuelta esperanzadora
Kubo disputó los últimos minutos del encuentro ante el Athletic tras dos encuentros de ausencia por su lesión en el tobillo izquierdo. Tuvo impacto en el partido y dio la asistencia del gol anulado a Zakharyan. Recibió la ovación del respetable de Anoeta.
13:02
Eguerdi on!!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa que va a ofrecer Take Kubo en Zubieta unos días después de la victoria en el derbi ante el Athletic en Anoeta.
