José Mari Martínez (Pasaia, 1942), uno de los capitanes históricos de la Real Sociedad. Debutó en Segunda en 1963 y dejó el equipo en Europa ... en 1976 después de 13 temporadas. El defensa txuri-urdin recuerda muy bien aquella semifinal y lo dura que resultó. Aún hoy lamenta la ocasión perdida.

- ¿Cómo fue aquella eliminatoria contra el Elche?

- Muy disputada. En lo personal, recuerdo que me rompieron la mandíbula en el primer partido y no pude jugar los otros dos. Estaba esperando a que se lanzara un córner vino por detrás uno de los paraguayos que tenían, no me acuerdo cuál de ellos, y me dio un codazo que me mandó al quirófano.

- Las crónicas de la época cuentan que hacía mucho calor...

- Muchísimo, pero lo peor es que el campo estaba sequísimo, con muchas calvas. Y muy duro, parecía de asfalto. No veas cómo botaba el balón. Era muy estrecho y ellos metían el balón al área desde el saque de banda. Allí te agarraban, te hacían falta y el árbitro no pitaba nada. Se jugaba a todo menos a fútbol. Perdimos 3-0.

- ¿Tanto sufrieron para adaptarse al campo?

- Un montón. Nosotros íbamos con las botas con las que jugábamos en Atocha, de taco largo, y en aquellos campos nos patinábamos todo el rato y nos destrozábamos los pies.

- Venían de eliminar a Barcelona y Atlético y les daban favoritos...

- Nos veíamos con posibilidades de jugar la final pero era una semifinal al 50%. Nosotros éramos un equipo muy joven que veníamos jugando juntos desde el Sanse y nos conocíamos muy bien.

- ¿Cuánto influyó la baja de Boronat, que estaba lesionado?

- Bastante. Fuera de casa era nuestro referente en ataque porque era muy rápido y muy fuerte. Nuestro juego consistía en buscar su velocidad mediante balones largos a la espalda de la defensa contraria. Para nosotros era un baja importante.

- En Atocha marcaron tres goles en la última media hora para igualar la eliminatoria...

- Ese partido lo seguí por la radio desde la clínica San Antonio, que estaba junto a Atocha, porque me acababan de operar de la mandíbula. Me hicieron una buena avería porque estuve un mes comiendo purés. Después del partido vinieron a verme los compañeros y me dijeron que debimos haber eliminado al Elche porque tuvimos muchas ocasiones para hacer más goles.

- Luego llegó el desempate en el Bernabéu...

- Allí el arbitraje condicionó el resultado. El equipo volvió muy cabreado. El árbitro expulsó a Santamaría, que era su segundo partido con la Real, en una acción con Asensi. Fue una pena.