La rueda de prensa de Carlos Soler, en directo
El centrocampista de la Real Sociedad atiende a los medios antes de la visita del club al Sadar para enfrentarse a Osasuna
DV
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:28
Tras el último parón de selecciones la Real Sociedad se enfrenta este fin de semana al Osasuna. El centrocampista Carlos Soler atiende a los medios antes del encuentro del sábado.
14:22
Oyarzabal
Lleva 10 temporadas al más alto nivel. Es un delantero que tiene muchísimas cosas y a nosotros nos la vida, ya no sólo por lo que hace en el campo, sino por lo que lo transmite fuera, es el que lleva la voz cantante. Siempre está ahí. Está metiendo muchos goles en la selección y con nosotros. Ojalá siga así para que nos siga guiando y poder conseguir cosas.
14:20
Camino de Europa
Tenemos un club y una plantilla para estar en Europa. La Real debe estar en Europa. e la forma en la que empezamos no llegaríamos. No sé a qué distancia estamos de Europa, pero sí que estamos mucho más cerca que antes. Ahora hay un tramo de partidos, ante Osasuna, Villarreal en casa... en los que, mejorando, siendo más atrevidos, yendo a por el rival, apostando por dominar el partido, con los jugadores que tenemos...Yo antes de venir, vi la plantilla, vi los jugadores y dije: 'Con esto voy a disfrutar'. Creía que íbamos a ser muy felices y que íbamos a hacer una buena temporada y lo sigo pensando. Por mocho que nos costara ganar, sigo pensando que tenemos un equipo espectacular y que vamos a ir hacia arriba.
14:16
Sentir que puede echar raíces
Sí, es clave. Mi traspaso al PSG fue e el último día y para mí salir de casa, de Valencia, donde había estado toda mi vida, llegar a un club tan grande y con la pretemporada hecha me pasó factura. Y con el West Ham me pasó lo mismo. Llegar aquí y saber que tengo un contrato largo en un equipo grande para mí es una sensación de felicidad, tranquilidad, que tienes un tiempo para demostrar las cosas, en un club que había apostado por mí previamente. Poder demostrar lo que pienso que soy es lo que más quiero. Estoy donde quiero estar.
14:13
El momento más potente
Hay varios. El día del debut contra el Madrid. Entré en la segunda parte y me sentí bastante bien, tanto con el equipo como con la afición. Me recibieron muy bien. Me acuerdo mucho de aquel día aunque perdiéramos . El debut en casa contra el Mallorca, mi primer partido como titular en casa. Era un día que teníamos que ganar sí o sí. El Celta, porque ese partido es clave para lo que viene después. Y el derbi, obviamente, por lo que significa, por poder jugarlo de inicio y vivirlo desde dentro. Ya lo había visto desde que estaba en el Valencia que es un derbi que se disfruta mucho, que las aficiones lo disfrutan mucho, que el recibimiento en casa fue espectacular. Estuvimos en un nivel muy alto en cuanto a lo que demandaba el partido, sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, que iba a definir por detalles y así fue. Ésos fueron los momentos claves. Me siento a gusto con el equipo y la afición. Sobre todo me quedo con estar en el campo y disfrutar con los compañeros. Vengo de un tiempo en el que no he sido lo protagonista que había sido antes y en esos momentos te das cuenta cuan importante es currar en el día a día para estar preparado.
14:09
Su puesto y dónde se encuentra cómodo
Cuando digo de ser más valientes, tenemos el perfil de los jugadores es para dominar los partidos y ahí los centrocampistas son claves. Tenemos que enlazar la defensa con los mediocentros y nosotros, con los delanteros. Es un punto de mejora del equipo: dominar más los partidos, no sólo tener la posesión, tenerla para hacer daño al rival. Tenemos extremos que en el uno contra uno son muy buenos y debemos intentar encontrarlos para intentar sumar puntos.
14:07
El gol de Balaídos y el bache
Ese momento fue clave. Perder ese partido hubiera supuesto estar otra semana más en descenso. Y a partir de ahí hemos sumado ocho puntos de 12. Cuando salí del partido, en esas entrevistas a pie de campo con las emociones a flor de piel, dije la realidad, que somos la Real y vengo a este club para que esté lo más arriba posible. Ese momento fue clave para darle ese cambio y poder ganar los dos siguientes partidos y sacar 8 puntos de 12 y hacer que ahora estemos bastante cerca de esos puestos de Europa.
14:05
Diferencias con sus anteriores equipos
He jugado en muchos estilos y eso me enriquece mucho. En el Valencia, con Marcelina era 4-4-2, más vertical y yo jugaba en banda. El PSG se puede asemejar en el control del partido, pero era diferente porque en todos los partidos eran muy dominadores, con 60-70% de posesión. Obviamente a nosotros nos cuesta más porque los rivales juegan. Es un cambio de ciclo y adaptándome a la idea. Y la Premier es totalmente diferente, es un fútbol mucho más físico. Llegue allí, estaba Lopetegui, lo echaron y llegó otro. Me he nutrido de todos los entrenadores que he tenido y de la selección también. La idea de la Real es de la ser un equipo muy intenso, de presionar al rival para no dejarle jugar, desde ese 4-3-3 intentar tener el dominio del partido. Debemos enfocarnos hacia eso, tenemos jugadores para dominar los partidos, que la Real sea un equipo que no solo en casa delante de su afición, sino también fuera, sea valiente. Podemos ganar a cualquiera porque somos muy buenos.
14:01
Lo que le pide el entrenador
Cuando estoy jugando con Gorrotxategi y quizá Brais, en esa posición de 8, el míster me habló al principio de la llegada desde atrás, hacer goles, defensivamente que el equipo esté compacto, que no tenga tantos contraataques. Mi función en el campo va en consonancia con el equipo. El inicio fue complicado para todos, yo llegué en la jornada 4 y me costó entrar. Entonces, las valoraciones me gustaría que se hicieran más tarde. Sólo he enlazado dos partidos de inicio. Esto es un proyecto de cinco años, sé que el fútbol es inmediatez, pero que me deis tiempo. Llevamos casi tres meses, pero no ha habido continuidad con los parones. No estoy teniendo suerte con los traspasos, siempre llego el último día.
13:58
En qué debe mejorar
Es una pregunta bastante amplia. Siempre dije que con la continuidad de los partidos, lo primero que quería coger era el físico. Mi pretemporada fue totalmente diferente a la del resto. Estuve apartado, literalmente. No entrenó con el resto de compañeros, estuve con el filial, y quería coger el físico. Todavía no lo tengo, todavía no he enlazado más de dos partidos seguidos de titular, entonces quiero coger la forma física y luego acogerme a la idea del entrenador. Es un míster que da bastante libertad sobre todo en el juego ofensivo, que tienes que buscarte las soluciones en el campo para dar salida a los compañeros en ese trivote en el que solemos jugar en el medio. Y sobre todo congeniar con los compañeros. He jugado con Oyarzabal y Brais, pero debo hacerme a todo, al club. Pero yo he venido aquí a intentar cumplir mi contrato, los cinco años que tengo. Quiero ser muy importante en este proyecto.
13:54
Lo que le ha sorprendido
Esperaba un club muy acogedor, es lo que se ve desde fuera, es todo muy sano y saneado. Es una familia, todos nos comunicamos en el día a día, un grupo espectacular de compañeros, gente muy joven. Los Guedes, Yangel, yo, que hemos llegado este verano, estando a 19 de noviembre, tenemos que intentar dar ese plus de los años que llevamos jugando, las plantillas en las que hemos estado, de los vestuarios...Podemos aportar muchas cosas a este grupo. En este momento en el que estamos, es clave el partido del sábado, un buen partido para demostrar que también podemos ganar fuera de casa, que todavía no lo hemos hecho. Al final ganar solo en casa no te da para conseguir los objetivos. Tenemos un grupo para ganar en el campo de Osasuna y seguir con la racha de victorias.
13:50
No esperaba verlo así
Es un momento de cambios, tanto en el grupo, porque se han ido jugadores y el entrenador, y este inicio ha sido complicado. Ha sido una cuestión de adaptarse a un nuevo estilo. Yo no conocía cómo se trabaja antes, pero era diferente. Venimos mejorando, y queremos seguir en esta forma de ahora: cuatro partidos in poder, un equipo más compacto, sabiendo cómo hay que presionar y atacar. Con las ideas más claras, podemos ir hacia arriba. Yo vine a una Real que jugaba en Europa y por muy mal inicio que se nos haya dado, sigo pensando que es un equipo que debe estar en Europa la temporada que viene.
13:47
En qué punto se encuentra
Nota no te voy a dar, pero creo que todavía puedo ofrecer mucho más. Lo tengo claro, soy superexigente conmigo mismo. Por eso trabajo dentro del campo y quedándome después de los entrenamientos. Soy un profesional. Intento seguir mejorando. Tanto yo como el equipo podemos ir mejorando e ir hacia arriba. El inicio fue complicado, pero este último tramo, con esos 8 puntos de 12 y el punto de Elche que lo veíamos casi perdido, nos da confianza para este siguiente tramo antes de navidades.
13:45
Cómo se encuentra
Bien. Contento sobre todo por la mejoría del equipo y la personal. Sabía que cogiendo minutos y confianza, iba a poder tener más continuidad. Intento mejorar día a día en los entrenamientos. El parón nos ha servido para ajustar cosas, pero podemos seguir creciendo y mejorando. Y siempre que pueda estar en la dinámica de los onces es una alegría.
13:44
Comienza la rueda de prensa
13:27
Un refuerzo veraniego
Carlos Soler fue uno de los cuatro jugadores que fichó la Real Sociedad para reforzar al equipo el pasado verano. El valenciano todavía no ha demostrado su verdadero potencial, aunque está siendo titular, pero pudo ser el salvador de Sergio con aquel gol de cabeza in extremis en Vigo ante el Celta.
13:24
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco en torno a la rueda de prensa de Carlos Soler, jugador de la Real Sociedad, a tres días del encuentro ante Osasuna en El Sadar.
