La rueda de prensa de Carlos Soler, en directo

14:13

El momento más potente

Hay varios. El día del debut contra el Madrid. Entré en la segunda parte y me sentí bastante bien, tanto con el equipo como con la afición. Me recibieron muy bien. Me acuerdo mucho de aquel día aunque perdiéramos . El debut en casa contra el Mallorca, mi primer partido como titular en casa. Era un día que teníamos que ganar sí o sí. El Celta, porque ese partido es clave para lo que viene después. Y el derbi, obviamente, por lo que significa, por poder jugarlo de inicio y vivirlo desde dentro. Ya lo había visto desde que estaba en el Valencia que es un derbi que se disfruta mucho, que las aficiones lo disfrutan mucho, que el recibimiento en casa fue espectacular. Estuvimos en un nivel muy alto en cuanto a lo que demandaba el partido, sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, que iba a definir por detalles y así fue. Ésos fueron los momentos claves. Me siento a gusto con el equipo y la afición. Sobre todo me quedo con estar en el campo y disfrutar con los compañeros. Vengo de un tiempo en el que no he sido lo protagonista que había sido antes y en esos momentos te das cuenta cuan importante es currar en el día a día para estar preparado.